La perla con advertencia incluida que le lanzó Jorge Rodríguez a Machado

Durante una entrevista con el diario El País, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, lanzó una advertencia velada a la líder opositora María Corina Machado, cuando le preguntaron si permitirían que regrese a Venezuela.

“Si revisan la Ley de Amnistía, se enumeraron 34 situaciones que generaron violencia y distorsión de la paz. Una sola se quedó fuera, que era la convocatoria e invasión del país y la convocatoria a golpes de Estado. Está resultando, no quiero ser insultante, bastante borbónica la señora Machado, porque pareciera que no haya aprendido nada y ella persiste en su planteamiento de que sea la violencia la que se imponga, de que sea el concepto de tierra arrasada, una cosa de la que nadie en Venezuela está hablando en este momento”, respondió, como dejando entrever que podría enfrentar consecuencias legales si mantiene su discurso.

El periodista le preguntó directamente si Machado podría ser detenida al regresar al país y el presidente de la AN respondió: “Yo soy diputado, no soy yo quien puede dar esa respuesta.

Acá, un resumen de otras “perlas” que deslizó durante esa entrevista.

Niega traición del chavismo a Maduro

Tras ser interrogado sobre los hechos del 3 de enero, Rodríguez respondió: “Estoy seguro de que no en lo que tiene que ver con los mandos políticos y militares. De hecho, la entonces vicepresidenta Rodríguez estuvo trabajando con el presidente Maduro hasta el día 2 a las ocho de la noche. Ese mismo día, a las 22, yo conversé telefónicamente con él. Entiendo yo que Diosdado también estuvo en contacto permanente con él en esas horas y, si hubiera ocurrido un evento de la naturaleza que está señalando, seguramente a esta hora ya se sabría”.

Lo que les enseñó el “trauma” del 3 de enero

Cuando le preguntaron por qué no ejecutaron antes los cambios que han adelantado después de la captura de Nicolás Maduro: ” Yo creo que de los traumas se sacan muchos aprendizajes y muchas enseñanzas. Un sociólogo le hablaría de lo bueno de las crisis, pero como yo soy psiquiatra, prefiero hablar del concepto de trauma. De un evento tan traumático como el que vivimos hemos aprendido muchas cosas. Lo primero creo que es la necesidad de no ver al otro como un enemigo. Cuando en política empiezas a ver al adversario como un enemigo, la brecha se hace muchísimo mayor y se pasa por el no reconocimiento. Una de las pequeñas o grandes tragedias que vive la política venezolana es que los chavistas somos malos perdedores, pero los opositores son pésimos ganadores.

Corrupción “espantosa” en el chavismo

“Hubo acciones inescrupulosas de algunos que recurrieron a las formas más espantosas de corrupción. Nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, porque si no lo hacemos podemos correr el riesgo de volver a repetir ese problema (…) El combate contra la corrupción tiene que ser algo draconiano. ¿Cómo es posible que en un momento, como en el año 2020, donde teníamos tantísimas dificultades económicas, algunos ministros o directivos de Pdvsa se dedicaran a robarse la poquita plata que había?

Afirma que a Venezuela no la tutela Trump y que no les han pedido nada para levantar sanciones

“No lo está. Lo que sí hay es una relación de cooperación, un proceso que nosotros quisiéramos que fuera más rápido, como es ir levantando de manera paulatina las sanciones a la industria petrolera y al sistema financiero venezolano. Eso sin duda va a generar un aumento de la inversión extranjera en petróleo, en minas, en gas, en servicios. Todo eso forma parte de todo este proceso de conversaciones”.

“Hasta ahora, ni una sola vez nos han dicho: ‘Tal día deben hacer esta cosa, tal otro día deben hacer esta otra cosa’. Ni una sola vez ni un solo funcionario de Estados Unidos nos ha dicho: ‘Mire, apruebe la ley tal día’. Además, sería violatorio de esta Constitución”.

Un nuevo tiempo político, que no es transición

Jorge Rodríguez declinó hablar de “transición”, un término acuñado por el secretario de Estado, Marco Rubio: “Prefiero la que usa la presidenta Rodríguez, que es un nuevo tiempo político, que pasa por restañar las heridas de la guerra económica. Hay que producir con mucha rapidez más petróleo para tener más dinero, para poder recuperar un estado de bienestar con el que los venezolanos aprendimos a vivir en los tiempos del gobierno del comandante Chávez y en las primeras etapas del gobierno del presidente Maduro”.

Prioriza economía sobre las elecciones

Cuando le preguntaron acerca de cuándo serían viables unos comicios del país, esto dijo: “Lo más importante ahorita es la economía. Es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal que la población sienta que todo este proceso valió la pena. Luego, estamos en un proceso de diálogo profundo con todos los factores de la oposición que se mantengan dentro de los cauces de la Constitución, incluso con sectores que viven en el exterior. No podría decirles exactamente cuándo, ni siquiera cuál va a ser la primera elección, porque hay mucho que hacer. Otra cosa que hay que hacer es que todas y todos podamos confiar en el árbitro electoral que organice esas elecciones; eso es muy anterior a la organización propia de la elección”.

Chavismo “más unido que nunca”

Jorge Rodríguez invitó a los medios españoles a no crearse “telenovelas” y aseguró que no hay división en el gobierno: “El chavismo está más unido que nunca. Antes decían que Maduro y Diosdado, ahorita que los Rodríguez. Nuestra aspiración es que esa cohesión se amplíe más hacia otros sectores de la sociedad venezolana”.

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