Organizar para transformar: cómo el liderazgo comunitario cambia realidades, por Luis Palacios* - Runrun

La situación social en Venezuela ha obligado a toda la población a cambiar su manera de ver, sentir y vivir su vida diaria. A raíz de la crisis económica, la emergencia humanitaria compleja y el colapso del Estado venezolano —que demostró, dentro de muchas cosas, su incapacidad de poder gestionar los servicios públicos— los ciudadanos de miles de comunidades del país han tenido que organizarse para transformar sus realidades.

Cada día que uno dedica a recorrer comunidades caraqueñas, se da cuenta de la precariedad en que vive la mayoría de las personas, frente a la mirada indolente de autoridades que no hacen su trabajo. En cualquier sector de Caracas por el que transites verás basura, aguas negras, falta de mantenimiento vial, suciedad, quebradas sucias, embaulamientos que se caen, sectores enteros sin agua, que van desde días hasta años enteros, violencia e, incluso, falta de entendimiento entre los vecinos.

Estas problemáticas, por nombrar algunas, son los retos con los que se enfrentan millones de personas en el ir y venir a sus hogares, sumándole a todo esto las malas condiciones del transporte público, el alto precio de la vida o el precario servicio del Metro de Caracas.

Desde Mi Convive, a través de la Red Solidaria, nos hemos dedicado a levantar una serie de diagnósticos comunitarios en los sectores donde nuestros líderes hacen vida y ejercen liderazgo, ya sea directamente o a través de sus equipos. Desde estos diagnósticos hemos podido identificar cuáles son los temas más sensibles para las comunidades. Pero más allá de ser cronistas de lo obvio, nos hemos puesto manos a la obra para ir más allá de la identificación; ir a la construcción de capacidades comunitarias para generar resultados reales y hechos concretos en sus comunidades.

A partir de este trabajo, enfrentamos la problemática dentro de las comunidades caraqueñas con la ayuda de vecinos, consejos comunales, emprendedores y la empresa privada. Pero, más allá de hacerle frente a estas necesidades, hemos construido métodos de participación en las comunidades para que todos se involucren y, sobre todo, tengan sentido de pertenencia por sus espacios, su cuidado y mantenimiento.

Es de esta manera en que logramos organizar a las comunidades bajo tres ejes fundamentales: la participación comunitaria, la propuesta social y la denuncia comunitaria. Bajo estos tres ejes de acción cosechamos grandes experiencias en este año.

En El Valle

En la parroquia El Valle, distintos vecinos se organizaron para protestar por la falta del servicio de CANTV, tanto telefónica como internet. Esta protesta tuvo lugar, de manera organizada y concreta, frente a la sede de la CANTV en Los Chaguaramos, lo que propició que el gerente de esta institución los atendiera e intentara canalizar sus exigencias.

Si bien eso es un logro inicial en un país como Venezuela, donde normalmente las autoridades no atienden las demandas ciudadanas, estos líderes no se quedaron allí. Se organizaron para recolectar la mayor cantidad de fallas y denuncias que existieran en su parroquia para presentarlas al gerente. En tan solo dos horas, en un estand improvisado en la Plaza El Valle, a dos días de la protesta, lograron recolectar más de 100 denuncias y fallas, con número de reporte, a las que CANTV no les habría dado solución. Se logró una reunión entre los líderes y el encargado de las fallas, para así lograr que se desplegaran cuadrillas por toda la parroquia para resolver las fallas denunciadas por sus vecinos.

Esto es un ejemplo de participación comunitaria con exigencias concretas para transformar las realidades de sus comunidades.

No se quedaron en la queja, o en el simple hecho de la resignación por los servicios públicos. Se reunieron, se organizaron poco a poco y lograron una victoria concreta para lograr que miles de personas pudieran tener acceso a este servicio público, que muchos aún cancelaban sin tener el servicio. La participación y la organización fue clave para transformar. Para darle una respuesta a sus vecinos.

