Una movilización de trabajadores, dirigentes sindicales, jubilados, pensionados y miembros de la sociedad civil se desarrolló este miércoles 8 de julio desde horas de la mañana en Caracas, en la primera protesta convocada por sectores laborales luego de los sismos registrados el pasado 24 de junio.

Los manifestantes se concentraron en Plaza Venezuela, donde expresaron su rechazo a la situación política y social del país, y anunciaron su intención de llegar a la Embajada de Estados Unidos.

ATENTOS | En Plaza Venezuela, agentes de seguridad llegaron para grabar a los ciudadanos e impedir la concentración.



“Para reprimirnos sí, pero para ayudar al pueblo de La Guaira no”.



“Contra el pueblo indefenso sí; vayan y demuestren esa misma gallardía buscando a Maduro”. pic.twitter.com/U8fX7o8La3 — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) July 8, 2026

Entre las consignas que corearon durante la jornada figuró la exigencia de una “junta de gobierno”, planteamiento impulsado por los participantes como parte de sus demandas de cambio político e institucional.

Los manifestantes también incorporaron reclamos relacionados con la respuesta del Estado a la emergencia ocasionada por los movimientos telúricos, especialmente en La Guaira.

Estela Romero, integrante de la Coalición Sindical Vargas, denunció la falta de atención a las comunidades afectadas y aseguró que los habitantes de la entidad atraviesan una situación de “conmoción social”. Durante su intervención, relató que perdió a su nieta de nueve años en la tragedia y que, junto a su hijo, tuvo que participar en las labores de búsqueda.

“Nosotros estamos viviendo un estado de conmoción social en Vargas y en todo el país”, afirmó Romero durante la protesta.

#Ahora | Estela Romero, de la Coalición Sindical Vargas, reclama la falta de atención del Estado a los habitantes del estado tras el doble terremoto. Romero perdió a su nieta de nueve años en la tragedia y señaló que, junto a su hijo, tuvo que escarbar con sus propias manos para… pic.twitter.com/n5WFbBH7RW — TalCual (@DiarioTalCual) July 8, 2026

Durante la jornada, los participantes corearon consignas a favor de una “junta de gobierno” y pidieron cambios políticos e institucionales. También dirigieron mensajes al presidente estadounidense, Donald Trump, en los que cuestionaban la información que recibe sobre Venezuela y señalaban que, a su juicio, existen reportes que no reflejan la realidad del país.

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