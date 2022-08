Oposición errante, por Eddie A. Ramírez S. - Runrun

La oposición va del timbo al tambo, de la ceca a la meca o del tingo al tango. La crítica más acerva es por el afán de autodestruirse

Una de las características de nuestra oposición es la fluctuación de su conducta. A veces ha sido coherente, pero la percepción, equivocada o no, es que la mayoría de las veces ha sido errante. Como se dice popularmente, va del timbo al tambo, de la ceca a la meca o del tingo al tango. A veces hay que alterar el rumbo, por aquello de que todo cambia, nada es, que predicaba Heráclito varias centurias antes de Cristo. Sin embargo, hay ciertos parámetros de consistencia que es necesario acatar. Caso contrario se pierde credibilidad.

Al respecto hay mucha tela que cortar, pero la crítica más acerva es por el afán de autodestruirse. Quizá ello se deba a que cuando el gato no está presente, los ratones hacen fiesta. Es decir que, cuando no hay un liderazgo respetado, cualquiera que logre aglutinar a unos pocos se rebela para intentar sobresalir. Lamentablemente, no lo hace con ofertas diferentes, sino descalificando a presuntos rivales.

En tiempos normales esa conducta podría pasar sin mayores censuras. Sin embargo, estamos en tiempo de penurias para millones de venezolanos. Evidencias abundan. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó que en este primer semestre del 2022 hubo 3892 protestas, lo que equivale a 22 diarias, un 15 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Como se sabe, más de seis millones de compatriotas han buscado refugio en otros países. La gran mayoría a pie, atravesando ríos, montañas, selvas y desiertos. Muchos han fallecido en el trayecto. Otros han sido asesinados, robados, encarcelados y hasta violados.

Reciente está el caso de los 15 compatriotas fallecidos en Nicaragua por accidente de un autobús hacinado de pasajeros. También el de la señora Luisa Martínez y de su hijo de 15 años, que después de dos años presos en Trinidad, la juez sentenció que la detención había sido injusta y les había afectado la salud física y mental.

Mientras suceden estos hechos, un grupo de militares canta cumpleaños feliz en la tumba de Chávez. Y algunos dirigentes de la oposición se descalifican para intentar subir una milésima de punto en las encuestas ¡Qué vergüenza! Por si fuese poco, los partidos Primero Justicia, AD y UNT intentan desprestigiar al procurador ad hoc, el distinguido jurista Enrique Sánchez Falcón, a pesar de su excelente trabajo para defender nuestros activos en el exterior. Por cierto, PJ salvó su voto en el año 2020 en la aprobación del Fondo de Litigios, y no aprobó los recursos para el 2021 y 2022. Con respecto a Monómeros Colombo Venezolanos es imprescindible una investigación independiente que no deje dudas.

Realizar elecciones primarias en la oposición podría ser un mecanismo para dar cierta legitimidad a algunos dirigentes. ¿Con o sin CNE? ¿Con participación o no de quienes están en el exterior? ¿Con o sin “alacranes”? ¿Para elegir candidato presidencial? El que sean con el CNE no debería ser excusa para no participar. Nos guste o no, la elección presidencial será con este CNE; quien se niegue es porque no tiene intención de presentarse en el 2024, lo cual se respeta, aunque no se comparta. Quienes están en el exterior deben participar, no solo por tener derecho, sino para evidenciar que también es posible votar en la presidencial, tal como demostraron los expertos Andrés Caleca, Ildemaro Martínez y Celis Mendoza en foro de Analítica. No debe asustar que participen los “alacranes”, ello evidenciará la poca aceptación que tienen.

Esa elección primaria debería ser para elegir al coordinador de las acciones, así como una dirección política. Esta decidirá en su momento si el seleccionado debe ser el candidato presidencial. Caso contrario, por detectar que no tiene suficiente respaldo popular, la dirección política podría designar otro candidato, siempre y cuando no sea uno de los que participaron en las primarias.

Mientras parte de la oposición pierde tiempo por no ponerse de acuerdo, un grupo de ONG (Aragua en Red, Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Espacio Abierto, Grupo La Colina, La Tertulia de los Martes, Manifiesta, Médicos Unidos de Venezuela, Red Organizaciones Baruta y Gente del Petróleo) inició el ciclo Tertulias por Venezuela, con el objeto de contribuir a rescatar la esperanza.

No perdamos la esperanza. Los ciudadanos de a pie siguen protestando en las calles por la falta de electricidad, de agua y de gas, alto costo de la vida y por sus derechos civiles, políticos y económicos. Además, también hay un grupo de dirigentes y de ciudadanos independientes que siguen trabajando para lograr el cambio en Miraflores y construir una nueva Venezuela.

Como (había) en botica

Muchas gracias presidente Duque.

El artículo de Almagro, nuestro principal aliado en la lucha por la democracia, requiere ser digerido y que él explique sus razones.

El 31 de julio pasado se cumplieron 108 años del inicio de producción del pozo petrolero Zumaque I, perforado por la transnacional Shell. Lo que no hay que olvidar es que, en 1883, 31 años antes, un grupo de empresarios tachirenses, encabezados por Manuel Antonio Pulido y Pedro Rafael Rincones, inició la producción de crudo con su empresa Petrolia del Táchira. Tampoco hay que olvidar que nuestra industria petrolera estuvo bien manejada por las transnacionales hasta 1975 y por Pdvsa hasta fines del 2002, fecha en que se inició su destrucción. Hoy Pdvsa produce, básicamente a través de sus socios privados, una cantidad similar a la de hace 78 años.

En el Delta ocurrió un derrame de petróleo y, por descuido en el mantenimiento del muro de contención del río, podría también ocurrir un desbordamiento del Orinoco, con grave perjuicio a los habitantes.

Lamentamos el fallecimiento de Enrique Viloria, destacado escritor que trabajó en la Pdvsa meritocrática. También de Arístides Gil, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

