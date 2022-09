El rey Carlos III y sus minas de ultramar, por Leonardo Aranguibel - Runrun

Uno de los momentos que más agradezco en mi carrera, y en toda mi vida, fue el haber sido recibido en su casa de El Callao por don Carlos Small, tocayo y amigo del hoy rey Carlos III

A comienzos de los años 90 me correspondió dirigir un documental sobre el calipso y sus cultores en el estado Bolívar. Uno de los momentos que más agradezco en mi carrera, y en toda mi vida, fue el haber sido recibido en su casa de El Callao por don Carlos Small, el gran ícono histórico de esa hermosa tradición. Me sorprendió ver en el comedor unas fotos de él con los por entonces felices príncipes de Gales Carlos y Diana, muy relajados en la mesa familiar, riendo como si no fueran de la realeza y no los acecharan las tragedias.

Al concluir la grabación prevista, don Carlos nos contó su relación larga y sostenida con ellos. Yo no podía creer que ellos conocieran y disfrutaran tanto aquellas tradiciones, que comían allí cada vez que subrepticiamente visitaban nuestro país para supervisar sus negocios reales de minería. Al terminar nuestra larga conversación, con el minicrew que llevábamos esperando en la van que nos llevaría de vuelta a Puerto Ordaz, nos despedimos de don Carlos entre lágrimas.

No llegó nunca a ver el documental, aunque me llamaba cada tres días porque recordaba algo “¡que a lo mejor le sirve!”. Murió mientras nosotros editábamos en Caracas. Recuerdo haber escrito una larga dedicatoria para el final del documental, conmovido como estaba. Pero Antonio López Ortega, productor ejecutivo de la serie, consideró -al menos eso me dijeron los productores delegados- que era demasiado personal y solicitó que fuera reducida al clásico y, a mi juicio, frío “A la memoria de Carlos Small”. Nunca he querido volver a ver ese documental, a pesar de que me siento inmensamente orgulloso de él.

Hoy el amigo y tocayo de don Carlos Small es rey de Inglaterra.

