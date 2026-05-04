Perkins Rocha considera que se deben convocar elecciones generales

Desde venderle una empanada a la líder opositora María Corina Machado a expresar libremente un pensamiento crítico en un Ministerio, a juicio del abogado y asesor jurídico del partido Vente Venezuela, Perkins Rocha, cualquier persona en Venezuela puede ir a parar a una cárcel en la administración chavista.

En una entrevista concedida a Venevisión, Rocha aseguró que es el único de una causa de ocho personas que sigue preso en su domicilio y con un grillete electrónico en su tobillo.

Junto a Rocha estaban los dirigentes políticos Freddy Superlano (también tenía un grillete), Juan Pablo Guanipa y Biagio Pilieri, entre otros, pero él es el único que sigue sin libertad plena.

“En Venezuela nadie es libre, hasta hace poco había optado por mantenerme callado, pero soy el único que no se dedica a hacer actividades proselitistas y sigue preso, además no tengo restricción de declarar, la presunción de inocencia me cubre, sin libertad no hay vida, no hay peor castigo para un ser humano que estar detenido”, dijo el profesor universitario.

Rocha reconoció que no estuviese en su casa sino hubiese sido por los acontecimientos del pasado 3 de enero, en los cuales, las fuerzas armadas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores.

“Pasé 90 días incomunicado, 150 días sin ver a mi familia, dormíamos en un espacio de 2 x 3 metros y no tuve acceso a defensa privada”, narró.

Elecciones de una

Para Rocha, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy clara y esta reza que luego de 90 días de la falta absoluta del presidente deben convocarse elecciones. “Para mí, tienen que ser generales”, puntualizó.

Rocha calificó como un exabrupto que haya sido el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no la Asamblea Nacional quien decretó la continuidad de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Para Rocha esto es solo otra treta más para permanecer en el poder a toda costa y no cumplir con el precepto constitucional.

“Si esto se mantiene en el tiempo va a ser muy difícil que Venezuela recupere su normalidad”, dijo el abogado.

Consideró además que Venezuela demostró el 4 de enero estar preparada para una transición.

“El país vivió un clima de altas expectativas de cambio, la transición debe empezar por un llamado a elecciones, no podemos repetir lo que ocurrió el 28 de julio de 2024, nosotros (Plataforma Unitaria Democrática) demostramos que ganamos con un Consejo Nacional Electoral (CNE) postrado ante el Ejecutivo”, abundó.

El abogado sostuvo que para efectuar elecciones es perentorio escoger nuevas autoridades en el CNE e incluir en el registro electoral a los millones de venezolanos que se encuentran en el exterior.

Dijo que estos cambios deben ser reales y no parecidos a los hechos en la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, donde colocaron a personas cercanas al régimen.

Según Rocha, hay al menos nueve leyes que restringen las libertades fundamentales del venezolano, entre ellas la llamada Ley del Odio, Simón Bolívar y contra las ONG.

“Si lo que pretenden es descontaminar el ambiente, hay que eliminar todas las bacterias, hay que podar ese gran árbol que es la Constitución de 1999”, sostuvo.

Recordó que el artículo 20 reza que todos tenemos derechos al libre desenvolvimiento de nuestra personalidad y eso se ha estado conculcando: “No se habla de paz y reconciliación”. Agregó que en Venezuela cada juez tiene derecho a ir contra los preceptos que son contrarios a la Constitución.

Errores graves

Para Rocha es incomprensible como una ley como la de Amnistía pudo salir del seno de la Asamblea Nacional.

“Esa ley deja muchas interrogantes ¿Qué pasa con la reparación a las víctimas? ¿Qué pasa con las garantías de no repetición? ¿Qué pasa con la gente que detuvieron y la Guardia Nacional Bolivariana le tomó su casa?”.

Reiteró además que esta ley no puede ser derogada por el Ejecutivo: “Esa ley no puede morir, sino por otra ley, o porque haya un tribunal que la derogue, o a través de un plebiscito”, dijo el profesional del derecho.

Para Rocha, el principal fundamento del Poder Judicial es la independencia y el actual está lleno de presiones políticas.

“El Poder Judicial tiene una gran deuda con el país. En Venezuela no existe el respeto a la voluntad de la mayoría, hacer cambios cosméticos no resuelve el problema, el problema en Venezuela es moral y ético. En estas dos décadas hay una estructura débil de derecho e inexistente de justicia”.

Pese a la realidad del país, Rocha percibe un futuro brillante. “Soy optimista porque estoy convencido de la capacidad de los venezolanos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país