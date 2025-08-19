Asociación de Jóvenes Barberos abre sus puertas en Caracas

La Asociación de Jóvenes Barberos abrirá oficialmente sus puertas el próximo 28 de agosto en el bulevar de La Vega, Caracas, como un proyecto para la formación y el emprendimiento de jóvenes de la comunidad. Impulsada por la mentoría de Álvaro Pérez Miranda, reconocido empresario venezolano y promotor de experiencias gastronómicas, esta iniciativa busca impactar de forma directa en un grupo de jóvenes para mejorar su calidad de vida a través del oficio de la barbería.

El proyecto nació tras una visita al corazón de La Vega en 2024 que hizo Pérez Miranda, ganador en 2025 de una Estrella Michelin por segundo año consecutivo por Ogawa, uno de sus restaurantes de cocina japonesa. Inspirado por el potencial de un grupo de muchachos del sector, con quienes conectó gracias al apoyo de líderes comunitarios de La Vega, decidió ofrecerles su acompañamiento no solo económico, sino también formativo. “La conexión fue inmediata, me vi reflejado en ellos cuando tenía su edad. Quise convertirme en su mentor para acompañarlos en su proceso de transformación”, dice Pérez Miranda, quien nació y vivió su adolescencia en el barrio San Blas de Valencia.

Pérez Miranda es coleccionista y comerciante de arte. Es restaurateur y creador de experiencias gastronómicas. Fue designado por Japón como embajador de buena voluntad de la cocina japonesa en Miami. Ha dirigido más de 70 proyectos gastronómicos internacionales, con destacadas aperturas en ciudades como Los Ángeles, Florencia, Tokio, Nueva York y Miami. En 2025, su restaurante Ogawa recibió por segundo año consecutivo una Estrella Michelin. Además, publicó Mi Camino a Japón, su primer libro cuyas regalías son destinadas a la organización Fe y Alegría, y a finales de 2025 verá la luz su segundo libro, Mi Camino a Venezuela.

A través de un enfoque integral, 14 jóvenes de la zona recibieron formación en barbería, así como en áreas clave como finanzas, gestión de negocios y organización. Este entrenamiento les permite no solo tener un espacio formal para ejercer su oficio, sino también garantizar la sostenibilidad de su proyecto personal y profesional.

Además de esta iniciativa, producto de su reencuentro con Venezuela en 2024, Pérez Miranda estableció contacto con diversas organizaciones que generan impacto en jóvenes de distintas edades mediante programas de educación escolar, tecnológica, así como iniciativas de prevención de la violencia. Estas experiencias reforzaron su compromiso social y dieron forma a sus reflexiones que recoge en su segundo libro, Mi Camino a Venezuela, que será publicado a finales de 2025.