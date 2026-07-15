Niegan libertad condicional a Perkins Rocha: “Persiste la discriminación en su caso”

El abogado y asesor jurídico de la principal coalición opositora y de María Corina Machado, Perkins Rocha, continuará bajo un estricto régimen de arresto domiciliario. El Tribunal Primero de Juicio de Terrorismo declaró sin lugar la solicitud de una medida sustitutiva de libertad condicional a favor del dirigente político, una decisión que su defensa calificó como ilegal, arbitraria e injusta.

A través de un video difundido en la red social X, el abogado defensor Omar Mora Tosta denunció que la medida judicial representa un trato discriminatorio. Según explicó, a otros procesados en la misma causa penal sí se les otorgó el beneficio de la amnistía aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, mientras que a Rocha se le ha negado sistemáticamente este derecho.

Mora Tosta detalló las severas condiciones en las que Rocha cumple su reclusión domiciliaria desde que salió de prisión el pasado 8 de febrero, luego de haber pasado 18 meses encarcelado. El dirigente debe portar un grillete electrónico en el tobillo, permanece bajo constante vigilancia policial y está obligado a tomarse fotografías cada tres horas para enviarlas a las autoridades. De acuerdo con su defensa, estas restricciones configuran un ensañamiento político que imposibilita su reintegro a las actividades laborales cotidianas.

Esta decisión judicial se suma al revés del pasado 13 de marzo, fecha en la que el mismo tribunal antiterrorista rechazó concederle la amnistía bajo el argumento de que los cargos imputados a Rocha se encuentran excluidos de dicho beneficio legal. En su momento, el opositor —quien ha mantenido una postura crítica frente a los resultados de los comicios presidenciales de 2024— calificó este fallo como un grave error de interpretación de la norma jurídica.

En su cuenta en X, el jurista destacó que esta nueva negativa de libertad a Rocha evidencia que en Venezuela persiste “el ensañamiento, la discriminación y la desigualdad ante la ley en su caso”.

ÚLTIMA HORA | Tribunal niega libertad condicional a Perkins Rocha y mantiene arresto domiciliario https://t.co/602DhWsp9Z pic.twitter.com/B2qu9DMacR — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 15, 2026

“Jueces provisorios condenan sin sentencia definitiva”

Tras conocerse la decisión del tribunal que le negó la libertad condicional, el abogado y asesor opositor Perkins Rocha utilizó su cuenta en la red social X para denunciar la alarmante falta de independencia del sistema de justicia en el país.

Rocha fustigó que jueces provisorios —señalando directamente al magistrado José Antonio García Morán— actúen de manera selectiva y bajo “órdenes superiores” para negar beneficios de amnistía y condenar de facto a reclusión domiciliaria, con grillete electrónico y vigilancia policial, a quienes son calificados políticamente como terroristas.

En su declaración, el jurista rebatió de forma categórica las afirmaciones del diplomático estadounidense Michael Kozak sobre una supuesta liberación masiva de presos políticos en Venezuela tras el 3 de enero. Rocha denunció que en el país aún permanecen recluidos más de 400 ciudadanos en recintos penitenciarios “inhumanos” donde enferman y mueren.

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