Informe Otálvora | Grupo de Puebla toma gobierno de Colombia, por Edgar C. Otálvora - Runrun

José Rodríguez Zapatero junto a Gustavo Petro y familia el 11MAY22 en Bogotá. Foto: @Veronicalcocerg

La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia es interpretada por sus socios políticos regionales como un paso hacia la constitución de una “unidad ideológica” en Suramérica

@ecotalvora

Cuatro días permanecieron en Caracas los integrantes de una delegación de alto nivel enviada por el gobierno de EEUU.

La delegación que estuvo en Caracas hasta el 30JUN22, estuvo encabezada por el “Enviado Especial para Asuntos de Rehenes” del Departamento de Estado Roger Carstens, acompañado de James Story, el embajador que está al frente de la misión diplomática de EEUU para Venezuela que opera desde Bogotá. La visita a Caracas habría sido coordinada por el Departamento de Estado tanto con el gobierno de facto de Nicolás Maduro como con el gobierno provisional de Juan Guaidó. Este hecho marcó diferencia con la visita de los enviados de EEUU que visitaron a Maduro el 05MAR22 que fue organizada desde la Casa Blanca y encabezada por el asesor presidencial Juan González.

El enfoque de la visita de junio habría sido negociar con el gobierno de facto la liberación de uno de los varios estadounidenses que permanecen presos en Venezuela a quienes el régimen chavista utiliza como rehenes y activos negociables. Las noticias del intento de suicidio del exmarine Matthew Heath, preso en Venezuela desde 2020, habrían aumentado la presión política sobre la Casa Blanca para procurar la evacuación del estadounidense por razones humanitarias. Según diversas fuentes, los enviados de EEUU fueron autorizados para visitar a Heath en un hospital militar en Caracas e igualmente habrían logrado reunirse con otros estadounidenses encarcelados en instalaciones de la policía política del régimen.

Jorge Rodríguez, quien junto con su hermana Delcy Rodríguez jefatura el aparato “diplomático” del régimen, fue el encargado de negociar con los enviados del gobierno Biden. El asunto de la retoma de las “negociaciones” entre el régimen y la “Plataforma Unitaria” fue igualmente objeto de las conversaciones. La reducción de las sanciones de EEUU a las empresas petroleras estatales sigue siendo la principal condición del régimen para avanzar en sus conversaciones con EEUU y acceder a nuevamente sentarse en una mesa con la oposición en México.

*****

En los cuatro días de su estadía en Caracas, los enviados de EEUU sostuvieron encuentros individuales con Juan Guaidó y el jefe negociador de la oposición Gerardo Blyde, así como una reunión con un numeroso grupo de líderes de los distintos partidos congregados en la “Plataforma Unitaria”. El gobierno de Francia, por medio de su embajador en Caracas Romain Nadal, prestó apoyo logístico a la delegación estadounidense y el encuentro entre Story los opositores tuvo lugar el 29JUN22 en la residencia del diplomático francés.

*****

Luego de no haber extendido invitación a Juan Guaidó para la Cumbre de las Américas como precio para garantizar la presencia de varios mandatarios de la región, el presidente Joe Biden realizó una conversación telefónica el 08JUN22 con el venezolano. En esa ocasión se planificó una visita a Washington de la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, como señal de la continuidad del respaldo de EEUU al “gobierno provisional” de Venezuela. La visita de Rosales a la Casa Blanca tuvo lugar el 23JUN22 produciéndose un encuentro informal con Joe Biden y una larga conversación con la primera dama Jill Biden.

Fuentes cercanas a Guaidó comentaron al Informe Otálvora que su evaluación del momento actual es que se mantiene el apoyo del gobierno de EEUU sin fisuras.

La Casa Blanca asumió que debía enviar mensajes públicos claros de esta situación y, a ello respondió la invitación a la señora Guaidó a la Casa Blanca y la coordinación de la visita a Caracas de la delegación del Departamento de Estado.

*****

Uno de los elementos que diversas cancillerías europeas y latinoamericanas están manejando sobre Venezuela es la constitución de un nuevo “grupo de amigos” para servir de apoyo internacional a una hipotética nueva ronda de negociaciones entre Maduro y la “Plataforma Unitaria”.

