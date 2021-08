Los villanos más famosos de Spider-Man en el cine, por Gonzalo Jiménez - Runrun

Jamie Foxx y Alfred Molina regresarán en Spider-Man: No Way Home, así que vale la pena recordar a los villanos más notables que el Hombre Araña ha enfrentado en el cine

@gonzalomjimenez

Difundido el martes 24 de agosto, el primer tráiler de la película Spider-Man: No Way Home rompió el récord impuesto por Avengers: Endgame como el avance más visto en sus primeras 24 horas. El tráiler tuvo 355,5 millones de vistas en su primer día.

Buena parte de la sensación que causó el tráiler fue la aparición de Alfred Molina, quien, luego de 17 años, vuelve a interpretar al personaje de Doc Ock, el famoso villano que encarnó en Spider-Man 2, en 2004.

Video: SPIDER-MAN: NO WAY HOME – Official Teaser Trailer (HD) | Sony Pictures Entertainment

La nueva película del Hombre Araña promete la aparición de personajes vistos en otros filmes de la saga arácnida, cuando Peter Parker no era interpretado por el actor Tom Holland, sino por los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El avance sugiere que esto será posible por la intervención de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), quien, sin querer, crea un hechizo que da origen a un multiverso, en el que villanos de otras realidades coinciden con el Peter Parker actual (Holland).

Estaríamos así ante una posible aparición de los Seis Siniestros (The Sinister Six), grupo de supervillanos liderado en los cómics por el Doctor Octopus y del que también integran los malvados Vulture, Electro, Mysterio, Sandman y Kraven el Cazador.

Marvel y Sony Pictures mantienen los detalles en reserva, pero la ocasión es propicia para recordar a todos los villanos que han aparecido en las películas de la saga del superhéroe arácnido.

Mysterio (Spider-Man: Far From Home)

El Hombre Araña ha protagonizado ocho películas en el cine –no contamos las tres apariciones del personaje, como figura secundaria, en el Universo Cinematográfico Marvel– y en ellas ha combatido a 12 villanos. El más reciente es Mysterio (Jake Gyllenhaal), en Spider-Man: Far From Home (2019).

En Spider-Man: Far From Home (2019), Peter Parker (Tom Holland) debe trabajar junto a un héroe proveniente de otro multiverso, Mysterio (Jake Gyllenhaal) para vencer la amenaza que representan las criaturas llamadas Elementales. El giro de la película es que el Hombre Araña terminó enfrentado a Mysterio, quien es uno de los enemigos más famosos de Spider-Man en los cómics.

Introducido en los cómics: junio de 1964.

Kingpin (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Video: Miles Morales VS Kingpin *Final Battle*

En la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse (2018) el principal villano, de los muchos que aparecen en el filme, es Wilson Fisk, mejor conocido como Kingpin, amo y señor del crimen organizado en Nueva York. De hecho, es el responsable, como consecuencia de un experimento científico que impulsa, de la creación de un multiverso con varios héroes arácnidos.

Introducido en los cómics: julio de 1967.

Doc Ock (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Vídeo en el canal de Movieclips

Una de las sorpresas de Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) es que una científica que atiende a Miles Morales es, en realidad, una versión femenina de Doc Ock o Doctor Octopus, el villano de Spider-Man que cuenta con un traje dotado de tentáculos mecánicos.

Introducido en los cómics: julio de 1963.

Prowler (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

En Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), Kingpin contrata al villano Prowler para que atrape al Hombre Araña. Posee garras de titanio y usa guantes y calzados cargados con energía para incrementar su fuerza.

Introducido en los cómics: abril de 1984.

Vulture (Spider-Man: Homecoming)

Vídeo en el canal de TopMoviesClip

En el reboot de la saga Spider-Man, en Spider-Man: Homecoming (2017), el principal villano es Vulture, villano anciano que en los cómics vestía un risible traje de buitre, pero que en el cine es personificado como un ingeniero, Adrian Toomes (Michael Keaton), quien usa tecnología alienígena para construir unas alas mecánicas y así cometer sus fechorías.

Introducido en los cómics: mayo de 1963.

