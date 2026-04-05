Como dicen popularmente en Venezuela, los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron a pedir cacao el pasado jueves 26 de marzo a la Corte Federal del distrito sur de Nueva York, donde acudieron a la segunda audiencia por el juicio que se les sigue por terrorismo, conspiracion para llevar cocaína y tráfico de armas.

La periodista venezolana Maye Primera, colaboradora del medio español El País, asistió a la comparecencia en la sala judicial y explicó en La Conversa conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que todavía el juez Alvin Hellerstein no sabe si permitirá que el Estado venezolano corra con los gastos de la defensa.

“Este es un juicio que va a costar mucho dinero, el abogado de Maduro es Barry Pollak, el mismo que defendió a Julian Assange por el caso Wikileaks. A la defensa incluso le tocaría viajar a Venezuela para recabar evidencias, es algo que una defensa pública no podría costear”, dijo la periodista a César Batiz, director de El Pitazo; Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes.

Primera sostuvo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) podría emitir una licencia para que los fondos bloqueados provenientes del gobierno venezolano producto de la sanciones, sean levantados y se les permita a los acusados contratar una defensa privada.

“El argumento del juez ante la fiscalía es que Estados Unidos está haciendo negocios con Venezuela y que las atrocidades que expone la defensa, en teoría ya no están sucediendo”.

La periodista indicó que al pueblo de Estados Unidos no le afecta que Maduro y Flores accedan a fondos provenientes del bolsillo del erario público venezolano.

“Por el contrario se benefician, porque los contribuyentes estadounidenses no tienen que pagar una defensa pública”.

Amaya agregó que en el fragor de la audiencia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que a Maduro había que agregarle más cargos por “abrir las cárceles en Venezuela y enviar delincuentes a Estados Unidos”.

Víctimas frente a sus verdugos

Para Primera lo revelador de la segunda audiencia de la otrora pareja gobernante en Venezuela fue la cantidad de gente vio fuera y dentro de la sala de juicio con ansias de que se haga justicia.

La periodista contó que tuvo la oportunidad de conversar con venezolanos que estuvieron presos y sufrieron torturas que fueron a ver a Maduro con su indumentaria de preso.

“Incluso algunos viajaron de otros estados, eso me conmovió mucho”.

Primera sentenció que a diferencia de la primera audiencia donde dijo que “era el presidente constitucional de Venezuela y se consideraba un prisionero de guerra”, en esta oportunidad Maduro se mostró callado y se limitó a comunicarse con sus abogados.

“Entró a la sala diciendo good morning (buenos días). Lo noté con muchas canas, se quitaba los lentes con frecuencia, tomaba notas y escuchaba a través de sus audífonos la traducción en español. Cilia (Flores) parecía que venía de un salón de belleza”.

La periodista informó que la defensa de Flores presentó una moción para que se le hicieran exámenes médicos, entre ellos un electrocardiograma.

También aseveró que los abogados asomaron la posibilidad de compartir información del proceso con otros acusados venezolanos por la misma causa como Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra y Ramón Rodríguez Chacín, a lo que el juez se negó en primera instancia.

Primera expuso que la mayoría de quienes manifestaban fuera del juzgado a favor de Maduro eran estadounidenses auto calificados como anti imperialistas y adversos al gobierno de Trump.

La periodista indicó que a su juicio, el proceso legal contra Maduro y Flores puede tardar un par de años y agregó que el juez no dio fecha de la próxima audiencia.

Potro observado

De acuerdo a Batiz, Antonio “El Potro” Álvarez, superintendente de Actividades Hípicas y presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), está siendo investigado por presuntas irregularidades.

El director de El Pitazo aseguró que al menos 150 personas están tras las rejas por orden de Álvarez con complicidad de fiscales y jueces y que Ángel Pino, presidente de La Corporación El Inmejorable, permanece detenido.

“El Potro cuenta con aliados como Nicolasito (Maduro) y los hijos de Cilia Flores. No menos de 20 personas me han llamado para darme información de él”, dijo Batiz.

El director de El Pitazo también indicó que desde la recién abierta embajada de Estados Unidos en Caracas están dando recomendaciones para posibles ocupantes del cargo de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo.

Amaya agregó que pese a que no se ventilaron mayores detalles de la reunión en Washington entre la líder opositora María Corina Machado y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la ganadora del premio Nobel de la Paz está aguardando por garantías para regresar a Venezuela.

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