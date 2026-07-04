Diez días después del doble terremoto que azotó a Venezuela, la emergencia humanitaria continúa. Miles de personas siguen necesitando asistencia para recuperar condiciones básicas de vida, mientras organizaciones especializadas mantienen sus operaciones en las zonas más afectadas.

Con el propósito de canalizar la solidaridad de manera organizada, transparente y con impacto directo, Alianza por Venezuela, en articulación con ACNUR, presenta la Red de Ayuda a Venezuela, una iniciativa que conecta acciones solidarias desarrolladas en Argentina con organizaciones de respuesta inmediata en territorio venezolano.

De acuerdo con una nota de prensa de la Alianza, la Red invita a empresas, emprendimientos, organizaciones, instituciones y ciudadanos a crear sus propias campañas de recaudación de fondos, transformando sus comunidades en agentes activos de ayuda humanitaria.

Cada iniciativa es evaluada por el equipo de Alianza por Venezuela para garantizar que cumpla con los principios de transparencia y solidaridad que rigen la Red.

Uno de los pilares de la iniciativa es el principio de intermediación cero. Las donaciones no son administradas por Alianza por Venezuela, sino que se realizan directamente a ACNUR mediante un enlace oficial dispuesto para la campaña, garantizando que los recursos lleguen de manera segura y transparente a la organización responsable de la respuesta humanitaria.

Los fondos recaudados contribuirán a fortalecer las acciones que ACNUR desarrolla en Venezuela en las comunidades afectadas por el terremoto, incluyendo la entrega de refugios de emergencia, mantas, colchones, kits de higiene, artículos esenciales para el hogar, protección a personas en situación de mayor vulnerabilidad y otras intervenciones destinadas a apoyar la recuperación de las familias afectadas.

Además de acompañar a las organizaciones participantes durante el desarrollo de sus campañas, Alianza por Venezuela compartirá periódicamente con los integrantes de la Red información sobre el impacto colectivo alcanzado y las actualizaciones proporcionadas por ACNUR respecto a la implementación de los recursos en territorio venezolano, fortaleciendo así la transparencia y la confianza de toda la comunidad.

“La solidaridad adquiere una dimensión distinta cuando logra movilizar a muchas personas. Con la Red de Ayuda a Venezuela queremos ofrecer una herramienta para que cada empresa, organización o ciudadano pueda transformar una idea en ayuda concreta para quienes hoy más lo necesitan“, señaló Alé Yánez Valarino, presidenta de Alianza por Venezuela.

La participación es abierta y no existe un monto mínimo para colaborar. Las campañas pueden adoptar múltiples formatos, como la donación de un porcentaje de ventas, conciertos, talleres, rifas, actividades deportivas, subastas, colectas comunitarias o cualquier otra iniciativa que permita recaudar fondos de forma transparente.

Las personas y organizaciones interesadas en sumarse pueden conocer el funcionamiento de la Red y presentar su propuesta a través del sitio web: https://alianzaporvenezuela.org/red-de-ayuda-a-venezuela/

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.