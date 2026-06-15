El Mañanero del 15 de junio: Auge y caída del “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 15 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Mientras muchos centraban su atención en el partido entre Paraguay y Estados Unidos, la noche de este viernes, 12 de junio, el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció en su red social Truth la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como el “Niño Guerrero”, principal cabecilla de la megabanda criminal “Tren de Aragua”.

Según la publicación de Trump, el ataque fue ejecutado por el Comando Sur, con el apoyo de las autoridades venezolanas. Describió la ejecución como un «ataque cinético rápido y letal». El mensaje del mandatario estadounidense confirmó el fin de una era para la criminalidad transnacional en el continente.

No se tienen muchos detalles del hecho más que un video difundido por Trump donde se ve el bombardeo a una vivienda, y la confirmación del Ministerio de Comunicación, el cual indicó que todo ocurrió en al sureste del estado Bolívar, zona en la que desde hace varios días se reportó una operación militar en zonas mineras y el Estado no había informado de qué se trataba el operativo.

Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La cita

“Viví 15 días horribles. O sea, tortura psicológica, tortura física, porque simplemente por el hecho de que me tenían con la cara tapada, sabiendo que yo era asmática, literal, era una asfixia lo que ellos me estaban haciendo”, Aranza Hernández, joven de 20 años expresa política, excarcelada el 12 de junio.

Lo que rompe en redes

El presidente Donald Trump dijo el domingo que un acuerdo de paz con Irán “ya está completo”; además, anunció que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo impuesto a Teherán.

Azuquita pa’l café

La selección femenina de baloncesto de Venezuela hizo historia al clasificar por primera vez a la Copa Mundial FIBA U-19 Femenino, que se disputará en China en 2027.

🏀 VENEZUELA IRÁ A SU PRIMER MUNDIAL FEMENINO DE BALONCESTO



La selección femenina U-18 de Venezuela aseguró su clasificación a la Copa Mundial FIBA U19 de 2027, convirtiéndose en el primer combinado femenino venezolano de baloncesto en obtener un boleto a una cita mundialista pic.twitter.com/kuZ1qV1M3P — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) June 14, 2026

La ñapa (recomendamos…)