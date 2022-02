Cuestionario 2.0 | Antonio Díaz, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Antonio Díaz hace un paréntesis en katá, esa disciplina que lo convirtió en orgullo deportivo nacional, para hablarnos de tecnología

@bocaranda20

Antonio Díaz es un karateca venezolano, bicampeón mundial en la modalidad de katá, quien alcanzó la medalla de oro en los juegos mundiales de Duisburgo en el 2005 y Cali en el 2013. Así como logró el primer lugar en dieciséis campeonatos panamericanos y trece campeonatos nacionales en nuestro país.

Antonio, junto con Yulimar Rojas, Rubén Limardo y Daniel Dhers han sido bandera del deporte nacional y orgullo de todos. Para hacer katá se necesita paciencia, práctica y memoria muscular. Pero hoy no hablaremos de eso, sino de tecnología, en este Cuestionario 2.0 con Antonio Díaz.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Diría que es la posibilidad de comunicarse de manera rápida con las personas que quieres y que tienes lejos. Esa posibilidad de mandar un mensaje, una videollamada y que cada vez es más sencillo, sobre todo cuando las distancias son muy grandes.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−El celular, porque hoy en día con el avance de los teléfonos inteligentes, más que cumplir la función de un teléfono como en tiempos pasados, ya tienes prácticamente una computadora en tu bolsillo. Y hay cosas impresionantes, desde que casi ya no uso el reloj, sino que veo la hora en el celular, hasta las redes sociales, buscar cualquier cosa en internet, aplicaciones para el entrenamiento con los cronómetros con los tiempos especiales.

Es indispensable para mi día a día, pero también estoy acostumbrándome a no tener que depender de él en todos los momentos de mi vida.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−Creo que el primer celular que tuve, si mal no recuerdo, fue un motorola MicroTAC y tenía una tapita que se bajaba, dejaba descubierto los números y por ahí podías marcar y hablar. Luego de eso, tuve un StarTAC, también de Motorola.

Y el recuerdo de la primera computadora fue porque mi hermana estudiaba ingeniería en sistemas, y habrá sido a mediados de los años ochenta, era una Macintosh. Yo estaba fascinado porque era un chamito, entraba a su cuarto, le escribía algo y recuerdo que la misma computadora te lo leía, te hablaba. Entonces para mí era como ¡Wow! La computadora habla…

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−Lo negativo de la tecnología lo podría resumir en: esclavitud informativa. Hoy en día tenemos demasiada información, y por un lado es muy bueno que haya tanta información, pero por otro lado me parece exagerado. Es un tema complejo.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Creo que el impacto más grande que ha tenido mi trabajo ha sido en esta pandemia. Tengo una escuela de Karate en Caracas y cuando todo esto comenzó, que se tuvo que cerrar las clases presenciales, comenzamos con una modalidad virtual y poder utilizar distintas plataformas para llegarle a los alumnos en sus casas y seguir impartiendo las clases fue algo a lo que yo había estado siempre un poco reacio. Ya había visto a personas trabajando a distancia con las herramientas que te da la tecnología, pero bueno, tuve que hacerlo.

Y, a pesar de que sigo a favor del entrenamiento deportivo presencial, creo que esta modalidad virtual es una gran herramienta.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−Bueno, creo que la peor pena que he pasado ha sido mandarle un mensaje al destinatario equivocado. Por suerte, no han sido mensajes comprometedores, pero sí una vez le mandé a una persona, que creo que me estaba haciendo un trabajo de algo en la escuela, un mensaje que decía “te amo, mi vida”. Fue un poco incómodo, pero le logré explicar que el mensaje no era con él sino con mi esposa, jajaja.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

Recomendaría un pódcast que estoy escuchando casi a diario, son lecturas de artículos o entradas de distintos blogs que hablan de minimalismo, desarrollo personal y de salud. Se llama “Optimal Living Daily”, y además tiene como subcategorías, tienen otros en donde hablan de finanzas, negocios, de relaciones, etc. Lo bueno es que son cortos, es una lectura, no es un pódcast de una entrevista o como tal un programa, sino una lectura de algún artículo o algún pedazo de un libro que hable de estos temas.

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−Si solo pudiera seguir una cuesta de Instagram, seguiría la de mi esposa. Y ojo, no lo digo porque ella vaya a escuchar esto, sino porque creo que es divertida y, además, publica muchas cosas de nuestro bebé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula Ortiz Vidal (@pau_ov)

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

−Actualmente tengo dos aplicaciones que utilizo mucho; una es Calm, que es una aplicación de mindfulness que tiene meditaciones diarias, ejercicios de relajación, música y algunas historias para ayudarte a dormir. La utilizo varías veces al día o al menos una vez para realizar la meditación diaria que tienen.

Y la otra es una app que se llama Audible, que es para escuchar libros, una versión de audiobooks, porque a veces me es más fácil leer o escuchar un libro de esa manera.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

−No tengo una página web que visite diariamente, pero las que visito con más frecuencia son las de los juegos olímpicos de Tokio, la del Comité Olímpico Internacional y la Comisión de Atletas, que es Athlete365, para estar al tanto de las noticias con respecto a los juegos.

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−Wow… Cuando podía ver televisión, jajaja. Cuando tienes un bebé en casa de año y medio y además estás preparándote para los juegos olímpicos en medio de una pandemia, se complica a veces un poquito seguirles el ritmo a las series o a la televisión.

Pero, lo último que vi fue una serie documental sobre varios entrenadores deportivos que se llama The playbook o El manual de juego. Es interesante porque son entrenadores de distintos deportes, cada capítulo es un entrenador, y hay lecciones ahí importantísimas que se pueden llevar a la vida real.

Video: The Playbook | Official Trailer | Netflix

−Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haya sorprendido.

−Las videollamadas. Hoy en día lo vemos como algo normal, pero creo que cuando yo estaba pequeño llamar a alguien y verlo en tiempo real era como ver los Supersónicos. Cuando los celulares empezaron a realizar las videollamadas, me sorprendió bastante.