Guachimán electoral

Partidos opositores que no participarán el 28J sirven de plataforma emocional y ciudadana

El Guachimán Electoral 11/06/2024

A lo largo de estas semanas de precampaña, el candidato unitario, Edmundo González Urrutia, ha logrado alianzas con diversos partidos políticos opositores.

Si bien de esta forma se asegura un mayor alcance para la difusión de su propuesta, a la hora de postular testigos electorales puede ser una traba, pues la mayoría son facciones intervenidas por el Poder Judicial y organizaciones que no están habilitadas para participar el 28 de julio.

Los testigos son los encargados de garantizar y fortalecer la verificación ciudadana al cierre de la votación, mediante la revisión y certificación de los comprobantes de votación con relación a los datos contenidos en el acta de votación elaborada por los miembros de mesa.

La principal diferencia con los miembros de mesa, que son ciudadanos elegidos al azar, es que los testigos los postulan los partidos políticos y los acredita el CNE. Entonces, para esta elección y en nombre de González Urrutia, solo pueden postular la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV).

En el Guachimán Electoral te contamos sobre los partidos políticos que llaman a votar por Edmundo González, a pesar de no contar con tarjeta propia:

Vente Venezuela

Al contar con la participación de María Corina Machado en la campaña electoral opositora, el apoyo de Vente Venezuela viene por default. Sin embargo, este solo se limita a organizar las convocatorias para llamar al voto, pues no cuenta con tarjeta.

Pese a que el gobierno alega que Vente Venezuela nunca se registró ante el Poder Electoral como organización con fines políticos, la verdad es que el 13 de mayo de 2015, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó su inscripción como partido bajo ese nombre.

Voluntad Popular

A finales de mayo, Voluntad Popular (VP) ratificó su respaldo al diplomático Edmundo González Urrutia como opción presidencial de la Plataforma Unitaria y juramentó 54 redes populares en Barinas en pro de la candidatura de la coalición opositora.

Pero el respaldo es en el llamado a votar, pues desde 2020 la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas y colores del partido están tomados por una junta ad hoc, presidida por José Gregorio Noriega, previamente expulsado de VP por cargos de corrupción, por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Acción Democrática

También la tolda blanca ratificó su respaldo a la candidatura de González Urrutia. El diplomático ha sostenido reuniones con la dirección nacional y sus caras más visibles, como la de Henry Ramos Allup, así como con los secretarios Generales y de organización de todos los Estados del país.

No obstante, AD sufre del mismo problema que Voluntad popular: el partido también fue intervenido en 2020 por el TSJ, quedando la tarjeta en manos de Bernabé Gutiérrez, quien fue secretario de organización de la directiva disuelta. Actualmente, la facción ad hoc respalda al candidato Luis Eduardo Martínez.

Copei

Recientemente, Copei reafirmó su apoyo al candidato de la Plataforma Unitaria. Pero esto apenas es una facción de la tolda verde (Copei-ODCA), liderada por Roberto Enríquez, excandidato de la elección primaria.

El partido ha pasado por varias intervenciones. En 2015, el TSJ admitió un amparo constitucional interpuesto por Pedro Urrieta Figueredo, Ibis Alemán, Alexis Gutiérrez, Wilgen Fernández, Silvia Melina Vásquez, Orlando Medina y Miguel Salazar. De este modo, suspendió a la mesa directiva nacional y la dirección política nacional de Copei. En consecuencia, la Mesa de la Unidad (MUD) retiró su apoyo al partido para las elecciones parlamentarias de ese año.

Luego, en diciembre de 2019, el TSJ intervino nuevamente al Copei ad hoc y nombró como presidente a Miguel Salazar, en sustitución de Mercedes Malavé. Esta facción postuló como candidato a su secretario general, Juan Carlos Alvarado, pero luego declinó a favor de Luis Eduardo Martínez.

Primero Justicia

Para demostrar su apoyo a la candidatura opositora, el partido aurinegro asegura que ha hecho más de 300 recorridos «casa por casa» en el país para fomentar el voto, al igual que enseñan el proceso y cuidado del mismo.

Desde 2020, la tarjeta electoral de PJ está en manos de José Brito, quien también aspira a la presidencia. Entonces, para no confundir al electorado, los militantes cambiaron las franelas del partido por las de la Unidad.

Proyecto Venezuela

El jueves 6 de junio, el partido Proyecto Venezuela respaldó la candidatura de González Urrutia.

“Hoy, en nuestra sede nacional, en Caracas, Proyecto Venezuela recibió al próximo presidente ⁦Edmundo González Urrutia. Fructífero intercambio sobre el futuro de Venezuela, donde la experiencia de gestión de Proyecto Venezuela en Carabobo, tiene mucho que aportar”, dijo la dirigente María Mogollón a través de su cuenta en la red social X.

La organización política, fundada por Henrique Salas Römer en 1998, no está habilitada para participar en elecciones.

Encuentro Ciudadano

La militancia de la organización fundada por Delsa Solórzano y José Luis Farías también está a disposición de Edmundo González: asisten a las convocatorias, le enseñan al electorado cómo votar, forman comanditos, entre otras actividades.

Encuentro Ciudadano no cuenta con un registro formal ante el Poder Electoral por los momentos. Cuando se lanzó en 2018, no se concibió como un partido político, pero no descartaron su eventual transformación en uno, que aún no ha ocurrido.

Por: Valentina Gil