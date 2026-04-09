Antonio de la Cruz: Ciudadanos deben exigir cronograma electoral y de transición



El analista político y director de Inter-American Trends, Antonio de la Cruz, aseguró que la prioridad de la sociedad venezolana actualmente debe ser la exigencia de un cronograma electoral a la administración de Donald Trump.

En una entrevista con el periodista César Miguel Rondón, De la Cruz señaló que la ausencia de elecciones podría favorecer que este arreglo se vuelva permanente e impida la recuperación de la soberanía nacional.

Bajo la analogía de “¿El anillo para cuándo?”, el entrevistado explicó que es necesario poner un punto final a la crisis actual.

“El riesgo mayor no es político sino psicológico, el cinismo que destruye la voluntad de cambio desde adentro”, sentenció.

¿Soberanía? No, protectorado

De la Cruz definió la situación de Venezuela no como una transición, sino como un “protectorado pragmático”. Según el analista, este término se refiere a que el país mantiene su estructura interna y sus autoridades visibles, pero cede las decisiones estratégicas a un actor externo, en este caso, Estados Unidos.

“Es un arreglo funcional, basado en intereses concretos (…) Hay gobierno, pero no plena autonomía. Hay soberanía, pero no hay control total de todo lo que significa y sobre todo lo que estamos hablando, el manejo, que representan más del 95% de las divisas que entran a Venezuela por las exportaciones petroleras que se quedan en una cuenta manejada por el Tesoro de los Estados Unidos”, amplió el analista.

De este modo, la gestión interna del país se mantiene bajo la aprobación de Washington que utiliza las sanciones como herramienta de control para garantizar la estabilidad en el territorio nacional.

Según De La Cruz, el venezolano puede quedar “en una zona gris, sin recuperar plenamente su soberanía ni consolidar una democracia real”.

El escenario que esperaría el chavismo

El analista político y director de Inter-American Trends opinó que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez estaría apostando a un escenario en el que Donald Trump perdiera las dos cámaras en las elecciones de noviembre, lo que limitaría “considerablemente” su coerción diplomático y lo obligaría a gobernar vía decretos ejecutivos que son solo aplicables a su gestión y pueden ser revocados luego por otra que le suceda.

“Hay un cansancio del mundo con respecto a Trump y ven que la forma de pararlo es que pierda las dos cámaras. Si eso ocurre, Delcy no tendrá el miedo que tiene hoy a otra acción militar en Venezuela, porque ahí la cámara alta, el Senado, va a empezar a cuestionar los poderes de guerra de Trump”, amplió.

Consideró indispensable los venezolanos logren marcar el ritmo del proceso y ponerle una fecha a los comicios: “Para salir de esto que estamos viendo, que es un escenario muy posible, tenemos que exigir como sociedad un cronograma de transición y elecciones. Si perdemos esa opción puede haber una continuidad con Trump y Delcy Rodríguez”.

Cien días de silencio

Los sucesos del 3 de enero marcaron un antes y un después tras la operación militar americana que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes actualmente se encuentran bajo custodia en Nueva York. Este evento consolidó un modelo donde el poder nacional está bajo la supervisión de Estados Unidos.

Este mecanismo de EE.UU ignora lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 233, impone un plazo de 30 días para convocar a elecciones ante una falta absoluta del presidente.

Al cumplirse casi los primeros 100 días de los hechos del 3 de enero, De la Cruz advierte que se está normalizando un protectorado que ha estado postergando indefinidamente las votaciones en el país.

“Tenemos que empezar a ejercer como sociedad el reclamo de generar un cronograma de la transición y, sobre todo, de las elecciones”, concluyó De la Cruz, quien además resaltó que el voto ha sido una de las herramientas de resolución de las crisis en Venezuela.

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