Machado agradece a Trump por iniciar desmantelamiento de megabandas en Venezuela

La líder de oposición, María Corina Machado, agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por iniciar el desmantelamiento de megabandas criminales en Venezuela.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Machado valoró los cambios ocurridos en el país desde el 3 de enero, fecha que describió como el inicio de “una nueva etapa en nuestra larga marcha hacia la Libertad de Venezuela, gracias a la acción decisiva del Presidente Trump y su administración”.

“En los últimos días, hemos visto el inicio del desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias que operaron con absoluta impunidad, controlando y destruyendo vastas áreas de nuestro territorio y extendiendo sus tentáculos más allá de nuestras fronteras, incluyendo al Tren de Aragua”, escribió, a propósito del operativo militar en el sur del país en el que resultó muerto Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, tras un bombardeo y posterior enfrentamiento en el sector minero de Las Claritas, estado Bolívar.

La líder de oposición sumó que el daño humano, social, ecológico y económico que estos grupos criminales —que nacieron al amparo del chavismo y actúan en complicidad con la tiranía— le han causado a Venezuela es “inconmensurable”.

Logros impensables

Entre los logros que consideró antes impensables, Machado enumeró la salida de Nicolás Maduro para rendir cuentas ante la justicia, el desmantelamiento progresivo de las alianzas con Rusia, Irán, China y Cuba, así como la liberación de presos políticos —tanto civiles como militares— y la ampliación del espacio cívico.

Machado reiteró su agradecimiento al presidente estadounidense Donald Trump, a quien reconoció como factor determinante en los avances recientes. “Todos estos logros eran impensables hace seis meses”, sostuvo.

La dirigente cerró su mensaje con una convocatoria directa a la movilización ciudadana: “Venezuela nos necesita a TODOS activos y comprometidos con este proceso. De la mano de Dios, hasta el final”.



A propósito de los hechos en la zona minera de Guayana



El pasado 3 de enero inició una nueva etapa en nuestra larga marcha hacia la Libertad de Venezuela, gracias a la acción decisiva del Presidente Trump y su administración.



Desde entonces, hemos sido testigos de hitos que… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 13, 2026

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