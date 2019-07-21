Humano Derecho #127 con Sofía Martínez y Julio Romero representantes de Fundación Habla - Runrun

¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil? ¿Qué tan común es que el abuso sexual infantil se lleve a cabo dentro del hogar? ¿Cómo detectar que el niño está siendo abusado? Estos y otros temas los estaremos conversando con Sofía Martínez y Julio Romero, representantes de Fundación Habla, una organización sin fines de lucro, que cuenta con un grupo de personas comprometidas a difundir el mensaje de prevención y erradicación del abuso sexual infantil en Venezuela. A través de tres líneas de acción: comunicación, investigación y formación académica.
“Según Unicef, en el mundo se cometen más de 240 millones de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes cada año.”
En la primera pausa del rock escucharás a “Líderes Mundiales” de Allanamiento Moral seguido del tema “Camaleón” de S Asesino, y finalmente escucharás el tema “Historia Final” de Devastación; Estas son las pausas del rock planeadas por @akaluisserrano y @medicenmouzo para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos con Luis Serrano a (@akaluisserrano) y Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadores, quienes les estarán haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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