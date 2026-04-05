Cazadores de Fake News denuncia uso no autorizado de su imagen para fabricar un falso desmentido

La organización de investigación digital Cazadores de Fake News denunció este sábado, 4 de abril, el uso no autorizado de su identidad gráfica en un video intervenido para simular un desmentido que nunca realizaron.

Se trata de un video publicado por el creador de contenido Jonatan Palacios, en el cual señalaba que el embajador de Irán en Venezuela, Alí Chegeni, se había reunido con integrantes de colectivos en la parroquia 23 de Enero, en Caracas.

Cazadores de Fake News identificó al menos 33 cuentas de Instagram, “operando como falsos noticieros” de una red identificada por la organización como “La Fábrica de Desinformación”. Estas cuentas, denuncian, diseminaron un falso desmentido, tomando como base el video de Palacios y superponiendo la cinta roja con la palabra “falso” y el logotipo de Cazadores “para presentarlo como si se tratara de un desmentido legítimo que calificaba las fotografías como generadas con inteligencia artificial”.

“Cazadores de Fake News no produjo el desmentido. La organización no había publicado hasta la fecha ninguna verificación sobre el video de Palacios ni sobre las fotografías del embajador Chegeni”, aclararon.

El embajador de Irán sí se reunió con colectivos del 23 de Enero

La organización señaló que en redes sociales circularon imágenes en las que el embajador de Irán en Venezuela, Alí Chegeni, aparece junto a integrantes de colectivos en la parroquia 23 de Enero.

Mediante una investigación, Cazadores de Fake News certificó que las fotografías son verdaderas y recientes. Explicaron que imágenes documentan la visita del embajador Chegeni a la parroquia 23 de Enero el 30 de marzo de 2026 y fueron publicadas por los propios organizadores del encuentro a través de varias cuentas de Instagram.

Asimismo, indicaron que durante la transmisión del programa radial “Latinoamérica en vivo”, transmitido por Radio Al Son del 23, la 94.7 FM, y conducido por Juan Bautista Contreras, y en presencia del embajador, se difundieron “llamados directos a la violencia” contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; “discurso antisemita y desinformación sobre el COVID-19”.

La organización también aclaró que las imágenes no fueron filtradas ni obtenidas de forma irregular. Las cuentas de Instagram de Radio Al Son del 23 y de la Coordinadora Simón Bolívar publicaron abiertamente alrededor de 25 fotografías distintas el mismo día del evento.

El embajador de Irán sí se reunió con integrantes de colectivos en el 23 de Enero



Las fotografías del embajador Alí Chegeni con integrantes de la Coordinadora Simón Bolívar son reales y fueron tomadas durante y después de su visita a una radio comunitaria del 23 de Enero.



En el… https://t.co/yjeGqJUr4Y pic.twitter.com/uo14jLppfU — Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) April 4, 2026

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