OIT insta fijar salario mínimo en Venezuela en consonancia con métodos consensuados

A través de un comunicado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lamentó la falta de avances en el cumplimiento de las recomendaciones hechas al gobierno venezolano en torno al salario de los trabajadores.

La organización expuso que después de una encuesta efectuada en 2019 han recomendado medidas en tres oportunidades al Estado en cada una de sus plenarias, las cuales hasta ahora no han sido tomadas en cuenta.

La OIT instó al gobierno interino de Delcy Rodríguez a fijar el salario mínimo en “consonancia con los métodos consensuados”.

La organización relató que aunque algunas centrales sindicales no participaron en las discusiones para establecer un método en pos de la fijación del salario mínimo, se acordó avanzar en el establecimiento de este, estancando desde 2022 en 130 bolívares mensuales, menos de 0,30 centavos de dólar.

“Constatamos con profunda preocupación que no se procedió aún a la aplicación de dicho método y que el salario mínimo no ha sido actualizado desde 2022 a pesar de la creciente y sostenida inflación. Urgimos firmemente al gobierno a que con la participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesados proceda sin demora, a aplicar el o los métodos acordados para la fijación de los salarios mínimos”, reza el texto de la OIT.

La organización reiteró la solicitud al gobierno nacional para que su oficina pueda brindar asistencia técnica a los interlocutores sociales durante las sesiones del foro que tendrán lugar en la segunda quincena de abril de 2026 en Ginebra, Suiza.

Asimismo acogió con agrado la excarcelación de varios dirigentes sindicales entre enero y marzo de 2026, luego que se produjera la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores a manos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

“Instamos firmemente al gobierno a tomar las medidas necesarias para asegurar la liberación inmediata de todo sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones”, expresó el comunicado de la OIT haciendo referencia a los 14 dirigentes sindicales que fueron detenidos entre enero y noviembre de 2025.

La OIT igualmente instó al gobierno chavista a subsanar las que considera “graves violaciones de derechos sindicales examinadas por el Comité de Libertad Sindical”.

Para la organización es perentorio aplicar sus recomendaciones con carácter prioritario y reitero la solicitud a fin de impulsar el diálogo social y promover la reconciliación nacional.

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