Apoya a Fe y Alegría con la compra de estos dos libros

El pasado 19 de marzo, el empresario venezolano Álvaro Pérez Miranda presentó su segundo libro: “Mi camino a Venezuela: La historia de un regreso a casa para dar y compartir” y anunció que lo recabado por las ventas de esta publicación y la primera, “Mi camino a Japón”, se destinarán al programa “Beca un estudiante”, de Fe y Alegría, indica una nota de prensa de la institución.

“Es mi pequeña contribución al trabajo tan importante que por 71 años ha hecho una organización que está en el corazón de todos los venezolanos. No es caridad, es invertir en el futuro de Venezuela“, dijo Pérez Miranda en el acto de bautizo del libro en la Galería Freites, en Caracas.

“Mi camino a Venezuela…” es el resultado de la gira “Venezolanos que sueñan”, realizada en 2024, con la que el promotor de proyectos gastronómicos y comerciante de arte recorrió distintas instituciones educativas de Caracas y otras ciudades del interior del país para compartir su historia de superación –se crió en el barrio San Blas de Valencia, se fue a Los Ángeles (EEUU) a trabajar como ayudante de cocina y llegó a manejar una cadena de 33 restaurantes italianos en Japón y a tener otros cuatro restaurante japoneses en Estados Unidos (uno de ellos ganó una estrella Michelin en 2023)– y motivar a los jóvenes a perseguir sus sueños.

De la gira surgieron proyectos que ya están en marcha como la barbería escuela “Jóvenes Barberos de La Vega”, integrada por 11 jóvenes de esa parroquia que recibieron la mentoría de Pérez Miranda y se formaron en “manejo de finanzas personales, emprendimiento y gestión de negocios”, según detalla una nota de prensa.

Durante la presentación del libro, el padre jesuita Manuel Aristorena, directivo de Fe y Alegría, agradeció el compromiso de Pérez Miranda y anunció oficialmente su nombramiento como Embajador de Buena Voluntad de Fe y Alegría.

“Vamos a hacerlo embajador de Fe y Alegría en el mundo para que dé a conocer a una institución que nació en el 23 de Enero de 1955 y que nació siempre por la generosidad de la gente. Gracias, Álvaro, por compartir tu historia con nosotros y permitirnos ser testigos de este camino de tu regreso a Venezuela”, dijo Aristorena en el acto.

Pérez Miranda anunció que pronto sostendrá nuevos encuentros con jóvenes de distintas escuelas de Fe y Alegría en diversas regiones del país y de otras organizaciones sociales que tienen impacto directo en el futuro de los jóvenes venezolanos.

“Quiero compartir con los jóvenes de nuevo y decirles que, si yo pude salir de un barrio humilde y convertirme en un empresario próspero, ellos también pueden. Mi historia no es excepcional, es la prueba de que con esfuerzo, disciplina y fe se pueden abrir los caminos”, expresó.