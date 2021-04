Las mayores franquicias de cada plataforma de streaming, por Gonzalo Jiménez - Runrun

Netflix tiene The Witcher y Disney Plus a The Mandalorian. En las guerras del streaming, las plataformas apuestan por personajes e historias reconocidas

@gonzalomjimenez

En el competido mundo de las plataformas de streaming es necesario ofrecer contenidos que atraigan nuevos suscriptores y dominen las conversaciones en redes sociales. Y los contenidos que suelen garantizar ambas metas son las franquicias o propiedades intelectuales (intellectual property o IP por sus siglas en inglés).

La revista Variety publicó la semana del 15 de abril de 2021 un reportaje sobre el auge de las franquicias o IPs en la era del streaming y cómo este fenómeno estaba borrando las fronteras entre el cine y la televisión, pues era común ver ahora que algunas de las sagas cinematográficas más populares daban el salto a la pequeña pantalla.

¿De cuáles estamos hablando? Aquí hemos reunido los títulos de las principales franquicias en poder de cada plataforma de streaming. Son sus posesiones más preciadas y sobre las que han depositado sus expectativas por los próximos años.

NETFLIX

La principal franquicia de Netflix es la saga The Witcher, basada en las novelas de fantasía del escritor polaco Andrzej Sapkowski, y que ya inspiraron una película en Polonia, una trilogía de populares juegos de video y una colección de novelas gráficas. La serie de Netflix fue estrenada en 2019, con Henry Cavill en el papel del hechicero y guerrero Geralt de Rivia. Su segunda temporada se estrenará en 2021 y ya Netflix dio luz verde a un spin-off (serie derivada) titulado The Witcher: blood origin, que servirá de precuela a la historia.

Con la idea de reforzar su oferta de franquicias, Netflix anunció el 1 de abril de 2021 que compró en US$450 millones los derechos de las dos futuras secuelas de la película Knives Out (2019), escrita y dirigida por Rian Johnson. La plataforma ve en el personaje protagonista de esta franquicia, el detective privado Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, a un nuevo Sherlock Holmes o Hercule Poirot.

Luego de que Netflix pusiera fin a su alianza con Marvel –de la que surgieron las series Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist– la plataforma adquirió los derechos de los cómics creados por Mark Millar, para producir dos series y tres películas basados en sus superhéroes. El primero de estos títulos se llama Jupiter’s Legacy y se estrena el 7 de mayo de 2021 en la plataforma.

Tráiler de la serie Jupiter’s Legacy

DISNEY PLUS

La plataforma de streaming Disney Plus es la que quizás posee las franquicias más famosas y taquilleras en todo Hollywood. Star Wars comanda su oferta, pues The Mandalorian (2019), la primera serie de actores de la saga galáctica, se convirtió en un fenómeno de la cultura pop gracias al personaje de Baby Yoda.

Fue tan exitosa The Mandalorian, que Disney cambió el foco de Star Wars de ser una franquicia cinematográfica a transformarse (aunque no exclusivamente) en una franquicia de TV. Además de The Mandalorian, Disney prepara 11 series basadas en Star Wars, entre las que se encuentran proyectos sobre Ahsoka Tano, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett y Cassian Andor, entre otros.

Junto con Star Wars, Disney Plus ha desarrollado el Universo Cinematográfico Marvel con series que expanden las historias de las películas.

La estrategia funcionó con éxito de audiencia y crítica en las series WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier. A estas seguirá Loki, prevista a estrenarse el 11 de junio, con otros títulos ya anunciados: Hawkeye, What If…?, She-Hulk, Moonknight, Ms. Marvel, Secret Invasion, Armor Wars, Iron Heart y I Am Groot. Los cómics de Marvel son una fuente inagotable de superhéroes reconocidos por la audiencia.

En menor escala, Disney Plus también se apalanca en sus películas animadas para crear series basadas en Moana, Big Hero 6, Cars y Monster Inc., por ejemplo. Son personajes ya conocidos por los niños, por los que la inversión en promoción para dar a conocer sus historias es menor.

AMANZON PRIME VIDEO

Es una anécdota que suele repetirse en Hollywood: Jeff Bezos, fundador de Amazon, le pidió a sus ejecutivos que quería tener la próxima Game of thrones en su plataforma, Amazon Prime Video. Bezos se refería a la serie de HBO, que se convirtió en un fenómeno global, en el que cada nuevo episodio se erigía en tendencia mundial en Twitter.

La respuesta de los ejecutivos de Amazon Prime Video fue adquirir los derechos en US$250 millones de The Lord of the Rings, del escritor J.R.R. Tolkien, indiscutiblemente la saga de fantasía más famosa de la literatura. Se trata de la adaptación más costosa de la historia del streaming (de la TV en general).

Una nota de The Hollywood Reporter, publicada el 16 de abril de 2021, señala que tan solo la primera temporada de la serie The Lord of the Rings costó US$ 465 millones. Para tener una idea de cuán costosa y épica es esta producción, vale recordar que cada temporada de Game of thrones costó un promedio de US$ 100 millones, debido a sus complejos efectos visuales y rodaje de locaciones exóticas.

La serie, que cuenta historias ambientadas miles de años antes de los eventos vistos en las películas, tiene previsto estrenarse a finales de 2021.

HBO MAX

Tras el éxito colosal de Game of thrones (2011-2019) –pese a su algo decepcionante temporada final– HBO Max decidió que valía la pena aprovechar su popularidad y explotar el potencial de esta saga de fantasía creada por George R.R. Martin. El escritor firmó un acuerdo con HBO por cinco años para desarrollar más contenido basado en Game of thrones.

Se ha reportado que hay seis proyectos basados en Game of thrones que están en alguna fase de desarrollo, pero solo hay uno con fecha de estreno en 2022: House of the Dragon, sobre la guerra civil entre los integrantes de la Casa Targaryen y que cuenta en su elenco con Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Paddy Considine y Matt Smith, entre otros.

La otra gran franquicia en poder de la plataforma HBO Max es el Universo Harry Potter, creado por la escritora J.K. Rowling. Se desconoce por ahora la trama de este programa, que no necesariamente muestre al famoso mago pues pudiera ser una historia ambientada en el mundo de la escuela de magia Hogwarts.

Finalmente, HBO Max podría aplicar la estrategia de Disney Plus con Marvel y apelar a los personajes de DC Comics (de la que es dueña de sus derechos televisivos) para plagar su contenido con series de superhéroes.

Ya hay dos proyectos confirmados: un spin-off de The Batman (2022), que se desarrolla en el mundo de los policías y la corrupción en Ciudad Gótica; y Peacemaker, basada en el personaje que John Cena interpretará en The suicide Squad (2021) y cuya primera temporada ya fue escrita por el director James Gunn.

PARAMOUNT PLUS

Paramount Plus, plataforma de streaming antes conocida como CBS All Access, es propietaria de la conocida franquicia de ciencia ficción Star Trek. Ya hay tres series al aire: Star Trek Discovery, lanzada en 2017; Star Trek: Picard y el show animado Star Trek: Lower Decks, ambas estrenadas en 2020. Además de ellas, Paramount Plus prepara un spin-off de Discovery titulado Star Trek: strange new worlds, así como la serie animada Star Trek: Prodigy, dirigida al público infantil.

Además de Star Trek, Paramount Plus está desarrollando un universo de historias (y potenciales series) basadas en la serie animada Avatar the Last Airbender. Ninguna plataforma quiere dejar pasar la oportunidad de sacar provecho a sagas y franquicias que han demostrado tener conexión con el público.