La ministra de exteriores de Chile, Antonia Urrejola, dijo en Madrid el 01JUL22 junto a su colega español José Albares, que el gobierno chileno promueve “restablecer un grupo internacional de contacto”. Aparte de la actividad de los diplomáticos de Noruega, otros gobiernos estarían considerando la posibilidad de atender a la invitación para sumarse como facilitadores, testigos o garantes de las nuevas hipotéticas pláticas. El asunto ha sido igualmente analizado por el Vaticano y en una conversación telefónica, el 06JUN22, el secretario de Estado de EEUU Antony Blinken habría intercambiado opiniones con su homólogo de la Santa Sede Petro Cardenal Parolín.

*****

La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia es interpretada por sus socios políticos regionales como un paso hacia la constitución de una “unidad ideológica” en Suramérica. Así lo definió el presidente argentino, Alberto Fernández, uno de los fundadores del Grupo de Puebla, durante una entrevista el 29JUN22.

“Los resultados de esta contienda electoral replican la llegada de mandatarios progresistas a la región que debe seguir con la próxima elección del compañero Luiz Inácio Lula Da Silva a la Presidencia de Brasil”, afirmó el Grupo de Puebla al momento de conocerse los resultados de las elecciones colombianas el 19JUN22.

*****

La alianza izquierdista que encabezó Petro para las elecciones parlamentarias y presidenciales, el llamado “Pacto Histórico”, forma parte orgánica del “Grupo de Puebla” por intermedio de la senadora electa Clara López, quien integraba el comando de campaña electoral. López y otros miembros del pacto liderizado por Petro participaron en el evento organizado por el Grupo de Puebla, el 30MAR22 en Río de Janeiro, para mostrar apoyo internacional a la candidatura de Lula da Silva. En ese evento intervino, desde Buenos Aires, el mandatario argentino en abierta injerencia en la política del país vecino. El colombiano Ernesto Samper Pizano y el español José Rodríguez Zapatero, fichas del Grupo, también viajaron a la capital carioca.

Según el Grupo de Puebla, los resultados electorales colombianos significan que “después de 28 años Colombia vuelve a tener un gobierno progresista”, con lo cual el Grupo anuncia que el gobierno de Gustavo Petro tiene su antecedente en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, asunto que nunca fue hecho público durante la campaña electoral.

*****

Petro deberá tomar posesión del cargo el 07AGO22. Hasta la fecha solo ha revelado dos designaciones de los primeros escalones del gobierno. El ministerio de Hacienda lo ocupará José Antonio Ocampo, un economista que ya ejerció ese cargo durante el gobierno de Ernesto Samper con quien trabajó durante el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo. En aquellos días, Ocampo era, como Samper, un fuerte opositor a la apertura económica que estaba impulsando Gaviria en alianza con el gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez.

El ministerio de Exteriores de Petro será ocupado por Álvaro Leyva Durán, originalmente afiliado al Partido Conservador desde los años setenta, quien a lo largo de su carrera política estableció una relación personal con los jefes de las Farc, a quienes llegó a representar ante el gobierno de Andrés Pastrana en los intentos de negociaciones de paz. Además de Leyva, en el grupo de enlace (“empalme” dicen en Bogotá) de Petro con el saliente gobierno figura Juan Fernando Cristo, político cercano a Ernesto Samper quien también ejerció como ministro del Interior del gobierno de Juan Manuel Santos.

*****

El 29JUN22, el mandatario argentino Alberto Fernández asistió a una larga y complaciente entrevista con Gustavo Sylvestre en el programa M1 del canal C5N de Buenos Aires. Al comienzo del programa pidió a la oposición argentina que se abstuviera de opinar sobre la situación económica de ese país. Después, cuando pasó a temas internacionales afirmó que en Suramérica “poco a poco las cosas se van ordenando con Gabriel Boric en Chile que está haciendo un gran esfuerzo, Lucho Arce en Bolivia, Castillo en Perú y ahora Petro en Colombia. Y finalmente Lula, que personalmente deseo que gane. Así podremos tener una lógica de unidad conceptual mucho más sólida de la que tuvimos hasta ahora”.

Si bien Fernández no incluyó a Maduro en su lista, no dejó de defender a la dictadura chavista. El argentino afirmó que “las cosas en Venezuela mejoraron muchísimo y esas denuncias [sobre violaciones de derechos humanos] ya no existen”. Pocas horas del programa de Tv de Fernández, la saliente Alta Comisionada para DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, había presentado el que será su último informe sobre Venezuela mostrando un panorama muy distinto al sugerido por Fernández.

