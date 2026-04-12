Machado durante encuentro de la PUD: El país clama por elecciones y las quiere ya

María Corina Machado, líder de la oposición, participó a distancia en el encuentro en el que los factores que hacen vida dentro de la Plataforma Unitaria Democrática, en la que se presentó una hoja de ruta para la transición democrática en Venezuela.

En su mensaje, insistió en que el gobierno está siendo “obligado” a desmontar sus estructuras de “represión, corrupción y crimen”, y que hay resistencia “porque saben que la represa que se abrió no tiene vuelta atrás”.

La coordinadora nacional de Vente Venezuela denunció que en el país aún existen 485 presos políticos, entre los que se encuentran 187 presos militares, y condenó también la represión contra dirigentes y trabajadores y las limitaciones a los medios de comunicación, así como las negativas a la amnistía.

Pese a ello consideró que el país “está dando pasos decisivos. Y cada paso que damos no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás”.

“El país clama por su derecho a elegir”

La dirigente opositora recalcó que el país “está unido y clama por su derecho a elegir libremente”.

“Queremos elecciones para elegir todo y legitimar con nuestra participación en unas elecciones impecables, que serán ejemplo para todo el planeta y el país las quiere ya”, recalcó, al tiempo que aseguraba que solo un gobierno legítimo traerá el estado de Derecho que atraerá inversiones al país, para que despegue económicamente y queden atrás la “miseria y horror”..

Agregó que la celebración de elecciones y la recuperación del país es una “urgencia ética”: “Nuestros niños crecen sin educación, nuestros ancianos no tienen qué comer, nuestros jóvenes no sienten futuro. Esto hay que pararlo. Y esa es la urgencia ética que solo se va a saldar con un proceso electoral en Venezuela. Es lo que Venezuela entera exige porque es nuestro derecho”.

Tras lamentar y condenar la represión que sufrieron trabajadores y sociedad civil durante la protesta del 9 de abril, María Corina Machado, y afirmar que pronto regresará al país, envió un un mensaje a los venezolanos: “El bravo pueblo volvió a las calles en Venezuela. Y ellos les tienen miedo al bravo pueblo, porque es un pueblo que no se doblega. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, por eso, nadie nos va a detener ahora. A los trabajadores, que están dando este ejemplo de coraje y dignidad, mis respetos, sigan adelante, que el país los apoya. A los sacerdotes, maestros, a los periodistas, madres, amas de casa, estudiantes a cada uno de ustedes, que son líderes en sus comunidades: Hoy Venezuela los necesita”.

El discurso a distancia terminó con una promesa: “Venezuela va a avanzar en esta transición, Venezuela será libre y traeremos a nuestros hijos de vuelta a casa, a un país orgulloso, luminoso y alegre, eso sí, que va a a exigir mucho esfuerzo para transformar esta tierra arrasada a una tierra de gracia”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

