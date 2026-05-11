Al grito de “libertad” venezolanos protestaron contra Delcy Rodríguez en La Haya

La presencia en La Haya de Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, generó el rechazo de la comunidad venezolana que protestó en contra de su asistencia al tribunal internacional, donde lidera la delegación venezolana en las audiencias por la disputa territorial del Esequibo contra Guyana.

Con las consignas “libertad”, “régimen asesino” y “no nos representa”; los venezolanos rechazaron la presencia de Rodríguez en La Haya. También, los connacionales desplegaron una pancarta gigante en la que pidieron la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.

Los manifestantes también denunciaron intimidación por parte de un presunto “colectivo” en la ciudad de Países Bajos. “Estamos siendo intimidados por parte de los colectivos del régimen de Venezuela (…) ¿No te duele Carmen Navas? ¿Acaso no tienes madre?”, señalaron los venezolanos sobre un hombre al que identificaron como supuesto afecto al oficialismo en La Haya.

Rodríguez arribó en La Haya este domingo, 10 de mayo, para defender los «derechos históricos» de Venezuela ante la CIJ en La Haya, que celebra audiencias públicas sobre la disputa entre el país y Guyana por la región fronteriza del Esequibo.

“En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio”, escribió Rodríguez en Telegram el domingo.

Durante su intervención en la audiencia, Rodríguez calificó de “absurdo antijurídico” el caso territorial por la región del Esequibo y la validez del Laudo Arbitral de 1899, que fijó la frontera de Venezuela con la entonces Guayana Británica. Rodríguez señaló que “ninguna sentencia de esta Corte sobre la controversia territorial brindará una solución definitiva aceptable para ambas partes” y que solo conducirá a “preservar la diferencia y llevaría a las partes a atrincherarse en sus respectivas posiciones alejándolas del arreglo práctico”.

🇻🇪🚨 REPUDIO TOTAL: Delcy Rodríguez salió de la Corte Internacional de Justicia en medio de abucheos, protestas y gritos exigiendo libertad para los presos políticos venezolanos.



Mientras ciudadanos denunciaban la represión y la falta de democracia, agentes vinculados al régimen… pic.twitter.com/gJZoxzD2zN — freddyzur (@freddyzur) May 11, 2026

🚨 ÚLTIMA HORA



Agentes de la dictadura de Delcy Rodríguez comenzaron a intimidar a manifestantes venezolanos en La Haya y estos fueron a encararle.pic.twitter.com/zpVRUyyf4D — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) May 11, 2026

"La Haya" Países Bajos.



Es tendencia porque un grupo de venezolanos salió a protestar por la presencia de Delcy Rodríguez. pic.twitter.com/ukE7seDiQ3 — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) May 11, 2026

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