Fernández adelantó que la seguidilla de triunfos electorales “progresistas” en el continente permitirán avanzar en el plan acordado con el mexicano Manuel López Obrador a finales de 2019 consistente en debilitar a la OEA y fortalecer “institucionalmente” a la CELAC. “La OEA ya no sirve más”, aseguró, adelantando que avanzarán creando una Secretaría General y una estructura organizativa para la CELAC, el organismo continental que no incluye a EEUU ni Canadá y del cual Brasil se mantiene ajeno.

Por cierto, para el 25JUL22 está marcada la visita de Fernández a la Casa Blanca, ofrecida por el gobierno Biden al argentino como una de las recompensas por su asistencia a la Cumbre de las Américas. Algunos miembros del equipo de trabajo de Biden parecieran sentirse cómodos con Fernández como interlocutor regional, en desmedro de Brasil.

*****

El 26JUN22, en declaraciones al programa 4 por 4, Jair Bolsonaro contó sobre una conversación sostenida con Alberto Fernández cuando coincidieron en la Cumbre de las Américas el 09JUN22 en Los Ángeles. Bolsonaro habría solicitado a Fernández que intercediera ante el gobierno de Bolivia para que a la expresidenta Jeanine Añez se le permitiera salir de la cárcel y abandonar el país rumbo a Brasil, donde recibiría asilo político. Añez permanece presa desde el 13MAR21, primero en condición de “prisión preventiva” y desde el 10JUN22 como condenada a prisión por 10 años como parte de un proceso de venganza política adelantado por Evo Morales contra la mujer que asumió la vacante presidencial el 12NOV19 cuando él renunció al cargo y abandonó el país. Añez además deberá enfrentar otros varios procesos judiciales promovidos por militantes del partido de Morales.

Bolsonaro, quien al principio del gobierno tuvo un equipo de política exterior poco ducho en activismo internacional, ha sido muy limitado en cuanto a sus acciones diplomáticas directas. Su decisión de involucrarse personalmente procurando rescatar a la presa política Añez fue un acto poco usual en la política de Bolsonaro y por sus resultados pareciera haber sido un acto de ingenuidad política al recurrir a Fernández.

El argentino se burló de Bolsonaro durante el programa de Tv del 29JUN22. “Cómo él ya lo hizo público ya puedo contarlo”. “El me pidió que intercediera ante Brasil para que Añez saliera al exilio y yo le respondí que yo no podía, gracias a Dios, hacer eso”.

Curiosamente, en la misma entrevista al referirse a la dirigente izquierdista argentina Milagro Sala quien permanece presa tras ser condenada por fraude a la administración pública, el mandatario argentino dijo que rechazaba la prisión de Sala y criticó que con ella “habían convertido la prisión preventiva en una condena anticipada”.

*****

“Brasil tiene el último gobierno proestadounidense del continente y es nuestro aliado más importante en el hemisferio occidental. Permitir que Brasil se convierta en una colonia de China sería un gran golpe para EEUU y una potencial amenaza militar, y el gobierno Biden está a favor de eso”. Así presentó el periodista estadounidense Tucker Carlson de la cadena FOX, una entrevista grabada el 29JUN22 en el Palacio de la Alvorada de Brasilia con el presidente Jair Bolsonaro. Carlson se refirió al desinterés mostrado por Joe Biden ante el gobierno de Brasil.

En la entrevista que fue difundida por FOX en EEUU el 30JUN22, Bolsonaro se refirió a la eventualidad de un triunfo de Lula da Silva en las elecciones previstas para el 02OCT22. “Si ellos regresaran al poder nunca más lo dejarán nuevamente”. Brasil “seguiría el mismo rumbo de Venezuela, Argentina, Chile y ahora Colombia. El Brasil entrará a ser un vagón más de ese tren. Y EEUU se volverá prácticamente un país aislado en el mundo”.

Bolsonaro advirtió sobre las sospechas de un fraude electoral. Aseguró que encuestas como la de la empresa Datafolha asociada al grupo editorial de la Folha de São Paulo, que dan amplia ventaja a Lula tienen como propósito “dar credibilidad a una posible manipulación de votos” sobre la cual dijo tener “evidencias circunstanciales”.

Por cierto. En su entrevista con Carlson, Bolsonaro acusa a la izquierda de utilizar los problemas económicos globales provocados por la guerra en Ucrania para derrotarlo en las elecciones. En su entrevista con Sylvestre, Fernández acusó al macrismo de utilizar los problemas económicos globales provocados por la guerra de Ucrania para desestabilizarlo. Derecha e izquierda usando el mismo argumento.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es