Candidatos coinciden en poner fin a la polarización política

Diferentes tendencias ideológicas y distintos partidos políticos. A pesar de eso, la mayoría de los candidatos presidenciales coinciden con frecuencia en temas medulares para el país: esta semana algunos de ellos se refirieron a la necesidad de acabar con la «polarización política» y estimular la reconciliación entre los venezolanos. El aspirante a la reelección, que con frecuencia suele divergir de la conversación registrada en la agenda pública nacional, no mencionó el tema.

Edmundo González Urrutia calificó como primordial -en un eventual gobierno bajo su mando- la reinstitucionalización de Venezuela y la aplicación de la justicia transicional para la reparación. “En nuestro gobierno no habrá persecuciones políticas, no habrá presos por razones ideológicas y no vamos a necesitar de sitios como El Helicoide para meter a presos en Venezuela”, afirmó en una entrevista publicada por el medio argentino Infobae.

Durante una entrevista concedida al periodista “Kico” Bautista y transmitida a través de Globovisión, Enrique Márquez señaló que se considera un hombre de consenso que busca terminar con el conflicto político y para ello quiere lograr un diálogo franco entre la oposición y el gobierno. «La mayor fuente de infelicidad de los venezolanos es la separación, no tenemos unidad ni en el ámbito político ni en el ámbito social. Creo en la amnistía y el diálogo», precisó.

¿Cuáles son las amenazas sobre las elecciones #Presidenciales2024 en Venezuela? ¿Qué propone @ENRIQUEMARQUEZP para vencer la polarización y lograr la unidad rumbo al 28-J? Recibimos en #EsLaHoraDeHablar al candidato por @centradosven Enrique Márquez + 🧵 pic.twitter.com/tyFu0Aft3b — Víctor M Rodríguez 🇺🇾 #PildorasDigitales (@ConVmro) May 22, 2024

Daniel Ceballos propuso el “pacto de la esperanza” para derrotar la polarización y “romper la rueda de la venganza”. Espera conseguirlo haciendo que todos los aspirantes a la presidencia –incluido Nicolás Maduro– firmen un acuerdo que contempla entre otros temas una nueva consulta sobre la eliminación de la reelección indefinida y la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de “seguridad y garantías políticas”.

Candidato @NicolasMaduro mi verdadera preocupación es por la gente que lucha diariamente por sobrevivir en un país con graves problemas derivados de un mal gobierno. Lo invito a debatir abiertamente sobre los problemas de la gente y a firmar el pacto de la esperanza para brindar… pic.twitter.com/7feCeI7XDI — Daniel Ceballos (@elgochoceballos) May 22, 2024

Benjamín Rausseo reiteró su planteamiento de “Cambio en paz por Venezuela” y dijo que envió un documento a todos los candidatos presidenciales, al cuerpo diplomático acreditado en el país e instituciones como la Iglesia. Al igual que Ceballos, su proyecto incluye la eliminación de la reelección indefinida y le suma la propuesta de volver al régimen bicameral en el Parlamento. También contempla la conformación de una “Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación” con plena autonomía, imparcialidad y recursos para investigar y esclarecer casos de persecución política y violación a derechos humanos.

Reglas claras por una mejor Venezuela . 🇻🇪 pic.twitter.com/0wI30fSF6L — Benjamín Rausseo (@ErGuacharo) May 20, 2024

Antonio Ecarri, por su parte, considera que su postulación rompe la “polarización que ha asfixiado al país y que pareciera empujarlo al caos”. En ese sentido insistió en la reconstrucción del Estado de Derecho y la institucionalidad judicial. “Que no haya venganza, porque una cosa es justicia y la otra es venganza y la palabra perdón es clave”, afirmó en una entrevista concedida a un medio de comunicación nacional.

Durante una visita al estado Mérida, Luis Eduardo Martínez no se refirió específicamente a la polarización pero insistió en la necesidad de lograr un acuerdo entre las fuerzas que adversan a Nicolás Maduro para derrotarlo, pacífica y electoralmente el próximo 28 de julio. “Lo único que garantiza la dispersión de la oposición y la multiplicación de candidatos opositores es la continuación de esta pesadilla que vive Venezuela. Sería criminal, verdaderamente criminal, si de aquí a 10 días antes de las elecciones, no terminamos de entender que lo más importante es el país”.

¡Sería criminal no ponernos de acuerdo para salir de esta pesadilla! Desde #Mérida, una ciudad que ha dando tanto a la lucha democrática, dejamos claro que todos los que somos parte de la dirigencia opositora venezolana estamos obligados a entendernos, hasta 10 días antes del… pic.twitter.com/2LirCocSNg — Luis Eduardo Martínez (@Luisemartinezh) May 17, 2024

El pastor evangélico Javier Bertucci destacó que sus seguidores se identifican con sus valores cristianos y morales. “Es importante buscar la armonía y el entendimiento. En mi caso particular, para construir puentes significativos, estos valores siempre estarán como prioridad al tomar cualquier decisión”, apuntó.

El electorado que represento junto a mi partido @ElCambioVE no solo se siente atraído por mis propuestas, sino que también está profundamente identificado con mis valores cristianos, morales y familiares, los cuales guían nuestras acciones. Aunque no siempre podemos apoyar a… pic.twitter.com/0hVgFD1Brw — JAVIER BERTUCCI (@JAVIERBERTUCCI) May 22, 2024

Claudio Fermín reiteró que su candidatura presidencial busca el cambio para bien, para que el país funcione y Venezuela se reconcilie. “Esto no es eterno, esto tiene que mejorar y tiene que cambiar”, dijo en un video publicado en su perfil de la red social X.

El cambio es real y está más cerca que nunca 💛💙❤️🤍🇻🇪 pic.twitter.com/QAsoIbMp7M — Claudio Fermín (@claudioefermin) May 24, 2024

José Brito, tampoco habló directamente de la polarización aunque en el programa transmitido por La Iguana TV “Aquí y Ahora”, conducido por el periodista Julio Riobó, reiteró que quiere un cambio político en el país “pero tampoco le pediría a aquel sector de la derecha que venga, para que haya una guerra civil en Venezuela”.

