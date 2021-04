Entrevista | Irene Greaves: "No hay tarea más urgente que aprender a amar”, por Carolina Jaimes Branger - Runrun

@cjaimesb

Es venezolana. Licenciada en Historia del Arte de la Universidad Americana de Roma, summa cum laude, con una maestría en Educación de la Universidad de Pennsylvania. Ha vivido en Italia, Mozambique, China y Guatemala. Actualmente está radicada en los Estados Unidos. Hace dos años presentó su primer libro, Lovescaping (versión en inglés, y seis meses más tarde la versión en español) sobre su filosofía de educación basada en la enseñanza consciente del amor. Ya son doce las escuelas de Houston que han implementado su programa y va en expansión.

Hay varios canales a través de los cuales Irene está implementando su programa Lovescaping®. Una, asociándose con escuelas y organizaciones sin fines de lucro para poner en marcha su plan de estudios durante el horario escolar y en el entorno extracurricular para niños y jóvenes de todas las edades. Otro medio es a través de talleres, presentaciones y coaching para adultos, todos ellos adaptados a las necesidades o contexto de cada grupo en particular.

Su dedicación es total. Se ha adaptado bien a la situación a la que nos ha obligado la pandemia y alcanza a más personas a lo largo del mundo de manera virtual. Acaba de ser galardonada con el World Happiness Award 2021 como proyecto individual en Educación, lo que sin duda le abrirá más puertas para seguir en su cruzada.

Con todo el orgullo del mundo, les presento a mi hija.

– ¿Qué motiva a una joven que todo lo tenía a irse a trabajar de voluntaria a Mozambique?

– ¿Qué significa tenerlo todo? Creo que es importante resaltar el rol que el privilegio ha tenido en mi vida, sobre todo en cuanto concierne a las decisiones de vida que he podido tomar. El haberme ido a Mozambique como voluntaria fue un gran privilegio. Si hubiese tenido que ayudar a mantener a mi familia, o a cuidar a un familiar enfermo, etc., no hubiese podido irme. Crecí con el privilegio más grande de todos: amor incondicional.

Mi familia me crio libre, responsable y consciente, y gracias a eso pude cultivar mi conciencia social y la curiosidad para expandir mis horizontes y aprender más sobre nuestro mundo.

Desarrollé un interés por aprender sobre diferentes culturas, idiomas, tradiciones. Y también a apreciar la maravillosa diversidad de nuestro mundo. Antes que nada, soy ser humano, y eso me conecta al resto de la humanidad. Mi pasión por aportar mi granito de arena, ayudar, y colaborar en diferentes comunidades del mundo fue creciendo. Así, decidí hacer voluntariado en Mozambique al graduarme en la universidad. Lo que más me hace feliz es ayudar a los demás, usar mi privilegio, mi conocimiento y mi amor para aportar de manera positiva a nuestras comunidades. Soy tan afortunada que tuve la posibilidad de vivir en Mozambique, donde aprendí mucho más de lo que yo pude enseñar. Para mí el éxito yace en la habilidad de mejorar el entorno del que formamos parte, y en la capacidad de amar y ser amados.

– ¿Qué aprendiste en Mozambique que no aprendiste en Venezuela?

– Aprendí a apreciar la fragilidad de la vida. La expectativa de vida en Mozambique aún es muy baja, y durante el tiempo que viví allí asistí a más funerales que en mi vida entera. Por esta razón, se celebra la vida al máximo, y debo decir que hay muchas similitudes con nuestra cultura latina: aquella alegría por la vida, esa bondad y solidaridad contagiosa, la pasión por el baile y la música… definitivamente gran parte de nuestra cultura viene del África. Cuando tienes a la muerte tan de cerca continuamente empiezas a valorar lo que es esencial, y aprecias y aprovechas cada minuto de estar vivo, sin tomar nada por sentado.

– Cuéntame de la experiencia de vivir en China. ¿Apreciaste la diferencia entre Oriente y Occidente?

– China es un lugar fascinante. Es un país que ha pasado por cambios radicales en las últimas décadas, y pude presenciar los cambios “modernizantes” mientras viví allí. El contraste entre las metrópolis urbanas y las áreas rurales es sorprendente. Pude vivir ambas realidades, la China más tradicional y presenciar la nueva, innovadora. El gobierno ha hecho un esfuerzo sobrehumano para movilizar a la población de las zonas rurales a las ciudades. Muchos de mis lugares favoritos en China son los que aún permanecen intactos, como suspendidos en el tiempo sin la estampa del destructor progreso. En cuanto a las diferencias entre Oriente y Occidente, diría que tenemos mucho más en común de lo que parece superficialmente. Nunca puedo responder la pregunta ¿cuál ha sido tu lugar favorito donde has vivido? Cada lugar tiene su personalidad, su encanto, y su magia. Comparaciones son a veces útiles, pero en general no me gustan, porque no le hacen justicia a la unicidad de cada lugar (pienso lo mismo sobre los seres humanos).

Sí es cierto que en China la libertad está restringida, pero es interesante contemplar las diferencias entre sociedades donde existe desigualdad rampante sin restricciones a la libertad, y aquellas con menos desigualdad y menos libertad.

