Las mujeres siguen teniendo una presencia muy limitada como voces expertas en los medios de comunicación. El informe 2025 del Proyecto Mundial de Monitoreo de Medios (GMMP) revela que solo el 26 % de las fuentes informativas a nivel mundial son mujeres. Una cifra que también se repite en América Latina y que apenas mejora en España, donde alcanza el 29 % en los medios tradicionales y desciende al 27 % en los digitales respecto al informe anterior.

Las mujeres siguen sin ser fuente ni sujeto predominante en la construcción de la actualidad informativa. Y esta ausencia no responde a una falta de preparación o experiencia. Pese a la existencia de mujeres cualificadas en todos los ámbitos profesionales, su presencia continúa siendo limitada en los espacios informativos, los paneles de debate, los espacios de poder y las estructuras donde se toman decisiones.

En este contexto, Visionarias Business presenta el Directorio de Expertas Visionarias 2026-2027, una publicación digital de acceso gratuito que reúne a 18 profesionales de España, México, Argentina, Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Francia e Israel.

Concebido como una herramienta de consulta profesional, el directorio facilita el acceso a mujeres con una trayectoria consolidada y criterios comunes de calidad para que medios de comunicación, empresas, universidades, asociaciones e instituciones incorporen más voces expertas en entrevistas, análisis, conferencias, formación, consultoría y proyectos de colaboración.

Una herramienta de consulta para medios, empresas e instituciones

El Directorio de Expertas Visionarias reúne perfiles especializados en desarrollo de negocio, emprendimiento, educación y formación, liderazgo, gobierno corporativo, compliance, comunicación, igualdad, inclusión y desarrollo organizacional, entre otras áreas.

Cada perfil incluye información sobre su especialidad, trayectoria profesional, servicios, modalidad de trabajo, alcance geográfico, reconocimientos y presencia en medios, con el objetivo de facilitar su participación en entrevistas, conferencias, acciones formativas, consultoría, mentorías o proyectos de colaboración.

El directorio está disponible en formato digital de acceso abierto y puede descargarse gratuitamente desde la web de Visionarias Business.

La desigualdad también se refleja en el papel que desempeñan las mujeres en las noticias

La infrarrepresentación femenina no solo incide en el número de mujeres que aparecen en los medios, sino también en el papel que desempeñan cuando forman parte de la información. Según el informe del GMMP, en España las mujeres representan el 36 % de las fuentes en Economía y el 35 % en Ciencia y Salud.

Además, cuando son consultadas en las noticias, participan con más frecuencia para relatar experiencias personales (48 %) que por su conocimiento como expertas (32 %), una diferencia que pone de manifiesto el camino que todavía queda por recorrer para lograr una representación más equilibrada.

“No faltan mujeres expertas; lo que muchas veces falta es que quienes las buscan sepan dónde encontrarlas. Este directorio nace precisamente para acortar esa distancia y hacer más fácil que sus voces formen parte de las conversaciones y decisiones que marcan la actualidad”, afirma Marita Seara, fundadora y directora de Visionarias Business.

El Directorio de Expertas forma parte de la Red de Expertas Visionarias, una comunidad internacional integrada por mujeres hispanohablantes de distintos países y sectores que forma parte del ecosistema Visionarias Business y trabaja para incrementar la presencia de mujeres expertas en los espacios donde se genera conocimiento, se construye opinión pública y se toman decisiones.

Acerca de Visionarias Business

Visionarias Business es un medio independiente nacido en España dedicado a visibilizar el talento femenino como motor de cambio económico y social. Desde esta misión nace la Red de Expertas Visionarias, un movimiento internacional de mujeres hispanohablantes de distintos países y sectores que lideran, inspiran y generan impacto real en sus comunidades y organizaciones.

Para saber más, visita estos enlaces:

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