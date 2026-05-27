La crisis eléctrica impacta a la niñez y adolescencia: estrategias de Cecodap para protegerlos

El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) publicó una serie de estrategias a seguir ante los frecuentes cortes de energía que padecen varias regiones del país, especialmente en zonas calurosas. De acuerdo con la organización venezolana, la crisis eléctrica, sumada a la falta de servicios básicos, altera las condiciones esenciales para el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2025) reveló que 9 de cada 10 hogares venezolanos experimentan cortes eléctricos diarios o esporádicos. Las fallas eléctricas afectan con mayor intensidad a estados del interior, zonas rurales y comunidades alejadas de la capital, lo que aumenta las desigualdades para las familias. Según estudios recientes de la ONG, las altas temperaturas han evidenciado problemas de infraestructura que limitan la ventilación, así como dificultades en el acceso al agua potable, lo que impide la operatividad de los baños en las instituciones y afecta la permanencia en las escuelas.

Niños evitan beber agua para no usar baños dañados

Una de las consecuencias más preocupantes de esta situación se observa en el comportamiento de algunos niños. De acuerdo con la organización, hay quienes evitan consumir agua para no tener que usar baños inoperativos. Advierten asimismo que las jornadas de calor afectan la concentración y el aprendizaje, así como también que el estrés ocasionado por la falta de servicios básicos y la prolongación de estas dificultades impacta en el derecho a la educación, al descanso, al desarrollo integral y a la salud mental.

El estrés que producen los constantes cambios de horario, la interrupción del sueño, las fallas de conectividad o la pérdida total del servicio también se extiende a los familiares de niños y adolescentes, quienes pueden padecer cansancio emocional, ansiedad y sensación de agotamiento, según detalló el comunicado.

La adolescencia necesita espacios para estudiar, descansar y mantener vínculos a corto y largo plazo. Sin embargo, la prolongación de estas fallas, que dificultan las condiciones necesarias para el desarrollo cotidiano, puede ocasionar acumulación de estrés.

Preservar la rutina en momentos de incertidumbre

Ante esta situación, Cecodap recomienda conservar, tanto como sea posible, las rutinas diarias, con el fin de preservar momentos para el descanso, el estudio, la alimentación y la interacción con otros.

Por otro lado, sugieren explicar la situación a los más pequeños suele ser complicado, por lo que la ONG recomienda emplear un lenguaje adecuado para su edad. Esto puede reducir la incertidumbre que se presenta en niños y adolescentes ante la problemática.

Asimismo, se recomienda a los padres prestar mayor atención a las quejas y frustraciones de los adolescentes. La irritabilidad intensa, el aislamiento o el miedo excesivo pueden ser señales de que necesitan apoyo adicional.

En el caso de niños y adolescentes con discapacidades o problemas de salud, la ONG recomienda mantener a disposición contactos de apoyo en caso de emergencia, así como anticipar necesidades prioritarias como alimentación, medicinas u otras particularidades.

La comunidad como red de apoyo

Otra de las estrategias es crear espacios de desconexión emocional del problema. La organización incentiva a los padres a generar momentos de esparcimiento familiar para ayudar a disminuir la sensación de descontrol. Además, es necesario mantener una hidratación y ventilación adecuadas durante los tiempos de reposo, especialmente ante las altas temperaturas.

La comunidad sigue siendo una importante red de apoyo. Por ello, Cecodap sugiere fortalecer esta conexión para compartir información, brindar acompañamiento y buscar soluciones que ayuden a reducir el aislamiento

Exigen respuestas efectivas al Estado

Cecodap aclaró que sus recomendaciones no buscan normalizar las condiciones adversas que limitan la calidad de vida, sino ofrecer herramientas para hacerlas más llevaderas mientras se exigen soluciones estructurales.

“También sabemos que no existe una respuesta mágica ni absoluta para resolver una situación tan compleja. Pero queremos decirles algo a niños, niñas, adolescentes, familias y centros educativos: estamos con ustedes”, expresó la ONG en su comunicado.

La organización resaltó que la protección integral de niños, niñas y adolescentes requiere respuestas efectivas, progresivas y sostenidas por parte del Estado. Además, reiteró que las familias no deberían enfrentar este tipo de situaciones sin el debido acompañamiento, por lo que reconocer el esfuerzo de quienes siguen adelante día a día, en medio de las dificultades, también es una forma de proteger.

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