A pesar de las diferencias históricas, políticas, económicas y socio-culturales, la experiencia humana es siempre la misma. Las experiencias humanas universales como el amor, la felicidad, el trabajo, el sufrimiento, la alimentación, etc., todos las compartimos, solo hay diferentes maneras de manifestarlas. He allí lo fascinante. Me encanta por ejemplo ver cómo diferentes culturas utilizan la comida para crear enlaces y compartir. En un país tan gigante como China, la variedad gastronómica no tiene límites, y me encantaba sentarme a la mesa redonda junto a mis amigos y sus familias y comer de varios platillos, compartiendo y degustando juntos.

– Tu hermana especial… ¿qué ha significado en tu vida?

– Mi hermana especial es la personificación del amor. Haber crecido junto a ella me enseñó muchos de los valores que me han permitido desarrollar mi filosofía de vida basada en practicar el amor en acción. Sin duda alguna ella moldeó mi personalidad, mi sensibilidad, mi capacidad de amar sin restricciones. Ella representa el amor puro, y me siento sumamente agradecida de haber tenido la oportunidad de crecer a su lado y aprender de ella.

– Tu maestría en educación viene en medio de una terrible crisis de educación en Venezuela. ¿Qué te llevaste de aquí que quisieras imitar y qué querrías cambiar?

– Pienso que el venezolano es resiliente, creativo, emprendedor y luchador. Busco llevar conmigo siempre estas cualidades porque son las que nos permiten tener un sistema de educación basado en la excelencia. La crisis más difícil que sufre nuestra Venezuela es una crisis de valores. Quisiera cambiar muchos de los paradigmas que han llevado a la desvalorización del ser humano.

Nuestra Venezuela necesita sanar, y el desafío más grande que vamos a enfrentar una vez que logremos salir de esta crisis humanitaria será aprender a amar.

Eso incluirá perdonar, y ser capaces de construir una sociedad de valores basada en los pilares que resalto en mi filosofía.

– Tu primer libro es sobre la educación basada en el amor. Algo tan obvio que ni siquiera deberíamos considerarlo, pero tan difícil de ver como las cosas obvias. Háblame de los fundamentos del libro.

– Así es. No hay tarea más importante, más urgente ni más oportuna que aprender a amar. ¿Dónde aprendemos a amar? Es una pregunta tan obvia pero tan infrecuente que ni la consideramos, ni la perseguimos con seriedad. Asumimos que aprenderemos a amar en nuestras casas, de nuestras familias, pero esto no es una garantía. Yo he llegado a la conclusión de que el propósito más importante de la educación debería ser enseñar a amar. Mi filosofía se llama Lovescaping, y significa practicar el amor en acción. Gracias a las experiencias de vida que he tenido en diferentes rincones del mundo, he llegado a la conclusión de que podemos aprender a amar, y que el amor incluye los siguientes 15 pilares, sin los cuales no puede existir: respeto, cuidado, honestidad, comunicación, empatía, compasión, vulnerabilidad, liberación, confianza, humildad, paciencia, solidaridad, perdón, gratitud y esperanza. Mi visión es incorporar a Lovescaping como un componente intrínseco de nuestro currículo escolar. Así como tenemos clases de matemáticas y de lectura, tenemos que tener clases de Lovescaping donde aprendemos a amar a través de la práctica intencional de los quince pilares. Este año comencé cuatro programas piloto en cuatro escuelas públicas en Houston, Texas, donde vivo actualmente, enseñando mis clases de Lovescaping a alumnos desde primaria a secundaria, cultivando su amor propio y el amor por los demás a través del involucramiento de los quince pilares. Mi libro, Lovescaping: Construyendo la humanidad del mañana – Practicando el amor en acción es la obra de mi vida, mi legado, mi manifiesto de amor.

– ¿Cómo planeas seguir en un mundo que durante el último año ha cambiado tanto?

– Me gustaría comenzar a responderte con las incomparables palabras de Octavia Butler en su La parábola del sembrador:

Todo lo que tocas / Tú cambias / Todo lo que cambias / Te cambia./ La única verdad duradera/ es el cambio./ Dios es cambio.

El cambio está siempre presente, siempre constante. Todos nosotros durante este año hemos tenido que adaptarnos y ajustarnos a muchas realidades cambiantes. Todos hemos perdido algo… y también hemos ganado algo. Es difícil conciliar tantas verdades y cambios simultáneos, pero esto es exactamente lo que significa ser humano. Ser humano es ser complejo, y creo que es muy importante sentirse cómodo y lidiar con la complejidad, en lugar de tratar de simplificarlo en aras de la comodidad y la facilidad. Se pierden muchas cosas cuando intentamos simplificar la complejidad del ser humano. Espero que, en medio de todo el cambio, quien me lea se haya tomado el tiempo para reflexionar y sentarse con su propia complejidad.

– ¿Qué significa Venezuela para ti?

– No puedo responder esta pregunta sin llorar. ¡Me duele tanto lo que está pasando en nuestro país! Venezuela es la tierra donde nací, donde aprendí a hablar, a cantar, a bailar, a leer, a escribir, a correr, a reír… a amar. Venezuela es mi nostalgia, mi añoranza, mi esencia, mi raíz.

Pero jamás pierdo la esperanza de que lograremos reconstruir a nuestro país, sanar y construir una sociedad basada en los pilares de Lovescaping.

Para aprender más sobre Lovescaping visita la página web: www.lovescaping.org / Instagram @lovescaping / FB @lovescapingtheworld.