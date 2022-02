Cuestionario 2.0 | Maickel Melamed, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Nuestro Cuestionario2.0 de hoy es con el inspirador Maickel Melamed: “Entrar a Skype por primera vez me hizo sentir como un cavernícola mirando el fuego”

@bocaranda20

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Yo creo que la tecnología me da dos grandes cosas. Una es velocidad, que para mí es maravilloso, y la segunda es acceso; acceso a mundos nuevos, a nuevas formas de hacer las cosas, que terminan siendo un algoritmo para mi vida y, Dios quiera, para la vida de otros.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−Sin duda alguna, es mi teléfono celular. Que con toda esta tecnología ya los teléfonos inteligentes no son solo un celular para llamar, sino que es un dispositivo para interactuar y crear contenido. El teléfono nos pone ese desafío diario para no hacernos dependiente de él. Sin embargo, sigue siendo muy útil.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−Como yo debía tener el teléfono en la mano todo el tiempo, y de hecho todavía es algo indispensable para mí, tenía que ser un teléfono muy pequeño y liviano, entonces el Motorola que se doblaba fue el primer celular que tuve porque era perfecto para mí.

Y de las computadoras, tuve una Commodore 64; estamos hablando de finales de los años ochenta o principios de los noventa. Era una computadora muy buena para los gamers, para jugar. Esa fue mi primera computadora.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−Es, quizás, la sensación de que en el futuro el mundo, tal cual como los thrillers apocalípticos lo narran, probablemente será, no solo codependiente, sino que ya estamos llegando a ser esclavos de lo que la tecnología nos indica; y la creación humana termina dominando y manipulando al propio ser que lo ha creado. Entonces, yo creo que la extrema necesidad de la tecnología para sentirme tranquilo es algo perjudicial, no necesario y que pudiera ser evitado.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Yo tengo muchos años ya trabajando remoto. Lo que hoy en día hace todo el mundo por la pandemia, para mí era natural porque yo tenía mis empresas entre Miami, México, Chile y Caracas. Entonces, todo el tiempo estaba comunicándome con mi equipo vía WhatsApp y por llamadas de video, cuando empezaron las llamadas de WhatsApp. Pero, desde hace aproximadamente cuatro años, el 90 % de mi trabajo es remoto, y esto me permitió la libertad de hacerlo desde donde esté, desde cualquier lugar. Así trabajo para el mundo, desde mi lugar favorito que es Venezuela.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−Yo creo que las peores penas de WhatsApp siempre son por los traductores. Ellos hablan por ti y escriben cosas terribles. Ellos dicen lo que quieren y, a veces, son descontextualizados o vulgaridades… ¡Cónchale uno no está diciendo eso, vale! ¿Qué pasa, traductor? ¡Déjame, déjame!

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

Hay un podcast bellísimo de una persona que quiero y admiro mucho, se llama Chizer y el pódcast se llama “Yo soy Chizer”. Habla sobre la identidad de marca y es un personaje interesante que, en 20 minutos, te da contenido, alegría, humor y otra perspectiva de algo que quizás veías de una manera antes de verlo y después terminas cambiando de opinión.

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−Es muy difícil dar una sola cuenta de Instagram porque depende para qué lo uses. Yo utilizo el Instagram para muchas cosas, por eso no pudiera dar una sola. Yo creo que el dato que daría es ese; que escojas para qué usas Instagram y que elijas una cuenta para cada una de esas funciones.

Por ejemplo, de social media yo escogería a Verónica Ruiz del Vizo, de contenido escogería a Café del Éxito. Creo que depende de para qué uses la app, y yo lo uso para muchas cosas; para informarme, entretenerme, aprender y, también, para curiosear nuevas tendencias. Porque, para mí, la innovación es parte de la curiosidad.

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

−Por ahora, la app que más utilizo es Instagram, sin duda. No quiere decir que no me gusten otras. Por ejemplo, Twitter me dejó de gustar por un tiempo, pero ahorita me encanta de nuevo. Me parece que le han hecho adaptaciones muy importantes.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

−No soy mucho de páginas web, manejo más información por YouTube y por diversos los canales de televisión. Además, hay un algoritmo que me permite tener acceso a las noticias más importantes del día, de diferentes fuentes, y eso es lo que veo en estos momentos.

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−Claro, no estoy viendo una, sino muchas. The Crown, La Corona, me la vi completa. Además yo viví en Inglaterra, entonces tiene un significado distinto, además de que me encanta la historia.

También me vi The Umbrella Academy (La Academia del Paraguas), porque soy fan de los superhéroes. Me vi Star Trek: Discovery, Viajando a las estrellas, porque me encanta la ciencia ficción. Veo muchas cosas. También vi la serie de Gambito de Dama, soy fan del ajedrez, me encanta todo el mood de los años sesenta, y el empoderamiento femenino me parece espectacular. Dark, también la vi y creo que fue una de las mejores series que he visto en mucho tiempo.

Vídeo: DARK Season 1 Official Trailer # 2 (2017) Netflix Mystery TV Series HD | Canal YT: ONE Media

−Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

−A mí me sorprendió la primera vez que yo entré a Skype. Cuando ingresé a esa plataforma yo recuerdo que me hacía sentir como un cavernícola mirando el fuego, porque ya entendía que aquella fantasía de las películas de Kubrick o de los parques temáticos de Disney, se había vuelto realidad y el futuro había llegado. Ya nos estábamos viendo en una pantalla, no importaba desde donde estuviéramos. Y mira, ahorita es nuestro día a día.