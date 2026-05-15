EE.UU. confirma que uranio enriquecido retirado de reactor del IVIC fue trasladado a California

De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump completó una misión para retirar uranio altamente enriquecido de un reactor nuclear fuera de servicio en Venezuela.

Según lo informado por el Departamento de Estado, la operación fue coordinada por las autoridades venezolanas y el Reino Unido, y contó con el apoyo técnico del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

“Estados Unidos, en colaboración con Venezuela y el Reino Unido y con apoyo técnico del OIEA, ha retirado con éxito el exceso de uranio altamente enriquecido del reactor de investigación RV-1 de Venezuela”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado difundido.

Según Washington, “el RV-1 fue el primer y único reactor nuclear del país, construido inicialmente con fines de investigación científica pacífica y reconvertido más tarde para la esterilización por rayos gamma de suministros médicos y alimentarios”.

El Departamento de Estado asegura que la retirada del material nuclear se completó en cuestión de meses, más de dos años antes de lo previsto inicialmente.

La oficina estadounidense explicó que el material fue trasladado por el Reino Unido y llegó a principios de mayo al complejo nuclear de Savannah River, en Carolina del Sur, para su eliminación definitiva.

Un traslado no informado

Venezuela empaquetó el uranio altamente enriquecido a finales de abril, suministrado en el marco del programa estadounidense “Átomos por paz”, y lo preparó para su transporte.

El traslado del material no fue informado previamente, lo que causó suspicacia y especulaciones de todo tipo en las redes sociales, al difundirse las imágenes del traslado por las vías del país.

Radioactive material being moved in Venezuela overnight, some reports suggest it’s the decommissioned reactor from IVIC being removed#Venezuela https://t.co/S2GapCUDU1 — CNW (@ConflictsW) April 29, 2026

Al menos ocho días después del retiro del material, el representante de Venezuela ante Estados Unidos, Yván Gil, recordó en un comunicado que el Reactor Experimental RV-1 del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), concebido por el Dr. Humberto Fernández-Morán, finalizó su ciclo operativo en 1991 y que en 1997, junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se decidió su clausura definitiva, tiempo en el que se iniciaron operaciones de retirada parcial del combustible nuclear gastado y de custodia técnica del material restante, conforme a los protocolos internacionales de seguridad aplicables.

En el texto, aseguraron que supuestamente Venezuela insistió durante a la OIEA para el retiro de las fuentes y material sin desuso y que el ataque militar del 3 de enero “a escasos 50 metros del reactor”, acentuó la urgencia de extraer el material

EEUU asegura que la agencia con sede en Viena confirmó la transferencia de 13 kilogramos de uranio enriquecido en algo más del 20%, en línea con los esfuerzos internacionales para reducir los riesgos de proliferación.

El Departamento de Estado informó que la OIEA desempeñó un papel clave como observador y asesor técnico durante todo el proceso.

La Casa Blanca sostiene que la retirada refuerza la no proliferación del uranio y envía un mensaje directo a otros países, entre ellos Irán, sobre la lucha de Washington de reducir los riesgos nucleares a escala global.

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