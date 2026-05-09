Activistas demandan apertura de la embajada en Argentina y la actualización del Registro Electoral

Activistas venezolanos se manifestaron este sábado, 9 de mayo, ante la Embajada de Venezuela en Argentina. Desde Buenos Aires, el grupo exige la reapertura inmediata de la sede diplomática, clausurada hace 21 meses por el gobierno del exgobernante Nicolás Maduro, y reclama el acceso al Registro Electoral para los ciudadanos en el exterior.

La sede suspendió sus operaciones en agosto de 2024. En aquel momento, Maduro expulsó al cuerpo diplomático de Argentina y otros seis países de la región tras los cuestionamientos internacionales a los resultados electorales del 28 de julio de ese año.

Liset Luque, presidenta de la ONG Alianza por Venezuela, destacó durante la protesta que la inactividad de la sede vulnera a más de 200.000 residentes en territorio argentino. La falta de atención impide gestiones críticas como la renovación de pasaportes, antecedentes penales y actos notariales.

“La ausencia consular no es un detalle administrativo: es la negación de derechos esenciales. El derecho a la identidad, a la documentación y a la participación política no pueden depender del cierre de oficinas”, afirmó Luque.

La representante de la ONG subrayó que estas carencias bloquean el acceso a la salud, el empleo formal y la educación.

“Esto no son trámites opcionales: son derechos que permiten estudiar, trabajar, viajar, acceder a salud, alquilar una vivienda o simplemente demostrar quiénes somos. La falta de documentación vigente deja a familias enteras atrapadas en limbos administrativos y obliga a muchos a viajar a terceros países con costos imposibles”, señaló.

Reclamo por el registro electoral

Iván León, vocero de la Plataforma Unitaria en Argentina, denunció la parálisis del derecho al sufragio debido a la falta de oficinas operativas y a la imposición de trabas burocráticas.

“La ley dice que el registro electoral debe ser público y continuo, pero millones seguimos sin poder inscribirnos o actualizar datos. Se imponen requisitos arbitrarios, como la residencia permanente, que excluyen a la mayoría”, sostuvo León.

Finalmente, Maxroberth Graterol, coordinador de Juventud de Alianza por Venezuela, detalló las peticiones concretas de la movilización: “Pedimos mecanismos extraordinarios para emitir y renovar documentos; procedimientos remotos y digitales para trámites y actualización electoral; la reapertura de servicios consulares; la eliminación de requisitos discriminatorios; y la garantía plena del voto en el exterior, sin importar la condición migratoria.”

*Nota de prensa

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