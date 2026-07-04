La emergencia provocada por los terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio de 2026 ha generado una respuesta global en la industria musical y deportiva. Shakira, Bad Bunny, Rosalía y Metallica están entre los artistas internacionales más destacados que encabezan las acciones de ayuda con donaciones canalizadas a través de organizaciones humanitarias, en un contexto donde también crecen las campañas solidarias y los llamados a colaborar desde distintos escenarios del espectáculo.

Donaciones y ayuda confirmada

La cantante colombiana Shakira figura entre los artistas internacionales que han realizado aportes a organizaciones humanitarias para la atención de la emergencia en Venezuela, sumándose a los esfuerzos internacionales de respuesta ante la crisis al canalizar una donación de 500.000 dólares a través de la Fundación FIFA y su programa Global Citizen para proteger la educación infantil.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny expresó su respaldo durante su gira internacional y fue señalado entre las figuras que han contribuido con apoyo humanitario a través de iniciativas vinculadas a la emergencia, en un contexto de agradecimientos oficiales a artistas internacionales por su colaboración. El artista organizó de manera directa y en total silencio el envío de un avión de carga desde Puerto Rico con 42.000 libras de suministros esenciales (alimentos no perecederos, medicamentos y artículos de higiene), coordinando su recepción y distribución en suelo venezolano junto a diversas entidades y fundaciones privadas.

Por su parte, la española Rosalía realizó una donación a UNICEF orientada a la atención de niños y familias damnificadas por el sismo, según reportes de prensa internacional.

El grupo estadounidense Metallica también aparece entre los principales donantes, a través de su fundación, con recursos destinados a asistencia médica y apoyo logístico para las zonas afectadas.

Más apoyo internacional

En el ámbito deportivo, el Real Madrid y su fundación activaron una campaña de recaudación junto a la Cruz Roja, con una donación total de 2 millones de euros, entre el club y su presidente Florentino Pérez.

Junto a las donaciones directas, otras figuras del entretenimiento han impulsado la visibilidad de la crisis: Danny Ocean y Luis Fonsi han promovido campañas de recaudación y llamado a sus seguidores a donar a organizaciones humanitarias activas en el terreno, utilizando sus conciertos y redes sociales como plataformas de difusión.

Además, el deportista Cristiano Ronaldo ha tenido gestos de apoyo personal hacia víctimas del terremoto, mientras distintas instituciones del fútbol europeo han reforzado campañas solidarias.

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A heartwarming gesture from Cristiano Ronaldo, who sent a message to Andrés, one of the survivors of the earthquake in Venezuela. ❤️



CRISTIANO:



“Hello, Andrés. How are you?



I wanted to send you a big hug. And since you’re one of my biggest fans, once you’re feeling… — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 3, 2026

La movilización internacional continúa expandiéndose mientras las organizaciones humanitarias trabajan en el terreno. Aunque las donaciones confirmadas se concentran en pocas figuras, el impacto mediático de artistas internacionales y deportistas ha contribuido a sostener la atención global sobre la emergencia en Venezuela.

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