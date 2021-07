Premios Emmy 2021: Sorpresas y ausencias en las nominaciones, por Gonzalo Jiménez - Runrun

Disney lideró, con 146, las nominaciones a los premios Emmy 2021. Estas son las postulaciones inesperadas y las ausencias en los anuncios de la gran ceremonia de la TV estadounidense

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Hollywood anunció el martes, 13 de julio, las nominaciones a los premios Emmy 2021, previstos a entregarse en una ceremonia el próximo 19 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

Las postulaciones tuvieron un claro talante geek, pues series de superhéroes, horror y fantasía, como The Mandalorian, WandaVision, The Boys y Lovecraft Country recibieron nominaciones importantes, compitiendo cabeza a cabeza con títulos prestigiosos como The Crown y This is us, por ejemplo.

En total, Disney lideró las nominaciones con 146, distribuidas entre las distintas plataformas que tiene, como Disney Plus (71) y ABC, entre otras; fue seguida por la dupla HBO y HBO Max, que obtuvo 130 nominaciones. Muy cerca, en tercer lugar, quedó Netflix, con 129 nominaciones.

En títulos individuales, las series más reconocidas fueron The Crown (Netflix) y The Mandalorian (Disney Plus), con 24 nominaciones cada una. Les siguieron, en orden de postulaciones: WandaVision (23), The handmaid’s tale (21), Saturday night live (21), Ted Lasso (20), Lovecraft Country (18), The Queen’s Gambit (18) y Mare of Easttown (16).

Fueron unas nutridas nominaciones, con títulos populares en las plataformas de streaming y la TV por cable. Pero, como suele suceder todos los años, hubo sorpresas y omisiones en las postulaciones. He aquí las más notorias.

SORPRESAS

La hora ‘geek’

No bastó que una serie de Star Wars, The Mandalorian, obtuviera 24 nominaciones. Es que una serie de Marvel para Disney Plus, WandaVision, recibió 23 postulaciones. Y una serie de superhéroes, The Boys, y una del género de horror, Lovecraft Country, fueron reconocidas en las categorías a mejor serie dramática. No es común que programas de género –en el caso de The Boys, es una serie muy sangrienta– logren nominaciones en las categorías principales.

Hito transgénero

La actriz M. J. Rodríguez se convirtió en la primera actriz transgénero en ser nominada a un Emmy en una de las categorías de actuación principal, por la serie Pose. Rodríguez fue nominada por interpretar a Blanca Rodríguez en la temporada final de esta serie.

Emily y su secreto

La serie Emily in Paris, de Netflix, ha sido criticada por la estereotípica manera en que muestra a los franceses. Sin embargo, resultó nominada a los Golden Globes y, ahora, está entre los postulados a mejor serie de comedia en los Emmy. En un año tan competido, resulta un misterio el reconocimiento que suscita la serie en Hollywood.

La canción de Bernadette

Estrella de Broadway, icono del cine musical y de comedia de la década de 1970, Bernadette Peters obtuvo una nominación a mejor actriz invitada por la serie Zoey’s Extraordinary Playlist, que, pese a las buenas críticas, fue cancelada por NBC tras haber emitido una única temporada.

¿Es TV o Broadway?

La versión filmada de la obra musical de Broadway, Hamilton, es eso: una filmación de una representación teatral; no es exactamente una película de TV. Sin embargo, Lin-Manuel Miranda y Leslie Odom Jr. fueron nominados a mejor actor por una película para TV.

Reconocimiento póstumo

La actriz Jessi Walter (Arrested development), fallecida en marzo de 2021 a los 80 años de edad, recibió una nominación póstuma por su trabajo de voz en la serie animada Archer.

OMISIONES

Sin Nicole Kidman

La actriz Nicole Kidman, ganadora del Óscar y del Emmy 2017 por Big Little Lies, fue alabada desde el año pasado por su actuación en la miniserie británica The Undoing. Su compañero de reparto, Hugh Grant, recibió la nominación a actor principal en serie limitada. Pero Kidman, cuya postulación era dada por hecho, quedó fuera.

Cero máscaras

El popular programa de variedades The masked singer, que ha resultado un éxito de audiencia en todas las versiones locales que se estrenaron de 2020 a 2021 en la televisión global, fue ignorado por los Emmy, pese a ser un fenómeno de rating.

Esperanza frustrada

El actor Ethan Hawke era favorito a ser nominado a actor principal en una miniserie por The good lord bird, en la que interpretó a un personaje de la vida real, el violento activista antiabolicionista John Brown. Hawke fue elogiado pero el reconocimiento nunca llegó con la esperada postulación al Emmy.

Nada para Small Axe

La miniserie británica creada por Steve McQueen (12 years a slave) fue elogiada por la crítica y su elenco –entre los que se encuentran John Boyega y Letitia Wright– se consideraba entre los favoritos en la categoría dramática. Y solo obtuvo una postulación a mejor cinematografía.

La gala 73 de los premios Emmy se celebrará el 19 de septiembre de 2021 en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California. Será emitido por el canal CBS y la plataforma Paramount Plus en Estados Unidos y en Latinoamérica será transmitido por el canal de cable TNT.