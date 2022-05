Cuestionario 2.0 | Karina, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

El perfil tecnológico de la cantante #Karina en 11 preguntas de nuestro #Cuestionario2Punto0

Su nombre completo es Cynthia Karina Moreno Elías, pero todos la conocemos como Karina. Nació en Lima, Perú, un 19 de noviembre, pero al año de nacida su familia decidió emigrar a Venezuela por un futuro mejor.

Ingresó como estudiante de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello, pero muy pronto dejó los estudios para dedicarse a su verdadera vocación: el canto.

Inició su carrera cuando participó en el disco: El taller del orfebre, donde interpretó los temas Zapatos de tacón alto, Lo que es el amor, Recuerdos y Canción de la boda, a dúo con Guillermo Dávila.

Grabó su primera producción discográfica en 1985 titulada Amor a millón. Luego publicó su álbum Sé cómo duele con el sello Sono-Rodven (1987) de la cual se desprendieron múltiples singles que la hicieron ser una de las voces más reconocidas tanto por el público venezolano como por el de toda Latinoamérica.

Video: KARINA: Sé cómo duele | Yo Soy Karina La Voz

La cantante venezolana también ha sido ejemplo de madre al apoyar y defender los derechos de la comunidad LGBTQ+, para acompañar y guiar a su hijo transgénero, Xander, en el difícil camino del cambio de sexo.

Hoy conoceremos en nuestro Cuestionario 2.0 la relación con la tecnología de la, por todos querida, cantante Karina.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Creo que la tecnología me ha dado el acceso a diferentes generaciones e, incluso, a la mía misma, pero a nivel global. Lo segundo que me da la tecnología es la facilidad de hacer cosas y hacerlas llegar desde casa o desde cualquier lugar.

Y, en cuanto a mi carrera, me ha dado la facilidad de grabar de manera más cómoda. Hay muchas cosas de la tecnología que hoy por hoy son muy útiles para todos. Pero, sobre todo, el acceso global.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

Creo que el mismo que a todo el mundo le es indispensable: el celular. Primero porque lo uso para manejar mis redes y para mantenerme en contacto con mi hijo, creo que eso es lo esencial para mí.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−El primer teléfono que tuve fue uno de esos bloquecitos pequeños, no recuerdo cual era la marca. Pero sí, tenía una tapita, era negro y grueso, de mil novecientos, de cataplúm, yo creo jajaja. De los primeros que salieron. Yo tengo muy mala memoria para las cosas tecnológicas.

Y el primer recuerdo que tengo de una computadora fue unos años después que me casé. Mi esposo, que siempre ha sido altísimamente tecnológico, me obligó prácticamente a utilizar una Mac. Yo siempre fui una chica Mac jaja. Entonces me regaló una naranja, no recuerdo qué número era.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−Creo que lo peor podría ser la cantidad de tiempo que lo inhabilita a uno. Porque uno se hace un poco adicto a leer noticias, a estar presente todo el tiempo. Y a veces, por estar conectados, nos olvidamos de estar en el presente, aquí y ahora. Yo me ocupo de dejar la tecnología de lado porque yo no soy de esa generación, pero aun así uno se va contagiando inevitablemente.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Bueno, creo que eso del acceso es importantísimo, que todos lleguemos por avenidas globales a todo el mundo y de manera libre es maravilloso. Los mismos lanzamientos… tú puedes hacer un lanzamiento mundial en un segundo. Antes tenías que ir país por país para que las personas pudieran escuchar tu material, ahora lo puede hacer cualquiera desde cualquier parte.

Todos los avances tecnológicos que llegan están para quedarse, por ejemplo, los streaming. En fin, yo creo que todos estos formatos nuevos están para quedarse, ya sea por una pandemia como la que estamos viviendo o simplemente porque el artista no pueda o quiera viajar a ciertos países en ciertos momentos. O incluso como una herramienta de promoción.

La música ahorita está en el aire. Tenemos acceso a ella a través de múltiples plataformas y eso nos da una amplitud y una dimensión que nunca tuvimos. Antes tenías que ir al periódico y a la radio personalmente, ahora con un botón puedes compartir videos, fotos, música, todo lo que tú quieras, en un segundo.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−Me ha pasado tanto que no puedo decir exactamente una situación, pero las penas más grandes que he pasado han sido cuando yo estoy hablando con una persona y con otra, y a esa segunda yo le estoy comentando sobre la persona anterior, la insultas o dices cualquier cosa y se lo mandas a la primera persona y ya después ajá… ¿cómo borras eso? Jajaja. No puedes hacer delete. Esos triángulos son muy peligrosos jajaja, me ha pasado infinitas veces. Incluso, me ha pasado en persona también jajaja.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

−No escucho podcast, lo siento.

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

@exitodemente, es una cuenta que tiene mensajes superalentadores, de resiliencia, de no vencerse, a mí me gusta eso. Creo que es chévere, es positivo.

−¿Cuál es tu app favorita?

−Me gusta Instagram y Spotify, que son las dos que uso con más frecuencia.

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−Sería más fácil decir cuál no he visto jajaja. Ahorita estoy viendo Versalles en Netflix.

−Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

−Indudablemente, los primeros CD me sorprendieron porque eso determinó el primer cambio importante en el mundo del disco. Además, mucha gente ya empezaba a adquirir los CD, pero no todo el mundo tenía los aparatos; luego vinieron los aparatos en el carro, fue como la primera evolución de lo que yo ya conocía de toda mi vida. Fue el primer cambio de formato impresionante para mí.