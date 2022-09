Informe Otálvora | Arrancan los negocios Petro - chavismo, por Edgar C. Otálvora - Runrun

Embajador de Colombia Alberto Benedetti reunido el 30AGO22 con Diosdado Cabello en Caracas. Foto: @Eilemspsuv

El olor a negocios ha ido adquiriendo cuerpo rápidamente tras los anuncios de establecimiento de relaciones entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro

@ecotalvora

La diferencia en la intención de voto entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, con cara a las elecciones presidenciales brasileñas del 02OCT22, ha tendido a disminuir en las diversas encuestas realizadas desde finales del mes de agosto. La encuesta de Datafolha del 09SEP22 en su sección de “voto espontáneo” (pregunta que no menciona el nombre de los candidatos) muestra un 39 % para Lula y 31 % para Bolsonaro, restando peso a las mediciones que otorgan amplios márgenes al expresidente Lula.

La opción de un resultado electoral definitivo en la primera vuelta pareciera haberse desvanecido y la situación para la segunda vuelta, marcada para el 30OCT22, pareciera ser la de Lula estancado en un máximo y Bolsonaro ganando espacio en estados tradicionalmente controlados por el PT.

*****

El 07SEP22, Bolsonaro invirtió la tradicional práctica política brasileña de la fiesta nacional. La fecha de la independencia brasileña solía ser aprovechada por la izquierda para realizar movilizaciones y protestas en las principales capitales en choque con los usuales desfiles militares.

Este año Bolsonaro convocó a sus seguidores, con la bandera de los 200 años de Independencia de Brasil, para que se congregaran en la amplia zona de la Esplanada dos Ministerios del Eixo Monumental en Brasilia, el sitio donde tradicionalmente la izquierda celebraba concentraciones bajo el nombre de “Grito dos Excluidos”. La cantidad de asistentes al evento de Bolsonaro en Brasilia, en contraste con la no movilización de apoyadores de Lula, pareció confirmar el peso que el actual presidente está dando a las movilizaciones de calle en su intento reeleccionista. El evento de Brasilia fue replicado ese mismo día por Bolsonaro frente a la playa de Copacabana en Río de Janeiro con una gran asistencia de apoyadores.

*****

El olor a negocios entre el nuevo gobierno y el régimen chavista ha ido adquiriendo cuerpo rápidamente tras los anuncios de establecimiento de relaciones entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Además, el designado como embajador de Colombia ante el régimen chavista, Armando Benedetti, ha optado por convertir su llegada a Venezuela en una operación publicitaria basada en dudosos supuestos beneficios que para los colombianos tendría la reactivación de relaciones con la dictadura venezolana.

*****

Según se desprende de diversas declaraciones dadas por Benedetti, Maduro y Petro ya estarían negociando la compra venta de la empresa petroquímica Monómeros Colombo-Venezolanos asentada en Barranquilla, Colombia. La empresa está controlada por enviados de Juan Guaidó y opera gracias a una licencia del Departamento del Tesoro de EEUU que suspende la aplicación de las sanciones. Petro adelanta los pasos para colocar la empresa en manos de representantes de Maduro, pero el chavismo no puede garantizar el funcionamiento de la petroquímica de la cual depende aproximadamente la mitad del suministro de fertilizantes en Colombia. Según se desprende de declaraciones de Benedetti, ya se habría revisado el precio de compra venta de la empresa. “No hay cifra porque los balances que yo he escuchado son muy sobrevalorados, pero esa será otra historia: la compra de Monómeros”, dijo Benedetti a la revista Semana.

En paralelo a los temas de negocios, otros asuntos han ido colándose en la mesa de Petro y Maduro, aún sin haberse reunido personalmente. Uno de ellos es la intención de Petro y su canciller Álvaro Leyva de retirar a Colombia, imitando al gobierno kirchnerista de Argentina, de la acusación introducida el 27SEP18 denunciando ante la Corte Penal Internacional las violaciones de DDHH en Venezuela. El retiro de Colombia no implicará una paralización del proceso seguido en la CPI sobre Venezuela, pero sería una clara ofrenda de Petro a la dictadura chavista. En declaraciones del 09SEP22 a Daniel Coronell en la estación W Radio de Bogotá, el canciller de Petro dijo que “con la claridad necesaria sobre muchos aspectos que se están solucionando, se llegue a la necesidad de retirarla” en relación a la denuncia contra el régimen chavista por violación de DDHH.

*****

El 24AGO22 Petro juramentó a Benedetti como su embajador plenipotenciario ante Nicolás Maduro, en acto realizado en la Casa de Nariño. Cuatro días después, cuando ya Benedetti volaba en dirección a Caracas, desde su equipo de colaboradores fue filtrada una imagen de la carta credencial firmada por el ministro de Exteriores de Colombia, en nombre de Petro, presentando a Benedetti ante Maduro. No es usual que las cartas credenciales sean objeto de divulgación pública y la difusión del documento dejaba ver que el embajador de Petro se dispone a una gestión ante Venezuela con ribetes de espectáculo.

