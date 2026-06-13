Academia de Ciencias Económicas exige transparencia en el proceso de reestructuración de la deuda externa

La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se refirió al inicio de la reestructuración de la deuda externa venezolana, advirtiendo que “el desafío es complejo” debido al incumplimiento de pagos vigente desde noviembre de 2017.

Mediante un comunicado difundido el 12 de junio, los académicos señalan que, sin una negociación en términos favorables, Venezuela “permanecerá aislada de los principales mercados financieros internacionales”. Por ello, consideran urgente una reducción importante de la deuda, pues los montos actuales resultan “enteramente incompatibles con la capacidad actual y prospectiva de pago” del Estado.

La ANCE también enfatiza en la necesidad de un proceso transparente basado en datos reales y auditables. Para la organización, “es impostergable actualizar y validar las estadísticas que componen las cuentas nacionales y fiscales del país” como requisito previo para delimitar la carga financiera futura.

El documento señala que la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) representa una “condición necesaria para asegurar la sostenibilidad y ganar la credibilidad de un eventual acuerdo con los acreedores”. Este respaldo técnico y financiero ayudaría a enfrentar las “fragilidades sociales e institucionales” que ya reconocen organismos internacionales en el país.

Finalmente, la Academia exhorta a las autoridades a gestionar este proceso con la “gravedad y urgencia que esta materia comporta”. Insisten en que una estrategia efectiva y coordinada debe contribuir genuinamente a la recuperación económica y social de la nación.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se pronuncia ante el anuncio oficial del inicio del proceso de reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela. pic.twitter.com/SI9GuK47U4 — Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) (@ANCEVenezuela) June 12, 2026

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