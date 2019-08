Bloqueo contra saqueo, por Brian Fincheltub - Runrun

El fetiche de todo castrista es culpar a los Estados Unidos de sus propios fracasos y en ese sentido los maduristas, como buenos castristas, aprendieron rápido la lección, sino recuerden desde hace cuánto nos vienen clavando el mismo cuento del “imperio” y el “sabotaje”. Para responder solo hay que refrescar un poco la memoria e irnos a tiempos del difunto donde el petróleo pasaba los cien dólares y la única sanción que había sobre Venezuela era la plaga chavista, desde ese entonces ya se responsabilizaba al “imperialismo yankee” hasta de los tropezones que el llamado supremo líder intergaláctico se daba.

Ahora no solo responsabilizan al gobierno de los Estados Unidos de todas nuestras desgracias, sino que hasta lo culpan de supuestos ataques “electromagnéticos”. No hay que olvidar que una vez hasta dijeron que el imperio le había “inoculado” el cáncer al fallecido presidente. Es decir, los Estados Unidos es y ha sido el comodín para utilizar por cada fracaso de esa incapacidad manifiesta hecha gobierno que se llama madurismo. Lo peor de todo no que sean incapaces, es que son desvergonzados, para mentir el rostro no se les cae porque tienen toda la vida haciéndolo. Antes cuando fuera del gobierno conspiraban contra la democracia y hoy que desde el gobierno la han destruido y dicen defenderla.

La misma gente que arruinó y sumió en las condiciones más miserables al país ahora saca la barajita repetida del bloqueo cuando lo único que les ha bloqueado los Estados Unidos es la posibilidad de seguir saqueando las arcas públicas y dilapidando los bienes de la nación. Esa misma gente que pasa por su calle gritando en un camión que por culpa de Trump no habrá más bolsas CLAP’s son los responsables que usted tenga que depender de una bolsa con dos kilos de lentejas, medio kilo de pasta y una mayonesa para subsistir. A ellos no les falta nada, han llenado las grandes ciudades del país de bodegones exclusivos con productos importados que venden en dólares. Por cierto, para surtir sus bodegones no les afecta el fulano “bloqueo”.

Los venezolanos sabemos quiénes son los verdaderos responsables de nuestras calamidades. Los hemos visto mentir y destruir durante veinte años y en eso pretendían continuar. Si hoy chillan es por sus reales porque jamás les ha importado el pueblo, para ellos el hambre de millones es solo una moneda de canje que ellos utilizan en el mercado de la carroñería roja. Si aquí ningún país hubiese aplicado acciones individuales, la situación sería exactamente la misma, porque los únicos que han sancionado con odio, miseria, ruina y corrupción a los venezolanos son los que hoy usurpan el poder en Miraflores: Maduro y su combo.

Brian Fincheltub

[email protected]

@Brianfincheltub

