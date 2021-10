Dune y otros planetas famosos de la ciencia ficción, por Gonzalo Jiménez - Runrun

La película Dune recrea en cine los escenarios de la famosa novela de Frank Herbert y recuerda algunos planetas legendarios del universo de la ficción

@gonzalomjimenez

La ciencia ficción no solo trata de naves espaciales e inventos asombrosos. También muestra planetas y civilizaciones, algunas de ellas con gran nivel de detalle, como es el caso del que aparece en la película Dune (2021), dirigida por Denis Villeneuve, actualmente en cines y que ha sido alabada por la recreación de sus escenarios.

Así que aquí hemos reunido a algunos de los planetas más famosos de la ciencia ficción vistos en el cine y la TV.

Arrakis

Video: Dune Official Trailer | Canal Warner Bros. Pictures

Dune –escrita por Frank Herbert y publicada originalmente en 1965– es una de las sagas más importantes de la ciencia ficción. El centro de la historia es Arrakis (conocido informalmente como Dune y también como Rakis), planeta compuesto por un desierto de dunas de arena. Pese a sus duras condiciones de vida, es un lugar codiciado pues es el único sitio donde se encuentra la melange, una droga que prolonga la vida de quienes la usan, producida por unos gigantescos gusanos que habitan el desierto. En la imagen, la nueva versión de Dune (2020), dirigida por Denis Villeneuve, muestra a Thimothée Chalamet y Rebecca Ferguson.

La primera visión que tuvimos en el cine del planeta Arrakis fue en la versión de Dune (1984), dirigida por David Lynch, con Kyle MacLachlan en el papel del héroe Paul Atreides.

Mandalore

Video: The Mandalorian | Official Trailer | Disney+ | Streaming Nov. 12. Canal de Star Wars

La serie The Mandalorian y la temporada final de la serie animada Star Wars: The Clone Wars despertaron el nuevo interés por el planeta Mandalore, el mundo natal de los mandalorianos, en el que sus guerreros usan armaduras y no muestran su rostro. The Clone Wars mostró el asedio de Mandalore, batalla en la que las fuerzas de la República tomaron el control del planeta. En The Mandalorian solo se le menciona, pues el Imperio destruyó prácticamente todo rastro de civilización.

Tatooine

La saga Star Wars es generosa en planetas que se hicieron populares entre los fanáticos, pero quizás el más conocido sea Tatooine, pues allí es donde se originó la historia. Un planeta desértico, con duras condiciones de vida, Tatooine fue el sitio donde Obi-Wan Kenobi ocultó a Luke Skywalker del Imperio y donde éste vivió su juventud en Star Wars Episode IV: A New Hope (1977). Y en las precuelas fue el lugar en el que vivía Anakin Skywalker de niño.

Krypton

Krypton es el planeta ficticio en el que nació Kal-El, mejor conocido como Superman. Al saber que el planeta iba a destruirse debido a elementos radioactivos en su núcleo, el padre de Superman, Jor-El, colocó al bebé en una nave con dirección a la Tierra para que se salvara. En la película Superman (1978), Krypton es un mundo tecnológicamente avanzado, con una gravedad mayor que la de la Tierra.

Pandora

Video: Pandora Discovered | Canal Avatar

Pandora es el planeta en el que tiene lugar la historia de la película Avatar (2009), el filme más taquillero de la historia. Es un planeta boscoso, en el que la fauna, las plantas y sus habitantes parecieran estar conectados. Es un lugar rico en unobtanium, material codiciado por los terrícolas.

Coruscant

Video: Coruscant | Star Wars. Canal de The Templin Institute

De todos los planetas que aparecen en la saga Star Wars, Coruscant es uno de los más importantes. No solo es el más poblado de la galaxia, su originalidad está en que su área urbana cubre casi la totalidad del planeta. Fue la sede del gobierno de la Antigua República y, finalmente, del Imperio Galáctico.

Vulcan

Vulcano es el planeta de origen de Mr. Spock en la saga Star Trek. Se encuentra a 15 años luz del planeta Tierra y es conocido porque sus habitantes basan su estilo de vida en la lógica y la razón; y sus orejas son puntiagudas. En la película Star Trek de 2009 destruyen el planeta.

Gallifrey

Gallifrey es el planeta ficticio más famoso de la serie británica Doctor Who, pues es el mundo natal del Doctor y de los Señores del Tiempo. En la era moderna del programa, Gallifrey fue destruido junto con el imperio Dalek por el Doctor en la Guerra del Tiempo, pero en realidad permanece oculto, en un lugar conocido solo por el Doctor.

LV-426

Acheron (LV-426) es el segundo de dos satélites naturales que orbitan un planeta anillado llamado Calpamos, del Sistema Zeta II Retículi. Aparece en la película Alien (1979). Allí llegan los tripulantes de la nave Nostromo, acudiendo a una aparente llamada de auxilio. Uno de ellos es infectado por una criatura xenomorfa, que ataca a los tripulantes. Es un planeta con poco oxígeno, azotado por tormentas magnéticas, que, no obstante, será habitado, pero luego verá a su comunidad de colonos diezmada por criaturas xenomorfas en Aliens (1986).

Kobol

En la serie Battlestar Galactica (2004-2009) el origen de la humanidad está en el planeta Kobol. En el programa se hace mención a las 12 colonias de Kobol, que fueron atacadas y casi totalmente exterminadas por los Cylons. Menos de 50 000 supervivientes lograron escapar en una flota civil custodiados por la astronave de combate Galáctica. La capital política de Kobol era la ciudad de Caprica.

Titán

Video: Los Vengadores & Los Guardianes Vs Thanos | Pelea en Titan | Avengers: Infinity War (2018). Canal Escenas Épicas

Titán es el planeta de origen del villano Thanos. Aparece en Avengers: Infinity War (2018), pues hasta allí viajaron Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange y parte de los Guardianes de la Galaxia para enfrentarlo. Titán es también el nombre del satélite de Saturno, pero en los cómics de Marvel, Titán es un planeta avanzado tecnológicamente.

Mongo

Creado por Alex Raymond para la tira cómica Flash Gordon (1934), Mongo es un planeta dominado por el malvado Ming, quien mantiene oprimidas a las distintas culturas que lo habitan. Flash Gordon es el héroe terrestre que viaja a ese planeta y unifica a todos los pobladores de Mongo para alzarse contra Ming.