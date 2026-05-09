Machado: “Liberen a todos los presos políticos antes de que mueran más”

La líder política de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, se pronunció este viernes, 8 de mayo, por el fallecimiento en custodia del preso político Víctor Hugo Quero Navas.

A través de un video difundido en su cuenta en X, Machado denunció que “el régimen venezolano inflige horrores indecibles a millones de familias” y pidió que liberen a todos los presos políticos antes de mueran más.

The Venezuelan regime inflicts unspeakable horror on millions of families.



This is the tragic story of Carmen and Víctor Hugo Quero. They must get justice.



Free ALL political prisoners now before any more die. pic.twitter.com/zv7RwYYsL8 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 8, 2026

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 calificó de “trágica” la historia de Carmen y Víctor Quero, y señaló que debe hacerse justicia.

“La crueldad no tiene límites. A Víctor Hugo Quero Navas lo detuvo el régimen el 3 de enero de 2025. Lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron”, afirmó.

Machado detalló que durante 16 meses la señora Carmen estuvo visitando distintos centros penitenciarios buscando a su hijo y la respuesta fue la burla y el silencio, hasta que, casi un año después es que le informan que su hijo murió y yace en una tumba.

María Corina Machado señaló al régimen venezolano y a Delcy Rodríguez de ser los responsables del asesinato de Víctor Quero e hizo un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse por el caso.

“Le pido a los gobiernos democráticos, a los oficiales públicos, a las organizaciones internacionales y a cada persona con consciencia que exijan la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos en Venezuela y la desmantelación de los centros de tortura del régimen antes de que una sola y más inocente venezolana muera bajo la cárcel”, finalizó.

Caso Víctor Quero

La señora Carmen Teresa Navas pasó más de un año buscando a su hijo. Lo buscó en tribunales, en centros de reclusión, preguntó por él y denunció públicamente su desaparición mientras se aferraba a la esperanza de encontrarlo con vida. Este 7 de mayo, el Estado venezolano rompió su prolongado silencio y confirmó que Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, murió bajo custodia estatal el 24 julio de 2025.

Casi 10 meses después de la muerte de Quero Navas bajo custodia, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que había sido detenido el 3 de enero de 2025 y estaba recluido en el Internado Judicial Rodeo I. En el comunicado, el organismo se excusó en que, durante su tiempo de reclusión, Quero “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.



Bajo un fuerte despliegue de seguridad, las autoridades venezolanas ejecutaron este viernes 8 de mayo la exhumación de los restos de Víctor Hugo Quero Navas en el Cementerio Jardín de la Puerta.

A las 5:20 p.m. de este viernes, 8 de mayo, se conoció que el proceso de exhumación había concluido. Un reporte de la periodista Maryorín Méndez en Instagram indicó que tras un proceso largo y extenuante se ejecutó la autopsia y que están a la espera de los resultados.

La periodista informó que Carmen Teresa Navas trasladó los restos de su hijo al Cementerio del Este y junto a dos sacerdotes dio cristiana sepultura a Víctor Quero.

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