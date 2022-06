Fabiana Rosales conversó con Joe Biden y la primera dama de EEUU en la Casa Blanca - Runrun

Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, presidente interino, se reunió con el mandatario estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca.

Según informó Rosales en su cuenta de Twitter, también conversó con Jill Biden, esposa del presidente de los Estados Unidos.

Rosales señaló que conversó con Biden y su esposa sobre «la defensa de Derechos Humanos, la protección a migrantes, la excarcelación de presos políticos y la urgencia de elecciones libres en Venezuela».

Asimismo, dijo que le agradeció a Biden por el apoyo de EEUU a Venezuela. También ratificó que la mejor protección para los connacionales dentro y fuera del país, «es el fin de la dictadura y el retorno de la democracia».

Por su parte, Jill Biden manifestó que tuvo el «honor de dar la bienvenida» a Fabiana Rosales a la Casa Blanca, «para escuchar su historia como defensora de los venezolanos vulnerables»

«Es una valiente primera dama y madre que lucha por un futuro mejor para todos los venezolanos», añadió Jill Biden.

I was honored to welcome @FabiiRosales to the White House yesterday to hear her story as an advocate for vulnerable Venezuelans.

She is a courageous First Lady and mother fighting for a better future for all Venezuelans. pic.twitter.com/JsyClGFDcW

— Jill Biden (@FLOTUS) June 23, 2022