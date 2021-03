The Falcon and the Winter Soldier: todo lo que tienes que saber, por Gonzalo Jiménez - Runrun

La nueva serie de Marvel se estrena el 19 de marzo en Disney Plus y aquí te contamos las claves del show protagonizado por Anthony Mackie y Sebastian Stan

@gonzalomjimenez

No serán los superhéroes más famosos de Marvel, pero Halcón y el Soldado de Invierno son los protagonistas de su propia serie, The Falcon and the Winter Soldier, que se estrena el próximo viernes 19 de marzo en la plataforma de streaming Disney Plus.

La serie dispone de seis episodios y aquí reunimos las claves para conocer a los personajes, lo que se sabe de la trama -¡sin hacer spoilers!—y cómo se inserta el programa dentro de la Fase 4 del llamado Universo Cinematográfico Marvel.

Este es el tráiler final de The Falcon and the Winter Soldier; con foco en las escenas de acción, revela poco de la trama y de los verdaderos villanos a los que se enfrentarán los protagonistas.

Kari Skogland —veterana directora de series de TV como The Handmaid’s Tale, Vikings y The Walking Dead, entre muchas otras— es la directora de los seis episodios de la serie, cuyo guion escribieron Malcolm Spellman y Derek Kolstad, autor este último de los argumentos de las tres películas de John Wick, con Keanu Reeves.

¿De qué va la historia?

Los primeros reportes afirman que la historia de The Falcon and the Winter Soldier se desarrolla seis meses después de los acontecimientos de la película Avengers: Endgame (2019). El programa expandirá la historia del grupo de personajes de Marvel más cercanos al Capitán América.

Así que es un momento en el que Iron Man (Robert Downey Jr.) está muerto y Steve Rogers (Chris Evans) ya no es el Capitán América. Su escudo está al resguardo de Sam Wilson (Anthony Mackie), mejor conocido como Falcon, el superhéroe con alas mecánicas.

Mientras tanto, Bucky Barnes (Sebastian Stan), conocido como el Soldado de Invierno y quien fuera el mejor amigo del Capitán América, ya no es perseguido en Occidente y, por lo tanto, no necesita estar oculto en Wakanda.

Se sabe que el gran villano de la serie es el Barón Zemo (Daniel Brühl), a quien vimos por última vez en Captain America: Civil War (2016), en la que fue el cerebro detrás del plan para enemistar a los Vengadores.

Películas que debes ver

Aunque seguramente estos antecedentes sean explicados al comienzo de la serie, quien desee refrescar sus conocimientos debería ver las siguientes películas del Universo Cinematográfico Marvel: Avengers: Age of Ultron (2015), pues muestra la destrucción de la ciudad de Sokovia, en la que murió la familia de Barón Zemo; Captain America: Civil War (2016), ya que introduce a los personajes de Zemo, Falcon, Winter Soldier y la agente Sharon Carter (Emily VanCamp); y Avengers: Endgame (2019), al mostrar la entrega del escudo del Capitán América a Sam Wilson.

Rumores y teorías

The Falcon and the Winter Soldier introducirá al personaje de John Walker, conocido en las historietas como U.S. Agent, introducido en el cómic Captain America #323 (noviembre de 1986). Originalmente, Walker fue presentado como un villano bajo el nombre de Super-Patriot. Marvel quería mostrar con este personaje el lado oscuro del patriotismo, a diferencia del Capitán América, que representa el lado positivo.

Originario de Georgia, al sur de Estados Unidos, Walker usa un traje negro, con estrellas y barras, parecido al usado por el Capitán América. De hecho, durante un tiempo en los cómics asume su identidad hasta que finalmente logra curarse de su psicosis, deja atrás la identidad de Super-Patriot y se convierte en U.S. Agent, formando parte de los llamados Avengers de la costa oeste.

En la serie, John Walker es interpretado por el actor Wyatt Russell, hijo de las estrellas Kurt Russell y Goldie Hawn. En el tráiler final de la serie se ve al personaje de espaldas en un campo de fútbol americano, portando el escudo y el traje de Captain America.

Wyatt Russell spotted filming ‘The Falcon and the Winter Soldier’ series https://t.co/6slFw5Z9U8 pic.twitter.com/cONEQhatVo — Page Six (@PageSix) January 21, 2020

Algunos reportes en Internet apuntan a que, además de la amenaza que representa el Barón Zemo, uno de los grandes conflictos de The Falcon and the Winter Soldier es que el Gobierno estadounidense no quiere que Falcon sea el nuevo Capitán América, pese a que Steve Rogers delegó esta identidad en Falcon.

Algunos usuarios en Twitter aseguran que la serie introducirá a los Thunderbolts, un grupo de villanos redimidos, reclutados por el Barón Zemo con la idea de que se hiciesen pasar por héroes para acceder a secretos de defensa y seguridad nacional.

Este dato no está confirmado, pero en los cómics una de las integrantes de los Thunderbolts es una adolescente asiática americana, que no es villana pero les acompaña pues cree que son héroes. La actriz británica Erin Kellyman, vista en el tráiler final de la serie, parece encajar con esta descripción.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ Disney+ series will introduce The Thunderbolts 🚨 (Source: @DanielRPK) pic.twitter.com/oV69iNLj8i — cosmic (@cosmic_marvel) January 20, 2020

A diferencia de WandaVision –la primera serie original de Marvel estrenada en Disney Plus–, The Falcon and the Winter Soldier parece ser una serie más enfocada en la acción, como cabe esperar de una historia de superhéroes. Aunque los guionistas han reconocido que se inspiraron en películas como Lethal Weapon (1987), 48 Hrs. (1982) y Bad Boys (1995) para recrear la dinámica entre los dos protagonistas.

The Falcon and the Winter Soldier se estrena el 19 de marzo. Y emitirá un nuevo episodio cada semana (los viernes).