Benedetti arribó a Caracas el 28AGO22 y tomó posesión de la residencia oficial. Al día siguiente entregó copia de las cartas credenciales al canciller de Maduro, Carlos Faría, y posteriormente fue recibido por Maduro en Miraflores. La visita a Miraflores fue un momento de alto perfomance del show de Benedetti con abundantes imágenes distribuidas en tiempo real a los medios y a las redes sociales. En el límite de lo cantinflesco, el propio Maduro, quien no es precisamente ejemplo de modales diplomáticos, según narrara el propio Benedetti, le recomendó durante el encuentro que dejara de actuar como diputado y comenzará a comportarse como diplomático.

El 30AGO22 Benedetti se reunió con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, con el cogobernante y vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, con el presidente de la Asamblea Nacional designada por Maduro, Jorge Rodríguez y con Tareck El Aissami, encargado actualmente del sector petrolero del régimen. El miércoles 31AGO22 Benedetti regresó a Bogotá ya que se niega a morar en la residencia oficial hasta que sea objeto de reparaciones. El enviado de Petro solo sostuvo reuniones con jerarcas del régimen obviando cualquier encuentro con miembros de la oposición venezolana.

El gobierno Petro está reestableciendo relaciones con el régimen chavista y no con Venezuela.

*****

Gustavo Petro y su equipo han difundido dos ideas básicas sobre las relaciones con la dictadura venezolana, las cuales intentan ocultar las coincidencias políticas que subyacen entre ellos. El 06JUL22, antes de la toma de posesión, Gustavo Petro afirmó que el comercio con Venezuela podría “compensar parte de la pérdida de divisas por la caída del precio mundial del petróleo”. Remarcaba Petro su aspiración a lograr que el comercio con Venezuela regresara a niveles del año 2008.

El 11AGO22, luego de que Petro anunciara la decisión de enviar a su jefe de campaña, el tránsfuga político Armando Benedetti como embajador de Colombia ante Nicolás Maduro, el designado tuiteó “Presidente @petrogustavo, lo sorprenderé cuando lleguemos a 10 mil mill de dólares en intercambio comercial”.

Según los datos oficiales colombianos (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) la suma del comercio entre Colombia y Venezuela alcanzó 7000 millones de dólares en el año 2008. Ese comercio apenas sumaba 478 millones en el año 2018 antes de la expulsión de los diplomáticos colombianos por Maduro. La reducción de las importaciones venezolanas desde todos los orígenes, como reflejo de la caída de más del 80 % del PIB durante la gestión de Maduro, impactó en las compras a Colombia antes de la ruptura de relaciones diplomáticas.

La promesa de Petro y su embajador de llegar a US$ 10.000 millones en el comercio bilateral, cifra superior incluso a la existente en 2008, es una oferta claramente engañosa.

Petro anunció el 09SEP22, tras el viaje a Caracas de su ministro de Comercio, Industria y Turismo, que el 26SEP22 “daremos apertura conjunta a las fronteras entre Venezuela y Colombia. Además, reanudaremos los vuelos entre Caracas – Bogotá y Valencia – Bogotá”.

Dado que Hugo Chávez retiró el 19ABR06 a Venezuela del esquema de integración económica denominado Comunidad Andina de Naciones, el comercio entre Colombia y Venezuela se maneja por un “Acuerdo de Alcance Parcial” firmado el 28NOV11 bajo las normas de ALADI.

*****

Otro asunto sobre el cual Petro y su equipo han elaborado para justificar las relaciones con Maduro es el de la importación de gas desde Venezuela. Gustavo Petro se declara seguidor de las teorías sobre “decrecimiento económico” del economista francés Serge Latouche y, por ello, se propone que Colombia progresivamente cese su producción de hidrocarburos para lo cual no aprobará nuevas exploraciones de prospección de petróleo o gas. En consecuencia, Colombia tendrá que importar gas en un plazo relativamente corto. Irene Vélez, filósofa y actual ministra de Minas y Energía de Colombia, ya anunció que en nombre del decrecimiento económico su gobierno se dispone a importar gas desde Venezuela cuando se acabe en Colombia. En entrevista con Revista Semana del 06SEP22, Benedetti afirmó que es necesario y “hay que hacerlo desde ya” porque “Colombia se quedará sin gas en los próximos siete años. Ellos [Venezuela] ya tienen el gasoducto que sale del golfo de Maracaibo. Tienen la explotación, el gasoducto, habría que buscar unos 30, 40 kilómetros para que se pueda empezar a comercializar desde Colombia”.

El embajador de Petro cometió dos graves errores en un solo párrafo: designar equivocadamente el nombre del “Golfo de Venezuela” y mentir sobre la supuesta capacidad venezolana para colocar gas en una tubería con destino a Colombia.

*****

Para su viaje a Venezuela del 28AGO22, la cancillería de Colombia instruyó a dos funcionarios diplomáticos para acompañar a Benedetti en Caracas en los trámites de asunción oficial del cargo en la atípica situación de una sede diplomática sin funcionarios.

