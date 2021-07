Black Widow: todo lo que tienes que saber de la película de Marvel, por Gonzalo Jiménez - Runrun

Disney estrena el 9 de julio su nuevo filme de superhéroes, con el que Scarlett Johansson se despide del personaje de Viuda Negra en Marvel

@gonzalomjimenez

El primer título de Marvel en estrenarse en cines tras la pandemia de covid-19 es Black Widow, una historia centrada en el personaje de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en una misión que se desarrolla en Budapest, Hungría.

La película –que inaugura la llamada Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés)– tenía que estrenarse el 1 de mayo de 2020, pero su lanzamiento se retrasó tres veces por la pandemia del coronavirus.

Black Widow es la primera película de Marvel en estar dirigida por una mujer en solitario, Cate Shortland. Captain Marvel (2019) estuvo codirigida por Ryan Fleck y Anna Boden. El estreno de la nueva película Marvel es el viernes 9 de julio de 2021 y aquí reunimos la información esencial sobre la película; claro está, sin hacer spoilers.

¿Cuál es la trama?

El filme se centra en el personaje de Natasha Romanoff (Johansson), quien viaja a Budapest, Hungría, y allí retoma contacto con la que fuera su “familia” en la antigua Unión Soviética, otros espías con los que trabajó antes de unirse a S.H.I.E.L.D. Estamos hablando de Melina Vostokoff (Rachel Weisz), Yelena Belova (Florence Pugh) y Alexei Shostakov (David Harbour).

Los tráileres sugieren que Natasha se enfrentará a Dreykov (Ray Winstone), quien lidera la organización que entrena como asesinas a jóvenes mujeres, una organización a la que perteneció la propia Viuda Negra.

Marvel creó un video para explicar la historia del personaje de Viuda Negra, que apareció en siete películas previas del Universo Cinematográfico Marvel antes de protagonizar su propia película en Black Widow (2021).

Pero Dreykov cuenta con un aliado formidable, el villano Taskmaster (O.T. Fagbenie), quien tiene el poder de replicar la manera de pelear de cualquier superhéroe.

¿Cuándo sucede la película?

Muchos se preguntarán cómo, si el personaje de Natasha falleció en Avengers: Endgame (2019), es posible que protagonice esta nueva película de Marvel. La respuesta es que es una precuela, pues su historia se desarrolla en la época que media entre las películas Captain America: Civil War (2016) y Avengers: Infinity War (2018). Así que veremos a una Natasha Romanoff fugitiva, perseguida por unirse al Capitán América en su enfrentamiento a Iron Man.

Lo más probable es que Black Widow sirva para darle un cierre al personaje de Natasha Romanoff y, a la vez, pasarle el testigo, como nueva Viuda Negra en el Universo Cinematográfico Marvel, al personaje de Yelena Belova (Pugh). Así, podremos tener una nueva versión de Black Widow en futuras películas de Marvel.

Quién dirige

La australiana Cate Shortland (Lore, Berlin Syndrome) dirige esta película. Una primera versión del guion la escribió Jac Shaeffer, a quien Marvel también le encomendó el guion de la exitosa serie WandaVision para Disney Plus. El director y guionista Ned Benson (The Disappearance of Eleonor Rigby) habría escrito una segunda versión del guion de Black Widow.

Esa ambientación post Civil War y anterior a Avengers: Infinity War ya se había rumoreado antes incluso de ver el tráiler. Otro de los detalles que solidifican esa línea temporal es el pelo de Scarlett Johansson. Recordemos que su Natasha Romanoff había sido pelirroja en todas las películas de Marvel hasta su aparición en Infinity War.

Quién es el villano

En los cómics, el personaje llamado Taskmaster oculta la identidad de Tony Masters, a quien en ocasiones se le considera más un antihéroe (al estilo Punisher) o un agente durmiente (sleeper agent) como fue el caso de Winter Soldier.

Introducido en el ejemplar The Avengers #195 de mayo de 1980, Taskmaster es un mercenario al que contratan distintas organizaciones criminales para que entrene a sus agentes. El personaje se inyectó a sí mismo una droga que aumentó el poder de su memoria, por lo que puede adquirir cualquier conocimiento rápidamente, con una sola leída.

Una prueba de ello es que en unos de los tráileres del filme se ve a Taskmaster estudiando un video en el que se ve a Natasha Romanoff peleando en un pasillo, escena mostrada en Iron Man 2 (2010). Así es que el villano analiza los movimientos de su rival para enfrentarlo y vencerlo en combate.

La droga también permite que su organismo tenga “memoria muscular”; esto es, que puede copiar los movimientos y la agilidad de otros superhéroes. Por eso puede imitar a un maestro de artes marciales (Iron Fist, Shang-Chi), a un espadachín (Black Knight), a un arquero (Hawkeye) o a combatiente acrobático (Daredevil).

En los cómics, la única persona a la que Taskmaster no puede imitar es a Deadpool (por lo impredecible).

Nuevos personajes

El otro superhéroe que debuta en el cine en Black Widow es Red Guardian. Su nombre real es Alexei Shostakov (Harbour) y es el equivalente de Capitán América en la Unión Soviética. Pero, a diferencia de Steve Rogers, Shostakov es una persona con muchas fallas de carácter, pero posee un gran corazón y buen sentido del humor.

En el filme también aparece Thaddeus Ross, interpretado por un William Hurt rejuvenecido con efectos visuales creados en computadora. El general Ross es el principal perseguidor del Dr. Bruce Banner en The Incredible Hulk (2008) y luego apareció, como un militar crítico de los Avengers en las películas Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

¿Hay una escena poscréditos?

Sí, como es tradición en la mayoría de las películas del Universo Cinematográfico Marvel hay una escena poscréditos. Así que vale la pena quedarse en la sala mientras se desarrollan los créditos en pantalla.

No te contaremos aquí quién aparece allí para no arruinar la sorpresa pero solo diremos que sucede algunos años después, luego de los eventos de Avengers: Endgame. Así que la escena conectará a uno de los nuevos personajes de Black Widow con acontecimientos que se desarrollarán en las futuras películas y series de Marvel.

Black Widow se estrena en cines el 9 de julio de 2021.