Electro (The Amazing Spider-Man 2)

Introducido en los comics en 1964, el actor Jamie Foxx interpretó a Max Dillon/Electro en The Amazing Spider-Man 2 (2014). Dillon trabajaba como ingeniero en una compañía eléctrica en la que recibió una fuerte descarga mientras sujetaba un cable de alta tensión y luego cayó en un tanque de anguilas eléctricas, lo que dio origen a una mutación que lo transformó en un condensador eléctrico viviente. Electro reaparecerá en Spider-Man: No Way Home (2021).

Introducido en los cómics: febrero de 1964.

Green Goblin (The Amazing Spider-Man 2)

Vídeo: en el canal de Movie CLIP

Dane Dehaan interpretó a Green Goblin/Harry Osborn en The Amazing Spider-Man (2012), con Andrew Garfield en el papel de Peter Parker.

Introducido en los comics: julio de 1964.

Rhino (The Amazing Spider-Man 2)

Video en el canal de Carl Johnson

Paul Giamatti encarnó a un líder de la mafia rusa llamado Aleksei Sytsevich, quien usa el nombre de Rhino como villano en The Amazing Spider-Man 2 (2014). Tiene fuerza sobrehumana y usa una armadura que semeja a un rinoceronte.

Introducido en los cómics: octubre de 1966.

The Lizard (The Amazing Spider-Man)

Video: en el canal de TopMovieClips

Rhys Ifans interpret a The Lizard/Dr. Curt Connors en The Amazing Spider-Man (2012). Este filme fue el primer reboot que hubo de la saga Spider-Man. El Dr. Curt Connors se inyectó a sí mismo un suero con ADN de reptil que lo transformó en una criatura con poderes regenerativos y fuerza sobrehumana.

Introducido en los cómics: noviembre de 1963.

Venom (Hombre Araña 3)

Video: en el canal de TopMovieClips

En el filme, Venom es un simbiote de origen alienígena que llegó a la Tierra y termina apoderándose del cuerpo que habita. En Spider-Man 3 (2007) lo interpreta el actor Topher Grace. Según el argumento de la película, Venom toma control del traje del Hombre Araña, cambiando la personalidad de Peter Parker (Tobey Maguire).

Introducido en los cómics: mayo de 1988.

El nuevo Goblin (Hombre Araña 3)

Video en el canal de TopMovieClips

El New Goblin no es otro personaje que Harry Osborn, el hijo del Green Goblin original, quien decide asumir la identidad de su padre para vengarse del Hombre Araña. En la película Spider-Man 3 (2007) fue interpretado por James Franco.

Introducido en los cómics: julio de 1963.

Sandman (Hombre Araña 3)

Video en el canal de TopMovieClips

Si dos villanos en un filme no te parecen demasiado, en el Hombre Araña 3 (2007) hay tres. Al Nuevo Goblin y Venom se sumó Sandman/Flint Marko, interpretado por Thomas Haden Church. Luego de haber sido sometido a extrema radiación nuclear, Flint Marko adquiere la habilidad de transformar su cuerpo en arena y aumentar su densidad. Posee gran fuerza y es capaz de desatar una tormenta de arena.

Introducido en los cómics: septiembre de 1963.

Doc Ock (Spider-Man 2)

Video en el canal de TopMovieClips

En El Hombre Araña 2, (2004), Alfred Molina encarna al Dr. Otto Octavius, científico que emplea brazos metálicos que ha inventado para cometer crímenes con la identidad de Doc Ock o Doctor Octopus.

Introducido en los cómics: julio de 1963.

Green Goblin (Spider-Man)

Otro gran villano de la saga arácnida, el Duende Verde o Green Goblin, fue seleccionado como primer enemigo del Hombre Araña en el cine, en 2002. En las historietas, Norman Osborn es uno de los rivales más temibles que ha enfrentado el superhéroe arácnido. Lo creó Stan Lee junto con Steve Ditko para Amazing Spider-Man #14 (1964). En Spider-Man (2002) lo interpretó Willem Dafoe.

Introducido en los cómics: julio de 1963.