Los acompañantes de Benedetti fueron el embajador Luis Fernando Cuartas Ayala, quien fue la autoridad ante la cual el embajador tomó posesión de las instalaciones en Caracas y; el ministro plenipotenciario German Castañeda Benavides, quien oficiaba como jefe de la misión diplomática en condición de encargado de negocios a.i. al momento cuando Maduro expulsó a los diplomáticos colombianos el 23FEB19.

Además de Cuartas y Castañeda, Benedetti se hizo acompañar por su esposa Adelina Guerrero Covo para que asistiera a la ceremonia en el Palacio de Miraflores y para hacer revisión de la residencia oficial de los embajadores colombianos en Caracas que permanece sin huéspedes desde enero de 2018.

Pero además de su esposa y los funcionarios oficiales, Benedetti montó en el vuelo a Caracas a su hermano y a una periodista-asistente quienes no son funcionarios gubernamentales, además de un equipo de prensa.

*****

Camilo Benedetti, quien junto a otros miembros de la familia asistió a la juramentación de su hermano por parte de Petro en la Casa de Nariño el 24AGO22, formó también parte del grupo que viajó a Venezuela. En Caracas, Camilo Benedetti no solo presenció la protocolar entrega de credenciales a Maduro en el Palacio de Miraflores. El hermano del embajador, en manga de camisa, estuvo presente en las reuniones oficiales con altos jerarcas chavistas.

Camilo Benedetti es el empresario del clan Benedetti Villaneda, propietario de empresas que suelen contratar con el gobierno colombiano. Y ahora, al parecer, pieza del equipo del embajador de Colombia ante la dictadura venezolana.

La periodista Lorena Arboleda Zárate, quien formaba parte del equipo electoral de Petro y no es personal de la cancillería colombiana, sería una de las cuotas requeridas por Benedetti a Petro para formar su propio equipo en Caracas. Pese a que él mismo no había sido juramentado, Benedetti anunció el 13AGO22 que ya tenía a Arboleda en su equipo. Para la fecha en la cancillería colombiana no se habían iniciado aún trámites administrativos para incorporar a Arboleda en la nómina de la embajada en Caracas y ni siquiera había decisión sobre el cargo y rango que se le asignaría. Al parecer las gestiones del embajador de Petro ante Maduro están altamente influidas por su entorno familiar, así que la actual suegra del embajador, la exmagistrada electoral Adelina Covo, fue la encargada de celebrar el 15AGO22 en Twitter la designación de Arboleda, quien abordó el avión que llevó a Benedetti a Caracas el 28AGO22 para su apresurada presentación de cartas credenciales a Maduro.

*****

Por cierto. La edificación que sirve como residencia oficial al embajador de Colombia en Venezuela situada en la zona de Campo Claro en Caracas, fue un obsequio de Venezuela a Colombia. La vivienda posee una curiosa historia.

Fue la residencia de José Vicente Gómez, hijo del general y presidente Juan Vicente Gómez, y su esposa Josefina Revenga Sosa. Tras la muerte de José Vicente Gómez, su viuda con el consentimiento del general Gómez, contrajo matrimonio en 1932 con el ministro Pedro Tinoco Smith quien se muda a la residencia de Campo Claro. Pedro Tinoco Smith fue el padre de Pedro Tinoco Jiménez, el célebre banquero venezolano. La pareja Tinoco Smith- Revenga Sosa se disolvió en 1941. Cuando en 1945 se produce el derrocamiento del general Isaías Medina Angarita, diversas viviendas de familiares de Juan Vicente Gómez y de ministros de los regímenes gomecistas fueron saqueadas por turbas caraqueñas. El gobierno nacido del golpe del 18OCT1945 procedió a enjuiciar gomecistas y a expropiar diversas propiedades. Una de ellas fue la otrora residencia de José Vicente Gómez. En 1948 los gobiernos encabezados por el venezolano Rómulo Gallegos y el colombiano Mariano Ospina Pérez acordaron hacer un intercambio de inmuebles. Venezuela hizo entrega a Colombia de la propiedad expropiada a la viuda de José Vicente Gómez, conocida desde entonces como la “Quinta Colombia”, sede diplomática colombiana en Caracas.

*****

El 77 Periodo de Sesiones de la ONU comenzará el 13SEP22. El “Debate General” arrancará el 20SEP22 con dos días de discursos de jefes de Estado comenzando, como es tradición, con las intervenciones de los presidentes de Brasil y EEUU.

Según la más reciente versión del listado de intervenciones de mandatarios distribuida el 02SEP22, Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric estarán estrenándose en la tribuna de la ONU en la mañana del 20SEP22. Nicolás Maduro mandó a reservar tiempo en la sesión del 21SEP22. Si el dictador venezolano se atreve a viajar a Nueva York, la sede de la ONU podría ser el escenario para la primera reunión Petro-Maduro tras el cambio de gobierno en Colombia.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es