UCAB abre convocatoria de la Beca Excelencia Andrés Bello para captar nuevos estudiantes de Educación

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) abrió el proceso de postulación para la segunda convocatoria de la Beca Excelencia Andrés Bello, un programa de apoyo financiero diseñado especialmente para captar y formar una nueva generación de maestros en las menciones de Ciencias Pedagógicas o Física y Matemáticas en su sede de Montalbán, Caracas.

Esta iniciativa universitaria surge como respuesta a los diagnósticos de la encuesta ENCOVI y el Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL), cuyos resultados advierten que para el año 2032 Venezuela podría quedarse sin nuevos docentes por la precarización y a la profunda crisis de vocación que afecta principalmente a las áreas de ciencias básicas y los cargos de gestión institucional.

El proceso que inició el pasado 19 de mayo y cerrará sus postulaciones el próximo 20 de junio está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años que demuestren un perfil de excelencia y un verdadero compromiso con la transformación y mejoramiento del sistema educativo venezolano.

La entrega del beneficio no dependerá de factores socioeconómicos, sino de manera exclusiva del desempeño del candidato en las evaluaciones, estableciendo tres niveles de cobertura: Beca Oro (para la exoneración del 100% del costo de los créditos académicos), Beca Plata (para cubrir el 70%) y Beca Bronce (para el subsidio del 50% de la matrícula durante los cuatro años que dura la carrera).

“No es que estamos diciendo que vamos a ofrecer becas a cualquier persona que quiere ver si puede estudiar Educación como para salir del paso o como una segunda o tercera opción en su vida, sino que queremos a los mejores, a los que sean personas con excelencia educativa. Queremos una generación de relevo que pueda transformar realmente la educación en el país. Tienes que demostrar que realmente quieres ser educador porque eso es lo que necesitamos: personas apasionadas por la educación, personas que estén dispuestas a formarse bien para transformar desde lo que saben”, declaró José Francisco Juárez, vicerrector académico de la UCAB.

Juárez hace énfasis en que los beneficiarios seleccionados asumirán el compromiso ineludible de mantener un excelente promedio de notas, permanecer en la mención elegida y participar activamente como voluntarios en el Programa Didactron Ucab, el cual es un programa que busca contribuir con el aprendizaje participativo como la mejor forma de adquirir conocimientos y buscar despertar el interés y la curiosidad de los niños y adolescentes por las disciplinas científicas.

El proceso de selección

El camino para acceder al programa de ayuda económica de la Escuela de Educación para estos nuevos estudiantes consta de un cronograma planeado por varias etapas para medir las aptitudes cognitivas, académicas y socioemocionales de los bachilleres.

Tras formalizar el registro por medio de la página web y adjuntar los documentos correspondientes, los postulantes que sean preseleccionados deberán asistir al campus universitario los días 9 y 10 de julio para realizar un registro presencial, una evaluación psicológica coordinada por el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano (CADH) orientado a identificar rasgos de comunicación asertiva, autocontrol y manejo de conflictos.

El proceso continuará el lunes 13 de julio con la aplicación presencial de la prueba de conocimientos en los salones de la universidad, así quienes superen la prueba serán convocados a la “Jornada de Excelencia”, la cual incluye una entrevista y presentarán una microclase de 15 minutos ante un jurado de profesores para evaluar el dominio de los contenidos, el uso de herramientas tecnológicas y técnicas pedagógicas a través de temáticas que van desde las matemáticas recreativas, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) a los salones de clase, fenómenos naturales y entre otros.

Respuestas ante la emergencia escolar

El lanzamiento de este programa de becas coincide con otras estrategias en la UCAB para atender la realidad de los centros de educación básica y media como la reciente expansión de la “Alianza por la Educación de Calidad”, la cual sumó 11 colegios del Área Metropolitana de Caracas para sumar 78 instituciones que se encuentran vinculadas a nivel nacional.

Por medio de este convenio, la universidad busca ofrecer programas de formación docente y jornadas de orientación vocacional con el fin de mejorar la preparación de los alumnos y detener las brechas académicas que obstaculizan la transición del colegio a la educación superior y posteriormente al mercado laboral.

De esta misma manera, la escasez de profesores capacitados en la educación media motivó a una alianza de cinco años entre la universidad y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) para dictar un Diplomado en Educación en Ciencia Basada en la Indagación, el cual es un curso virtual de 120 horas dirigido a docentes que le dará a los participantes con herramientas que les permitan fortalecer el aprendizaje de materias científicas.

“El 84% de los chicos de sexto grado no saben sumar, restar, multiplicar, dividir y 80% de los chicos no entienden lo que leen en sexto grado”, advirtió el rector de la UCAB, Arturo Peraza, con base en los resultados del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL), estudio de la UCAB sobre las competencias de los alumnos del bachillerato en materias fundamentales.

Mejorar la educación

Este programa de la Beca Excelencia Andrés Bello cuenta con los antecedentes directos del programa Educa 20-20 implementado por la institución en 2018, este proyecto logró incorporar a 149 jóvenes a las aulas universitarias y egresar a 74 nuevos profesionales consolidando una tasa de éxito académico del 49,66% en medio de un entorno de deserción masiva.

La unificación de estos esfuerzos buscan demostrar que la superación de la crisis viene desde la captación de jóvenes apasionados por la enseñanza como la herramienta principal para reconstruir el corazón de la vocación y pasión profesional en las aulas de clase. Es así, como la educación permanece como un factor clave para garantizar el futuro de los próximos directores, gerentes y profesores que el sistema educativo nacional necesita con urgencia.

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