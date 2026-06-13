Por la compra de $160 detuvieron a Yariliz Díaz y la vincularon al caso de explosivos en Plaza Venezuela

Érika Díaz recuerda con precisión y detalle todo lo que ocurrió el 7 de agosto de 2025 cuando un grupo de funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP), adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), llegaron a su casa en Antímano y, sin mediar palabras, se llevaron detenida a su madre, Yariliz Díaz de 48 años.

Ese mismo día, la trasladaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Allí permaneció cinco días por “averiguaciones”. Durante ese tiempo, Érika pudo llevarle ropa y comida, pero después no supo más nada de ella “parecía que se la hubiese tragado la tierra”, dijo.

Desesperada por no encontrar información sobre el paradero de su madre, Érika visitó distintas comisarías, centros penitenciarios y organismos del Estado, pero nunca encontró respuestas. Tiempo después, se dirigió a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo y ahí le dijeron que se encontraba en el Internado Judicial El Rodeo I.

Érika no les creyó porque desde siempre el Rodeo I es reconocido por ser un centro de detención exclusivamente para hombres. Aun así, visitó varias veces el penal y la única información que le daban era que ahí no había mujeres detenidas. Cinco meses y 20 días pasaron sin obtener información de su madre.

El 28 de enero de 2026, Érika recibió una llamada de un número desconocido. Era su mamá. Entre la alegría, el llanto y la brevedad de la llamada, Yariliz alcanzó a confirmarle a su hija que sí estuvo detenida en el Rodeo I, bajo el sistema de máxima seguridad conocido como Sesma.

“Esa vez, cuando hablé con ella, me dijo que estuvo detenida en el Sesma, que recibió tratos crueles y tenía cámaras las 24 horas del día vigilándola, también que en un cuarto pequeño convivía con 13 mujeres más”, narró Érika Díaz.

A Yariliz la trasladaron el 12 de enero de 2026 a la cárcel femenina La Crisálida, ubicada en Los Teques, estado Miranda. Apenas 10 días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos.

La Crisálida ha sido señalada en reiteradas oportunidades por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) por el hacinamiento, insalubridad y tratos crueles e inhumanos hacia las reclusas.

Vulneración de derechos

Érika Díaz pudo ver a su mamá el 15 de febrero de 2026, seis meses después de haber sido detenida y sometida a desaparición forzada. Cuando la vio pudo abrazarla y llevarle algunos alimentos. Asegura que la encontró con varios kilos menos, triste y sin entender cómo es que la vincularon con un caso de “terrorismo”.

A la hija de Yariliz Díaz nunca le han permitido tener acceso al expediente de su madre, tampoco a la minuta ni a los documentos del caso. Aunque reconoce que le asignaron defensa pública desde el principio, asegura que el abogado no ha hecho nada y le niegan la defensa privada.

La detenida, quien era comerciante informal, la acusan de estar vinculada al presunto atentado con explosivos en contra de Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 3 de agosto en Plaza Venezuela, Caracas.

El supuesto vínculo que existe entre Yariliz Díaz y el atentado, es la compra de 160 dólares a Aliannys Araujo —detenida por la misma causa— a quien el gobierno señaló de ser la principal “operadora intermediaria” de contactar a bandas delincuenciales en Colombia.

Foro Penal, Provea y Acceso a la Justicia, organizaciones defensoras de derechos humanos, coincidieron en que este “atentado frustrado” sirvió para confeccionar el patrón de detenciones arbitrarias luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según Diosdado Cabello, estas acciones terroristas estuvieron a cargo de María Corina Machado y otros dirigentes de oposición.

Por este caso, resultaron detenidas más de 50 personas quienes fueron acusadas de terrorismo y asociación para delinquir, entre ellas, la adolescente Samantha Hernández de 16 años, liberada recientemente.

“Mi madre es inocente”

Érika Díaz solicitó en el mes de febrero la amnistía para su madre, pero a ella y a todo el grupo se la negaron. Aunque apeló a la decisión, desde el 27 de marzo no ha recibido respuesta. Solo le dicen que “tenga paciencia”.

Yariliz le ha escrito cartas a su hija en donde cronológicamente expone todo lo que ha vivido desde el momento en que fue detenida, eso, asegura Érika, le sirve de respaldo para un eventual juicio.

La hija de Yariliz insiste en que su madre es inocente y que no es capaz de planear un atentado en contra de nadie: “Eso no tiene ni pies ni cabeza”, dijo.

“Si mi mamá fuese una persona mala créeme que yo no salgo a pedir su libertad, ¿me va a doler? Sí, porque es familia, pero yo no estaría reclamando”, concluyó la hija de la detenida.

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