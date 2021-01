Los líderes federales tienen dos opciones si quieren frenar a Trump, por  Kirsten Carlson* - Runrun

Cuando EE. UU. y el mundo entero tiemblan por lo podría hacer en 11 días un presidente impredecible y herido, Kirsten Carlson, profesor de derecho y de ciencia política de la Wayne State University, explica las dos herramientas constitucionales para apartar a Trump del poder antes del 20 de enero

Mientras el mundo reacciona al ataque armado del 6 de enero contra el Capitolio de los Estados Unidos alentado por el presidente Donald Trump, muchos estadounidenses se preguntan qué pasará después. Miembros del Congreso, funcionarios de alto nivel e incluso grandes corporaciones y grupos empresariales han pedido la destitución de Trump.

Al parecer, destacados funcionarios electos y designados ya han dejado de lado a Trump de manera informal. Según los informes, el vicepresidente Mike Pence fue el funcionario de más alto nivel en revisar la decisión de llamar a la Guardia Nacional de DC para responder al asalto al Capitolio.

Acciones informales como esta pueden continuar, incluida la solicitud informada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de que el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, restrinja la capacidad de Trump para usar los códigos nucleares . Pero los líderes políticos también están considerando opciones más formales. Tienen dos formas de manejarlo: el juicio político y la Enmienda 25.

El proceso de destitución

El artículo II de la Constitución de los Estados Unidos autoriza al Congreso a acusar y destituir al presidente, y a otros funcionarios federales, de su cargo por “traición, soborno u otros delitos y faltas graves”.

Los fundadores incluyeron esta disposición como una herramienta para castigar a un presidente por mala conducta y abusos de poder. Es una de las muchas formas en que el Congreso mantiene bajo control al poder ejecutivo.

Los procedimientos de acusación comienzan en la Cámara de Representantes. Un miembro de la Cámara presenta una resolución de acusación. La resolución va al Comité Judicial de la Cámara, que generalmente celebra una audiencia para evaluar la resolución. Si el Comité Judicial de la Cámara cree que el juicio político es apropiado, sus miembros redactan y votan los artículos del juicio político. Una vez que el Comité Judicial de la Cámara aprueba los artículos de juicio político, se someten a votación en el pleno de la Cámara.

Si la Cámara de Representantes acusa a un presidente u otro funcionario, la acción se traslada al Senado. Según el artículo I de la Constitución, el Senado tiene la responsabilidad de determinar si destituye a la persona de su cargo. Normalmente, el Senado celebra un juicio, pero controla sus procedimientos y puede limitar el proceso si así lo desea.

En última instancia, el Senado vota si destituye al presidente, lo que requiere una mayoría de dos tercios, o 67 senadores. Hasta la fecha, el Senado nunca ha votado para destituir a un presidente de su cargo, aunque casi lo hizo en 1868, cuando el presidente Andrew Johnson escapó a la destitución de su cargo por un voto.

El Senado también tiene la facultad de inhabilitar a un funcionario público para ocupar un cargo público en el futuro. Si la persona es condenada y destituida de su cargo, solo entonces los senadores pueden votar si descalificar permanentemente a esa persona para que vuelva a ocupar un cargo federal. Los miembros del Congreso que proponen el juicio político a Trump han prometido incluir una disposición para hacerlo. Una mayoría simple es todo lo que se requiere a continuación.

La 25a Enmienda

La Enmienda 25 de la Constitución proporciona una segunda forma para que los funcionarios de alto nivel destituyan a un presidente de su cargo. Fue ratificado en 1967 a raíz del asesinato de John F. Kennedy en 1963 , a quien sucedió Lyndon Johnson, que ya había tenido un ataque cardíaco, así como a la divulgación tardía de los problemas de salud experimentados por el predecesor de Kennedy, Dwight Eisenhower.

La 25ª Enmienda proporciona procedimientos detallados sobre lo que sucede si un presidente renuncia, muere en el cargo, tiene una discapacidad temporal o ya no es apto para el cargo.

Nunca se ha invocado contra la voluntad de un presidente. Y solo se ha utilizado para transferir poder temporalmente, como cuando un presidente se somete a un procedimiento médico que requiere anestesia.

La sección 4 de la 25ª Enmienda autoriza a los funcionarios de alto nivel, ya sea el vicepresidente y la mayoría del gabinete u otro organismo designado por el Congreso, a destituir a un presidente de su cargo sin su consentimiento cuando no pueda “cumplir con los poderes y deberes su oficina.”

El Congreso aun tiene que designar un organismo alternativo y los académicos no están de acuerdo sobre el papel, si lo hay, de los funcionarios del gabinete en funciones.

Los funcionarios de alto nivel simplemente envían una declaración por escrito al presidente pro tempore del Senado, el senador del partido mayoritario con más años de servicio, y al presidente de la Cámara de Representantes, indicando que el presidente no puede cumplir con los poderes y deberes de su oficina. El vicepresidente asume inmediatamente los poderes y deberes del presidente.

¿Qué opciones tiene el presidente contra la 25 Enmienda?

El presidente, sin embargo, puede defenderse. Él o ella pueden tratar de recuperar sus poderes informando por escrito a los líderes del Congreso que son aptos para el cargo y que no existe ninguna discapacidad. Pero el presidente no recupera la presidencia con solo decir esto.

Los funcionarios de alto nivel que inicialmente cuestionaron la aptitud del presidente luego tienen cuatro días para decidir si no están de acuerdo con el presidente. Si notifican a los líderes del Congreso que no están de acuerdo, el vicepresidente retiene el control y el Congreso tiene 48 horas para reunirse para discutir el tema. El Congreso tiene 21 días para debatir y votar si el presidente no es apto o no puede retomar sus poderes.

El vicepresidente sigue siendo el presidente interino hasta que el Congreso vote o caduque el período de 21 días. Se requiere una mayoría de dos tercios de los miembros de ambas cámaras del Congreso para destituir al presidente de su cargo. Si esa votación falla o no ocurre dentro del período de 21 días, el presidente reasume sus poderes de inmediato.

Es posible que Trump permanezca en el cargo hasta el final de su mandato el 20 de enero. Pero una vez que deje el cargo, ya no tendrá la inmunidad presidencial que lo ha protegido al menos parcialmente de muchas investigaciones criminales y civiles sobre su tiempo en el cargo. Y antes.

