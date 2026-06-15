La presidenta encargada bajo tutela estadounidense, Delcy Rodríguez, anunció nuevas designaciones en los sectores de vivienda e hábitat, dejando de lado al Mayor General Jorge Márquez Monsalve.

Rodríguez designó a la arquitecta Paola Posani como nueva ministra de Hábitat y Vivienda en sustitución de Márquez Monsalve. Posani es egresada y doctora en Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (UCV), institución donde además dirigió la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva.

La nueva ministra ejerció cargos directivos en la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas. Asimismo, coordinó tareas de infraestructura dentro de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV.

Por su parte, Juan José Ramírez, quien ya se encargaba de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, ahora pasa a ocupar la jefatura del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, una plataforma tecnológica implementada por la administración oficialista, donde los usuarios denuncian mediante la aplicación móvil VenApp o la plataforma Patria fallas en los servicios públicos.

Ramírez es ingeniero civil y fue viceministro de Obras Públicas, viceministro de Infraestructura y Vialidad, además de presidir la Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad.

El militar desplazado

Las designaciones de Posani y Ramírez dejan a un lado a Jorge Elieser Márquez Monsalve, un militar que acumula múltiples sanciones internacionales por parte de varios gobiernos americanos y europeos debido a su rol en la administración nacional.

En el año 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Márquez Monsalve en su lista de sanciones, congelando sus activos bajo esa jurisdicción. Posteriormente, el gobierno de Canadá aplicó medidas en su contra en 2019, mientras que el Consejo de la Unión Europea y el gobierno de Suiza hicieron lo propio en 2020, prohibiendo su ingreso a dichos territorios y bloqueando sus bienes financieros.

En abril de 2024, Márquez Monsalve, que también fue edecán del exgobernante Nicolás Maduro, asumió el Ministerio para la Energía Eléctrica y la Vicepresidencia de Obras Públicas, para luego saltar brevemente al Ministerio de Hábitat y Vivienda entre marzo y junio de este año.

Durante los cinco meses que Rodríguez ha estado en el interinato ha hecho varios cambios ministeriales que incluyen la designación de profesionales técnicos en ciertas carteras. Lo hizo, por ejemplo, con la ingeniera de Petróleo Paula Henao, quien está al frente del despacho de Hidrocarburos desde marzo; y con el economista Johann Álvarez, nombrado como ministro de Comercio Exterior ese mismo mes.

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