Parroquia Santa Rosalía

En la parroquia Santa Rosalía, tan afectada por la violencia de megabandas y los operativos policiales violentos y agresivos que, lejos de darle solución a un problema lo que hacen es seguir creando heridas en nuestras comunidades, una serie de jóvenes se organizaron para proponerle a su comunidad cambiarle las tristezas, el miedo y lo gris de su pasado con un mural con color y con mensajes positivos.

Es allí donde en Barrio Nuevo, a escasos metros de varias tumbas del Cementerio General del Sur, cientos de familia empezaron a ver cómo una pared marrón de una cancha comenzaba a tener color y a olvidar las situaciones que vivieron para abocarse a tener algo positivo en su sector. Es allí donde llegaron nuestros líderes de Mi Convive con una propuesta de hacer un mural con chapas. 34.000 chapas, que fueron recolectadas por meses, hoy son un mural que llena de color un sector que estuvo marcado por la violencia y le dice a todos los que han colaborado, tanto pegando, pintando, diseñando, así como dándole un vaso de agua a los equipos, que sí es posible transformar las realidades y hacer de nuestras comunidades un lugar mejor con mucho esfuerzo y organización. El trabajo vale la pena.

La Pastora y Antímano

En La Pastora y Antímano, dos parroquias llenas de embaulamientos y quebradas, logramos organizar a la comunidad para denunciar las situaciones que han vivido por años y el Estado nunca les ha dado respuesta. En La Pastora, Los Hornitos, un sector que tiene un embaulamiento de más de 3 kilómetros que pasa por debajo una quebrada y, en medio del sector había un basurero gigantesco, logramos organizar a la comunidad para exigirle a las autoridades que asumieran su responsabilidad y les dieran respuesta a los vecinos del sector. Al cabo de unos días, para sorpresa de todos, llegó una comisión de SUPRA Caracas y la alcaldía para comenzar a canalizar las exigencias hechas por la comunidad.

Dos semanas después, gracias a la denuncia y presión ciudadana, se eliminó un basurero de donde extrajeron cerca de 3 toneladas de basura y habrían presentado un proyecto para reparación y mantenimiento del embaulamiento y la quebrada. La comunidad impactada, pero feliz. Pero, más allá de feliz e impactada, consciente de su poder y comprendiendo que organizados y juntos pueden exigir y obtener respuestas.

En Antímano, específicamente en Mamera, se encuentra la quebrada 12 de octubre en la avenida principal de Mamera. Cada vez que llueve, el sector se veía afectado por el desborde de dicha quebrada que inundaba la vía y las casas adyacentes. Así mismo, el mal mantenimiento de la quebrada generaba muchos roedores que transmitían enfermedades a los habitantes de la comunidad. Para ello, también organizamos a la comunidad para denunciar la situación. Frente a estos problemas estructurales, nuestra capacidad se reduce solo a organizar y denunciar. Y eso hicimos.

Gracias a la denuncia, al día siguiente ya había maquinarias y trabajadores de la Alcaldía de Caracas limpiando la quebrada, incluso con la presencia de la alcaldesa. Hoy, podemos decir que un sector puede dormir más tranquilo gracias a esta acción. Pero, sobre todo, podemos decir que tenemos consciencia de la fortaleza de exigir y organizarnos para lograr cambios que, por pequeños que sean, transforman a nuestras comunidades.

Después de 9 años, Mi Convive y su red de líderes comunitarios siguen impactando y transformando sus sectores. El trabajo diario, la reputación y la franqueza de un discurso y una acción que busca, a través de lo social, cambiar nuestros entornos nos ha hecho tener cada vez más fortaleza y vida en nuestras comunidades.

Hoy son más de 50 líderes en toda Caracas, desplegados en 16 parroquias que todos los días están trabajando en y por su comunidad. La solidaridad nos hace seguir creciendo e impactando en muchos sectores para llevar sonrisas, tranquilidad o respuestas a miles de familias.

* Coordinador de Activismo Red Solidaria, Mi Convive.