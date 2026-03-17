85 años de mesa compartida: El “gracias por estar” de Empresas Polar

Las empresas suelen cumplir años contando números: ventas, sedes o empleados. Pero Empresas Polar, al alcanzar la meta de los 85 años, ha decidido contar algo distinto: historias de agradecimiento.

Bajo la premisa “Gracias por estar”, la organización estrena una campaña que se aleja del protocolo corporativo para enfocarse en el tejido humano que la sostiene. No es una celebración de una estructura industrial, sino un tributo a la resiliencia de quienes, desde el pupitre de una escuela, el mostrador de una bodega o la mesa de una casa, han hecho de estas marcas parte de su identidad.

Un relato escrito a mano

El corazón de esta campaña no está en las oficinas, sino en lo cotidiano. El concepto, desarrollado junto a la agencia Pa’los Panas, busca elevar esos gestos que a veces pasan desapercibidos: la constancia de una madre, la guía de un maestro o la lealtad de un amigo.

“Estos 85 años son, ante todo, un legado de compromiso con un país que no deja de ofrecernos oportunidades”, reflexiona Lorenzo Mendoza, Presidente Ejecutivo. “Siento un orgullo profundo por quienes estuvieron antes y por quienes hoy caminan a nuestro lado. A los trabajadores, aliados y consumidores que nos permiten entrar en sus vidas, solo puedo decirles: gracias por dejarnos acompañarlos”.

Una conversación global

Aunque el sentimiento nace en casa, el eco será internacional. La campaña se despliega hoy como un ecosistema de gratitud que trasciende fronteras, llegando a todos los países donde la empresa tiene presencia:

En la intimidad del hogar: A través de la televisión y las redes sociales, donde el contenido testimonial buscará que la audiencia sea protagonista de sus propias historias de agradecimiento.

A través de la televisión y las redes sociales, donde el contenido testimonial buscará que la audiencia sea protagonista de sus propias historias de agradecimiento. En la gran pantalla: Con piezas cinematográficas diseñadas para conmover desde la narrativa visual.

Con piezas cinematográficas diseñadas para conmover desde la narrativa visual. En el día a día: Con una presencia estratégica en las calles y ciudades, recordándole al ciudadano que su esfuerzo es el motor de esta historia.

Mirar atrás para tomar impulso

Más que un cierre, estos 85 años funcionan como un punto de apoyo. La campaña reafirma la apuesta de la organización por la excelencia, pero con la mirada puesta en un futuro donde el bienestar común siga siendo la brújula. Las piezas de esta celebración estarán disponibles hasta el 25 de marzo.

*Con información de Nota de Prensa