Kurios Competition 2026 convoca a los jóvenes a una misión de innovación

Kurios Education, el puente entre las comunidades académicas y la tecnología, junto al Banco Nacional de Crédito (BNC), anuncian la celebración de Kurios Competition 2026. Este evento, consolidado como el encuentro de innovación educativa más importante del país, reunirá a miles de estudiantes de entre 7 y 18 años bajo una narrativa de intriga y desafíos: “Misión Secreta”.

La cita será el sábado 21 de marzo en “Espacio Caracas” (Centro Comercial Líder). Esta edición proyecta una experiencia inmersiva donde la tecnología y la estrategia se fusionan para liberar el potencial de los agentes del futuro. El evento contará con la participación de 140 instituciones educativas y más de 2000 estudiantes de todo el territorio nacional.

Durante el desarrollo del evento, los participantes pondrán a prueba sus habilidades y talentos en áreas de robótica, programación, investigación, emprendimiento y diseño para superar obstáculos tácticos, mientras que en los espacios de innovación y tecnología la creatividad se aplicará a soluciones tangibles que fomenten el pensamiento crítico.

“En Kurios no solo impulsamos la innovación tecnológica, sino que creamos espacios para el desarrollo del talento, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico en los jóvenes”, afirma José Balza, cofundador de Kurios Education.

Vía a la excelencia internacional

Un componente fundamental será la fase clasificatoria para la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2026, la feria de ciencias e ingeniería para educación media más prestigiosa del mundo. Kurios Competition es la vía oficial en Venezuela para que los jóvenes talentos opten por becas y reconocimientos globales en Estados Unidos.

El evento se encuentra abierto a toda la comunidad y al público en general, extendiendo la invitación mucho más allá del ámbito escolar. Con el fin de asegurar la comodidad de los más de 6.000 asistentes previstos, la organización dispondrá de una logística de primer nivel que ofrecerá una experiencia integral tanto a los competidores como a las familias visitantes.

Kurios es la organización líder dedicada a la transformación de la enseñanza en colegios a través de programas avanzados de robótica, programación, finanzas, emprendimiento y tecnología. Con el objetivo de formar a los líderes del mañana, Kurios diseña ecosistemas de aprendizaje que integran herramientas técnicas con el desarrollo de habilidades STEM, fomentando una educación transformadora, sostenible y profundamente humana. A través de iniciativas como el Torneo Nacional de Robótica y Tecnología, la organización impulsa el talento joven venezolano hacia escenarios de excelencia internacional.

Las entradas para el evento están disponibles AQUí o en la página oficial www.kuriosedu.com/torneo.

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