Laboratorio de Paz establece un decálogo de justicia en transición 

La organización no gubernamental Laboratorio de Paz elaboró recientemente un informe que lleva por título “10 criterios irrenunciables de justicia en transición”.

De acuerdo a la ONG, la propuesta “reúne principios fundamentales para orientar procesos de justicia en contextos de cambio político”.

Según la organización que dirigen los activistas venezolanos Rafael Uzcátegui y Lexys Rendón “no puede haber una transición democrática sostenible sin justicia”.

La ONG plantea que más que dejar en el pasado abusos y violaciones a derechos humanos, los planteamientos persiguen edificar las bases sólidas para una convivencia democrática y duradera.

“Estos criterios no son una propuesta abstracta ni negociable. Son elementos mínimos necesarios para evitar la repetición de abusos, reconocer a las víctimas y reconstruir la confianza social”, expone el documento.

Para la organización las fórmulas basadas únicamente en estabilidad o acuerdos políticos sin rendición de cuentas tienden a ser frágiles y reversibles.

“Por el contrario, la combinación de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es lo que permite una transición sólida y sostenible”.

Los puntos del decálogo

Laboratorio de Paz expuso que en un contexto donde el debate sobre la transición democrática está en desarrollo, este decálogo busca servir como herramienta para organizaciones de derechos humanos, actores políticos, sociedad civil y la ciudadanía en general.

A continuación, los puntos propuestos:

–Prohibición de la impunidad para crímenes graves como tortura, ejecuciones o desapariciones.

–Obligación del Estado a investigar, juzgar y sancionar apegado al derecho internacional.

-Rechazo a amnistías que oculten violaciones graves a los derechos humanos.

-Reconocimiento de la verdad como un derecho de las víctimas y de la sociedad civil.

–Reconocimiento de las víctimas como personas con derechos, no como instrumentos políticos.

-Necesidad de reparación integral, no solo en el aspecto económico.

-Implementación de reformas institucionales para garantizar la no repetición.

-Exigencia a las autoridades de una justicia independiente, imparcial y con garantías.

-Articulación de distintos mecanismos, como comisiones de la verdad y políticas de memoria.

-Comprensión de la justicia como elemento para construir un futuro democratico

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.