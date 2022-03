Cuestionario 2.0 | Huáscar Barradas, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

El Cuestionario 2.0 de hoy es con Huáscar Barradas, un gran amigo que me encanta tener

Huáscar Barradas tenía apenas nueve años cuando la música de El Cascanueces de Tchaikovsky lo marcó para siempre. Desde ese momento, adoptó la flauta como su más preciado juguete, sin saber que ella lo acompañaría por el resto de su vida.

Al día de hoy, Huáscar ha grabado 18 álbumes y el público de unos 23 países ha aplaudido a este músico ejemplar en escenarios tan prestigiosos como el Festival Montpellier de Francia, entre otros. Inclusive, desde un yate le ha podido tocar a ballenas en República Dominicana.

Sin embargo, su reconocimiento internacional se disparó con sus nominaciones al Grammy Latino en el 2011 al “mejor video musical de formato largo” y, nuevamente, en el año 2013 al “mejor álbum instrumental”. El Cuestionario de hoy es con Huáscar Barradas, un gran amigo que me encanta tener.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Lo mejor que me ha dado la tecnología es la posibilidad de comunicarme muy fácilmente con persones en situaciones que antes no se podía hacer, sobre todo la inmediatez con la que puedes hablar o vivir experiencias desde lugares remotos en tiempo real. Pero, actualmente yo creo que lo que vemos como “normal” es algo mágico y único, porque pensemos cuando comenzó el teléfono que la gente apenas podía hablar, y ahora mira por dónde vamos.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−Hoy en día ha sido el teléfono. El teléfono puede ser como una computadora y a través del internet tú puedes tener acceso a todo, entonces los teléfonos modernos tienen esa posibilidad, si me dan a escoger, escogería el celular.

El segundo sería la computadora, porque tiene también esas y muchas más posibilidades, sin embargo, el teléfono es capaz de hacerlo todo, es algo como mágico.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−Mi primer celular fue ese estilo ladrillo que uno tenía hace años atrás, aunque enseguida cambié por uno no tan grande y ese teléfono, bueno… Uno siempre lo mantenía en la mano.

Y la computadora eran muy grandes y tenían esas pantallas, que ahora son muy finitas, pero en algún momento fueron muy grandes. Ahora todo es reducido, pienso que la mayor diferencia entre la tecnología antigua y la actual es que hoy en día hasta con un chip puedes tener toda la información; es impresionante los tamaños, cómo se ha reducido todo para que sea portátil, más fácil de llevar.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Ahora existen muchos programas y aplicaciones de música que están muy humanizadas. Por un lado es bueno, pero por otro es malo porque, primero, se le quita trabajo a muchos músicos; y, por otro lado, acelera el proceso de poder mostrar tu trabajo y llegar al resultado final bastante rápido.

En la música contemporánea y todo lo que son las corrientes modernas, incluyendo el reguetón, existe un gran porcentaje de sonidos hechos solamente con sonidos sampleados y eso es una nueva manera de hacer música, muy interesante, pero muy diferente a lo que escuchábamos 40 años atrás.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−La peor pena que uno pasa en WhatsApp es cuando mandas un mensaje equivocado a alguien, una foto equivocada o una cosa que uno no se da cuenta y de pronto metiste la pata y bueno. Mi recomendación es que estén muy pendientes antes de darle al botón final de enviar, porque una equivocación de ese tipo le pasa a todo el mundo y puede ser ¡mortal!, jajaja.

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−Hay una cuenta de Instagram que me gusta mucho, @dean.schneider, es un tipo de Suráfrica que hace videos de cómo vive con los leones, las cheetah, con los monos, y tiene contacto directo. Es increíble ver animales salvajes compartiendo con él. Se comportan como un perro, pero son animales salvajes. Siempre que veo un video de él me quedo pegado, es difícil salirme porque es algo tan único que me encanta verlo, porque además es algo muy sencillo, no tiene producción, es él, la cámara y los animales.

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

−Las apps favoritas son el Instagram y WhatsApp. Por el Instagram tienes información de personas conocidas y el WhatsApp es la forma en la que la gente se comunica; ya las personas casi no utilizan los mensajes de texto, sino que se van directo al WhatsApp. Hay otras opciones, pero si me preguntas ahorita cuáles son las que más utilizo son esas dos. Al final, lo que uno quiere es comunicarse de una manera fácil, sencilla y directa.

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−La última serie que vi fue la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie” en Netflix, me gustó bastante. Y la que quiero ver ahorita, que no he comenzado a ver, es la serie de Bolívar, yo sé que ya pasó como un año y medio, pero no he podido verla porque le tengo miedo, son como 70 u 80 capítulos, pero es un tema que me apasiona mucho, así que esa será la próxima.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

−La página que visito todos los días es Google, porque en google.com es donde puedo encontrar toda la información que necesito, de todo tipo. En Google todo está a la mano.

Eso quizás es un peligro porque, sobre todo para un niño, se consigue alguna información indebida y puede ocasionar problemas. Toda la información es muy directa, las personas como que no investigan mucho, pero definitivamente allí está todo. Google pasa a ser el mejor amigo de mucha gente.

−Cuéntanos de un avance tecnológico que te haya sorprendido.

Bueno, cada día uno se sorprende porque la tecnología avanza tan rápido que es fascinante, pero lo último que me sorprendió es que estábamos mezclando una canción desde Caracas a Miami, y estamos en tiempo real escuchando la mezcla a través de la plataforma Zoom con el sonido directo a la computadora, entonces prácticamente estábamos mezclando una canción a distancia.

La tecnología es algo impresionante, es algo que el ser humano nunca se hubiese imaginado y aquí estamos. La tecnología avanza constantemente y pareciera que no tiene límites es algo maravilloso para la humanidad.